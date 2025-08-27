Israel không kích thành phố Gaza, dân Palestine lại di tản

Giới chức y tế địa phương cho biết ít nhất 34 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào dải Gaza đêm 25 và ngày 26.8, bao gồm 18 người xung quanh thành phố Gaza.

Bà Um Chaher al-Masri cho biết lực lượng Israel đã ném bom các tòa nhà xung quanh nơi trú ẩn của bà và gia đình.

Sau đó, một máy bay bay qua và cảnh báo người dân có 10 phút để rời đi.

Bà cho biết mọi người ra đi mà không mang theo bất cứ thứ gì.

Quân đội Israel cho biết đang hoạt động trong khu vực để định vị vũ khí và phá hủy các đường hầm mà các tay súng Hamas sử dụng.

Israel hiện đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công mới vào thành phố Gaza, nhắm vào nơi mà nước này cho là thành trì cuối cùng của Hamas.

Kế hoạch hành động này đã vấp phải sự lên án của quốc tế cũng như sự kháng cự quyết liệt trong nội bộ Israel.

Cảnh sát đã bắt giữ những người biểu tình ở Tel Aviv vào hôm 26.8, khi những người yêu cầu Thủ tướng Benjamin Netanyahu đàm phán chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần hai năm nhằm trả tự do các con tin Israel do Hamas nắm giữ.

Nhà báo Reuters Hussam al-Masri tác nghiệp ở Khan Younis ngày 7.8 ẢNH: REUTERS

Ông Nimrod Cohen, cha của con tin Yehuda Cohen, cho biết: "Thêm một ngày gây áp lực lên ông Netanyahu và buộc ông ta chấm dứt chiến tranh và đạt được thỏa thuận về các con tin".

Các cuộc không kích của Israel vào Gaza bao gồm hai cuộc tấn công vào bệnh viện Nasser ở Khan Younis vào hôm 25.8, khiến 20 người thiệt mạng, bao gồm 5 nhà báo.

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã lên án các cuộc tấn công vào báo giới vào hôm 26.8.

Một cuộc tấn công đầu tiên đã giết chết phóng viên hình ảnh Hussam al-Masri của Reuters, người đang truyền phát trực tiếp từ bệnh viện.

Vụ tấn công này đã thu hút các nhà báo và lực lượng cấp cứu đến hiện trường. Vài phút sau, một cuộc tấn công thứ hai đã giết chết và làm bị thương nhiều người nữa.

Quân đội Israel hôm 26.8 biện hộ rằng một cuộc điều tra ban đầu về vụ tấn công cho thấy binh lính của họ đã xác định được thứ mà họ gọi là máy quay "do Hamas đặt" trong khu vực, để theo dõi lực lượng của Israel.

Văn phòng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm 25.8 cho biết Israel vô cùng hối tiếc về điều mà ông gọi là "sự cố đáng tiếc".