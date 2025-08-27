Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Israel không kích thành phố Gaza, dân Palestine lại di tản
Video Thế giới

Israel không kích thành phố Gaza, dân Palestine lại di tản

La Vi
La Vi
27/08/2025 15:30 GMT+7

Nhiều gia đình Palestine đã rời bỏ thành phố Gaza vào hôm 26.8 sau một đêm pháo kích của Israel ở vùng ngoại ô.

Giới chức y tế địa phương cho biết ít nhất 34 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào dải Gaza đêm 25 và ngày 26.8, bao gồm 18 người xung quanh thành phố Gaza.

Bà Um Chaher al-Masri cho biết lực lượng Israel đã ném bom các tòa nhà xung quanh nơi trú ẩn của bà và gia đình.

Sau đó, một máy bay bay qua và cảnh báo người dân có 10 phút để rời đi.

Bà cho biết mọi người ra đi mà không mang theo bất cứ thứ gì.

Quân đội Israel cho biết đang hoạt động trong khu vực để định vị vũ khí và phá hủy các đường hầm mà các tay súng Hamas sử dụng.

Israel hiện đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công mới vào thành phố Gaza, nhắm vào nơi mà nước này cho là thành trì cuối cùng của Hamas.

Kế hoạch hành động này đã vấp phải sự lên án của quốc tế cũng như sự kháng cự quyết liệt trong nội bộ Israel.

Cảnh sát đã bắt giữ những người biểu tình ở Tel Aviv vào hôm 26.8, khi những người yêu cầu Thủ tướng Benjamin Netanyahu đàm phán chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần hai năm nhằm trả tự do các con tin Israel do Hamas nắm giữ.

Israel không kích thành phố Gaza, dân Palestine lại di tản - Ảnh 1.

Nhà báo Reuters Hussam al-Masri tác nghiệp ở Khan Younis ngày 7.8

ẢNH: REUTERS

Ông Nimrod Cohen, cha của con tin Yehuda Cohen, cho biết: "Thêm một ngày gây áp lực lên ông Netanyahu và buộc ông ta chấm dứt chiến tranh và đạt được thỏa thuận về các con tin".

Các cuộc không kích của Israel vào Gaza bao gồm hai cuộc tấn công vào bệnh viện Nasser ở Khan Younis vào hôm 25.8, khiến 20 người thiệt mạng, bao gồm 5 nhà báo.

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã lên án các cuộc tấn công vào báo giới vào hôm 26.8.

Một cuộc tấn công đầu tiên đã giết chết phóng viên hình ảnh Hussam al-Masri của Reuters, người đang truyền phát trực tiếp từ bệnh viện.

Vụ tấn công này đã thu hút các nhà báo và lực lượng cấp cứu đến hiện trường. Vài phút sau, một cuộc tấn công thứ hai đã giết chết và làm bị thương nhiều người nữa.

Quân đội Israel hôm 26.8 biện hộ rằng một cuộc điều tra ban đầu về vụ tấn công cho thấy binh lính của họ đã xác định được thứ mà họ gọi là máy quay "do Hamas đặt" trong khu vực, để theo dõi lực lượng của Israel.

Văn phòng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm 25.8 cho biết Israel vô cùng hối tiếc về điều mà ông gọi là "sự cố đáng tiếc".

Tin liên quan

Israel tấn công làm chết nhiều nhà báo, quốc tế giận dữ, ông Netanyahu 'rất tiếc'

Israel tấn công làm chết nhiều nhà báo, quốc tế giận dữ, ông Netanyahu 'rất tiếc'

Một đoạn video cho thấy khoảnh khắc quả đạn thứ hai bắn vào bệnh viện Nasser ở Khan Younis vào ngày 25.8, ngay giữa lúc lực lượng ứng phó khẩn cấp đang di dời thi thể những người thiệt mạng vì một đòn tấn công khác chỉ vài phút trước đó.

Khám phá thêm chủ đề

israel gaza không kích Trung Đông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận