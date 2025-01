Israel quyết truy lùng giới thủ lĩnh Houthi

Động thái leo thang

Trong ngày 10.1, Israel triển khai 20 máy bay tập kích vào những hạ tầng được cho là để hỗ trợ lực lượng Houthi ở Yemen. AFP đưa tin quân đội Israel tuyên bố đã tấn công các mục tiêu quân sự của Houthi tại 2 cảng biển Hodeidah và Ras Isa ở bờ biển phía tây Yemen, cùng nhà máy điện Hezyaz gần thủ đô Sanaa (Yemen). Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trước đó thông báo đánh chặn 3 máy bay không người lái (UAV) phóng từ Yemen nhằm vào Israel ngày 9.1.

Israel tấn công Yemen, tuyên bố sẽ truy lùng các thủ lĩnh Houthi

Cuộc tấn công vào Yemen còn đi kèm cảnh báo từ Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định lực lượng Houthi đang phải trả giá đắt vì gây hấn với Tel Aviv. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz của Israel nhấn mạnh nước này sẽ truy lùng các lãnh đạo Houthi và "không bỏ sót một ai".

Tờ Newsweek ngày 10.1 dẫn nguồn tin Houthi phản ứng sau cuộc tấn công của Israel rằng nhóm này sẽ tiếp tục các hoạt động cho đến khi chiến sự tại Dải Gaza chấm dứt, đồng thời sẽ đáp trả hành động của Israel và phương Tây. Chính phủ Iran và lực lượng Hamas tại Gaza, những đồng minh của Houthi, đã lên án vụ không kích.

Tiêm kích của Israel ẢNH: KHÔNG QUÂN ISRAEL

Toan tính từ các bên

Lý giải cho các đòn tấn công liên tục của Houthi vào Israel, dù không gây thiệt hại đáng kể, tiến sĩ April Longley Alley thuộc Viện Hòa bình Mỹ (USIP), nhận định ngoài việc lâu nay Houthi luôn giữ ý thức hệ đối đầu với Israel và phương Tây thì hoạt động tấn công nhằm vào Israel gần đây cho phép Houthi chiêu mộ thêm thành viên.

Người dân Yemen xuống đường phản đối Israel trong ngày 10.1 ẢNH: AFP

Tại Yemen, Houthi được cho là đã bắt một số thành viên khi lực lượng này ngày càng nghi ngờ có điệp viên được cài cắm trong hàng ngũ, theo tờ The Jerusalem Post ngày 10.1 dẫn nguồn tin an ninh Yemen. Trước đó, một số thành viên cấp cao Houthi thiệt mạng trong các cuộc không kích khi đang di chuyển, làm dấy lên lo ngại có nội gián tuồn thông tin cho đối thủ. Theo báo The Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin, các thủ lĩnh Houthi liên tục đổi vị trí ẩn náu và tránh sử dụng điện thoại để đảm bảo an toàn trước mối đe dọa từ Israel.

Về phía Israel, nước này từng tuyên bố cứng rắn rằng Houthi có thể chịu "số phận khốn khổ" tương tự Hamas và Hezbollah, đồng thời nhiều lần nói sẽ truy lùng lãnh đạo Houthi. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định Israel trong nhiều năm qua đã không ưu tiên thiết lập mạng lưới tình báo tại Yemen, do đó yếu tố thông tin cũng như khoảng cách địa lý phần nào hạn chế lựa chọn tấn công của Israel. Trong khi đó, Houthi thường áp dụng chiến thuật tấn công nhỏ lẻ và có sự hỗ trợ vũ khí từ Iran, nhằm đẩy xung đột với Israel vào thế giằng co kéo dài. Giới quan sát cho rằng ngay cả với kịch bản Israel và Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, Houthi nhiều khả năng vẫn tiến hành tấn công Israel nhằm tăng cường ảnh hưởng trong khu vực.