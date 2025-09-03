Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Israel triệu tập quân dự bị, tham mưu trưởng bất đồng với nội các
Video Thế giới

Israel triệu tập quân dự bị, tham mưu trưởng bất đồng với nội các

La Vi
La Vi
03/09/2025 15:44 GMT+7

Quân đội Israel hôm 2.9 công bố video cho thấy Tham mưu trưởng quân đội Eyal Zamir gặp binh sĩ. Vị tướng này phát biểu rằng các hoạt động chống Hamas ở Gaza sẽ không dừng lại cho đến khi Israel đạt được "chiến thắng quyết định".

Động thái này diễn ra sau căng thẳng giữa ông Zamir và các quan chức chính phủ.

Một cuộc họp nội an an ninh vào hôm 31.8 đã chứng kiến những tranh cãi nảy lửa giữa Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các bộ trưởng - những người muốn đẩy mạnh cuộc tấn công vào thành phố Gaza, trong khi ông Zamir thúc giục giới chính trị gia đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Tư lệnh quân đội căng thẳng với các bộ trưởng, Israel điều động lính dự bị - Ảnh 1.

Tham mưu trưởng Eyal Zamir

ẢNH: REUTERS

Các nguồn tin cho biết ông Zamir cảnh báo việc tấn công ồ ạt vào thành phố sẽ gây nguy hiểm cho các con tin Israel do Hamas nắm giữ, và làm trầm trọng thêm tình trạng quá tải của quân đội.

Những căng thẳng này xuất hiện trong bối cảnh Đài phát thanh Quân đội Israel đưa tin khoảng 40.000 lính dự bị dự kiến nhập ngũ vào hôm 2.9.

Tại thành phố Gaza, giới chức y tế Palestine cho biết các cuộc không kích và pháo kích tiếp theo của Israel đã giết chết ít nhất 100 người vào hôm 2.9, 35 trong số đó ở thành phố Gaza.

Bên ngoài bệnh viện Al-Shifa ở thành phố Gaza, những túi thi thể chất đống trên phố. "Họ bị tấn công khi ở trong lều, và tất cả đều là trẻ em, và mẹ của chúng... họ đều chỉ là thường dân, nghĩa là không liên quan đến bất cứ điều gì. Cầu mong Chúa thương xót họ".

Tư lệnh quân đội căng thẳng với các bộ trưởng, Israel điều động lính dự bị - Ảnh 2.

Thi thể chất đống bên ngoài bệnh viện Al-Shifa

ẢNH: REUTERS

Quân đội Israel không ngay lập tức phản hồi yêu cầu bình luận. Lực lượng này tuyên bố họ đang chiến đấu với các tay súng ở ngoại ô thành phố Gaza, phá hủy đường hầm và cơ sở hạ tầng của phiến quân, đồng thời thu giữ vũ khí.

