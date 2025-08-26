Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Israel tấn công làm chết nhiều nhà báo, quốc tế giận dữ, ông Netanyahu 'rất tiếc'
Video Thế giới

Israel tấn công làm chết nhiều nhà báo, quốc tế giận dữ, ông Netanyahu 'rất tiếc'

La Vi
La Vi
26/08/2025 14:06 GMT+7

Một đoạn video cho thấy khoảnh khắc quả đạn thứ hai bắn vào bệnh viện Nasser ở Khan Younis vào ngày 25.8, ngay giữa lúc lực lượng ứng phó khẩn cấp đang di dời thi thể những người thiệt mạng vì một đòn tấn công khác chỉ vài phút trước đó.

Sau một cuộc tấn công của Israel vào bệnh viện Nasser ở Gaza, rất đông nhà báo và nhân viên ứng cứu khẩn cấp đã gấp rút tìm kiếm người sống sót và thi thể nạn nhân trong đống đổ nát.

Ngay sau đó, một đòn đánh nữa của Israel nhắm vào bệnh viện.

Israel tấn công làm chết nhiều nhà báo, quốc tế giận dữ, ông Netanyahu 'rất tiếc' - Ảnh 1.

Hình ảnh từ máy ảnh của một nhiếp ảnh gia ở hiện trường trước khi vụ nổ thứ 2 xảy ra

ẢNH: REUTERS

Nhiếp ảnh gia Khaled đã bị thương.

Các quan chức y tế Palestine cho biết ít nhất 20 người thiệt mạng, bao gồm 5 phóng viên tác nghiệp cho các Hãng tin Reuters, AP, Al Jazeera.

Liên đoàn Nhà báo Palestine lên án Israel về các cuộc không kích, cho rằng hành động này là "một cuộc chiến công khai chống lại truyền thông tự do, với mục đích khủng bố các nhà báo và ngăn cản họ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn là phơi bày tội ác của Israel ra thế giới".

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau đó cho biết Israel "rất lấy làm tiếc" về vụ việc được coi là “tai nạn thương tâm”. Ông nói Israel đánh giá cao công việc của các nhà báo và nhân viên y tế, đồng thời khẳng định cuộc chiến của Israel là với lực lượng Hamas.

Một số quốc gia và tổ chức quốc tế đã lên án vụ tấn công vào bệnh viện Naser. Bộ Ngoại giao Đức cho biết đã sốc trước thông tin vụ tấn công và yêu cầu điều tra. Ngoại trưởng Anh David Lammy nói ông cảm thấy “kinh hoàng” trước vụ tấn công vào bệnh viện.

Khi được hỏi về vấn đề này, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông chưa nhận tin nhưng cho biết: “Tôi không vui vì điều đó. Đồng thời, chúng ta cần chấm dứt cơn ác mộng tại Gaza”. Qatar và Iran có những lời lên án mạnh mẽ vào Israel.

Khám phá thêm chủ đề

israel gaza Nhà báo Phóng Viên Palestine
Xem thêm bình luận