Israel tập kích Qatar để diệt thủ lĩnh Hamas, đàm phán có nguy cơ đổ vỡ

Đây là một cuộc không kích của Israel tấn công Doha vào ngày 9.9, mà theo các quan chức Israel là đòn tấn công nhắm vào các nhà lãnh đạo cấp cao của Hamas.

Nhóm Hồi giáo Palestine này từ lâu nay đã đặt căn cứ chính trị tại thủ đô của Qatar.

Các quan chức Israel cho biết ông Khalil al-Hayya, người đứng đầu Hamas và là nhà đàm phán cấp cao của nhóm, nằm trong số các mục tiêu.

Hamas cho biết năm thành viên của họ đã thiệt mạng trong vụ tấn công, bao gồm cả con trai của ông al-Hayya, nhưng các quan chức trong nhóm đàm phán ngừng bắn đã sống sót.

Một đoạn phim CCTV cho thấy vụ nổ ở Doha, Qatar ngày 9.9 ẢNH: REUTERS

Vụ tấn công diễn ra không lâu sau khi cánh vũ trang của Hamas nhận trách nhiệm về vụ xả súng làm sáu người thiệt mạng tại một trạm xe buýt ở ngoại ô Jerusalem vào hôm 8.9.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ông đã cho phép thực hiện một "cuộc tấn công chính xác như phẫu thuật" nhắm vào các thủ lĩnh Hamas: "Ở đầu cuộc chiến, tôi đã nói rằng Israel sẽ truy đuổi những kẻ gây ra thảm kịch này. Và hôm nay, Israel và tôi đã thực hiện lời hứa đó".

Cuộc tấn công nhiều khả năng sẽ làm đổ vỡ các nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn, đặc biệt là vì các cuộc đàm phán diễn ra tại Qatar.

Mẹ của một con tin Israel đã lên án ông Netanyahu vì vụ tấn công.

“Tôi run lên vì sợ hãi,” bà nói và cho biết thêm rằng cuộc tấn công về cơ bản đã “kết án tử hình” con trai bà.

Tại Gaza, một lệnh sơ tán do Israel đưa ra kêu gọi nhiều người Palestine phải rời khỏi noi trú ẩn đã gây ra hoảng loạn, khi Israel tuyên bố sắp xóa sổ khu vực này trong một cuộc tấn công nhằm tiêu diệt Hamas.

Cư dân tại khu đô thị lớn nhất Dải Gaza trong nhiều tuần qua đã lo sợ chờ đợi một cuộc tấn công kể từ khi chính phủ Israel lên kế hoạch đánh một đòn chí mạng vào Hamas tại những nơi mà họ gọi là các thành trì cuối cùng của nhóm này.

Kể từ khi lực lượng vũ trang Hamas của người Palestine tấn công Israel vào tháng 10.2023, làm 1.200 người thiệt mạng và bắt 251 con tin theo thống kê của Israel, Israel đã tiêu diệt nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của Hamas.

Theo các quan chức y tế tại Gaza, cuộc tấn công của Israel đã biến phần lớn Gaza thành đống đổ nát và giết chết hơn 64.000 người Palestine.

Israel cũng đã tiến hành không kích và các hành động quân sự khác ở Li Băng, Syria, Iran và Yemen trong suốt quá trình xung đột tại Gaza.