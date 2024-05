Israel tăng cường tấn công Gaza, Mỹ cảnh báo

Hôm qua (13.5), xe tăng Israel đã tiến sâu hơn vào khu vực tị nạn Jabalia ở miền bắc Dải Gaza, theo Reuters dẫn lời người dân địa phương. Họ cho hay đạn pháo từ xe tăng Israel rơi xuống trung tâm của Jabalia và các cuộc không kích đã phá hủy nhiều cụm nhà.



Binh sĩ Israel cùng xe tăng hoạt động gần biên giới với Dải Gaza ngày 12.5 Reuters

Nhiều người dân ở Gaza còn nói rằng giao tranh dữ dội đang xảy ra và lực lượng Israel cùng xe tăng đã xuất hiện ở khu vực phía đông nam của TP.Rafah thuộc miền nam Gaza. Hamas xác nhận chiến binh của họ đã có những cuộc đọ súng với lực lượng Israel trên một con phố ở phía đông Rafah và phía đông Jabalia.

Israel điều xe tăng tới Jabalia, gây áp lực lên Rafah

Cảnh báo mới của Washington

Trong lúc giao tranh diễn ra ác liệt, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua cảnh báo rằng một cuộc tấn công toàn diện của Israel vào Rafah có thể dẫn tới cuộc nổi dậy vì không thể hạ gục tất cả thành viên Hamas trong thành phố đó, theo Đài NBC. Ông Blinken nói rằng các thành viên Hamas đang quay trở lại khu vực phía bắc Gaza mà Israel tuyên bố đã dọn sạch, và một cuộc tấn công quy mô lớn vào Rafah "có nguy cơ gây tổn hại khủng khiếp cho dân thường" nhưng lại không chấm dứt được sự hiện diện của Hamas ở đó.

Ông Blinken cho rằng Israel thiếu một "kế hoạch đáng tin cậy" để bảo vệ khoảng 1,4 triệu dân thường đang trú ẩn ở Rafah, theo Đài CBS. Ông tuyên bố nếu Israel "tiến hành chiến dịch quân sự lớn vào Rafah, chúng tôi sẽ không hỗ trợ và không cung cấp một số hệ thống nhất định cho chiến dịch đó".

Israel cũng chưa phát triển kế hoạch thời hậu chiến về an ninh, quản lý và tái thiết Gaza, trong khi Mỹ đang làm việc về một kế hoạch như thế với chính phủ của các nước Ả Rập và những nước khác, theo Ngoại trưởng Blinken. "Chúng tôi có cùng mục tiêu với Israel. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng Hamas không thể quản lý Gaza lần nữa", ông Blinken nhấn mạnh. Ông cho biết thêm Mỹ đã thảo luận với Israel "một cách hiệu quả" về việc phi quân sự hóa Gaza và tìm ra các thủ lĩnh Hamas.

Mỹ đưa ra đề nghị giá trị cho Hamas lẫn Israel

Hamas đáp trả ông Biden

Trong khi đó, các cuộc đàm phán giữa Hamas và Israel về thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin, do Ai Cập, Qatar và Mỹ làm trung gian, dường như đã bị đình trệ. Hôm 11.5, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng lệnh ngừng bắn sẽ có thể đến "vào ngày mai" nếu Hamas thả các con tin bị bắt trong cuộc tấn công vào miền nam Israel ngày 7.10.2023. Đáp lại, Hamas ngày 12.5 tuyên bố: "Chúng tôi lên án quan điểm này của tổng thống Mỹ, chúng tôi xem đây là một bước thụt lùi so với kết quả của vòng đàm phán mới nhất mà đã dẫn đến việc chúng tôi đồng ý về đề xuất do các bên hòa giải đưa ra".

Ngoài ra, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 12.5 nói rằng Hamas đã chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Qatar và Ai Cập trong một "bước đi trên con đường hướng tới lệnh ngừng bắn lâu dài", nhưng chính quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không muốn xung đột kết thúc. Ông Erdogan còn đánh giá Mỹ và các nước châu Âu đã không gây áp lực đủ để Israel đồng ý thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, theo Reuters. Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của Israel cũng như Mỹ.