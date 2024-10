Israel phá âm mưu đánh bom, bắt 5 người nghi liên quan IS

Times of Israel ngày 10.10 đưa tin 5 nghi phạm, là công dân Israel gốc Ả Rập, đã bị bắt tại thành phố Taibeh (Israel) sau một cuộc điều tra bí mật kéo dài một tháng, với sự hợp tác của đơn vị chống tội phạm nghiêm trọng Lahav 433, thuộc cảnh sát Israel. Các nghi phạm dự kiến bị buộc tội trong những ngày tới.

Năm nghi phạm đã lập thành một nhóm và được cho là có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Thủ lĩnh nhóm này được xác định là Mahmoud Azam và Ibrahim Sheik Yousef. Hai người này đã tuyển mộ Sajed Masarwa, Abdullah Baransi và Abdel Kareem Baransi.

Hình ảnh từ video được công bố ngày 10.10 về cuộc đột kích của cảnh sát Israel bắt 5 người tại thành phố Taibeh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TIMES OF ISRAEL

Cảnh sát Israel và Shin Bet cho biết 5 người này đã nghiên cứu về các cảnh quay những vụ tấn công khủng bố ở Syria và đã thảo luận về lượng thuốc nổ cần thiết nhằm phá hủy trung tâm thương mại Azrieli ở thành phố Tel Aviv.

Trong tuyên bố chung, cơ quan chức năng Israel cho biết Azam và Yousef đã liên hệ với các thành viên IS ở nước ngoài và đã lên kế hoạch xuất ngoại để gặp nhóm IS. Phía cảnh sát và cơ quan an ninh tuyên bố vạch trần âm mưu trên nhờ "hoạt động tình báo chính xác và hiệu quả", qua đó ngăn âm mưu khủng bố từ giai đoạn đầu.

Phía Israel nhấn mạnh vụ bắt giữ đã ngăn "một thảm họa lớn và cứu sống nhiều người", cam kết sử dụng mọi biện pháp có thể nhằm ngăn âm mưu gây hại cho an ninh nhà nước Israel và công dân nước này.

Hôm 6.10, một sĩ quan cảnh sát Israel thiệt mạng và ít nhất 10 người bị thương sau khi một công dân Israel gốc Ả Rập nổ súng vào trạm xe buýt Beersheba. Vào ngày 9.10, một người đàn ông đã đâm dao tại trung tâm thành phố Hadera khiến 6 người bị thương, một người trong số này tử vong một ngày sau đó do vết thương nặng.