Israel tuyên bố chiến thắng, đánh chặn 99% tên lửa và UAV Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm nay 14.4 tuyên bố Israel sẽ giành được chiến thắng sau khi đánh chặn một loạt tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran, theo Reuters. "Chúng tôi đã chặn, chúng tôi đã đẩy lùi, cùng nhau chúng tôi sẽ giành chiến thắng", ông Netanyahu viết trên mạng xã hội X.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố Israel đã đẩy lùi làn sóng phóng tên lửa và UAV lớn đầu tiên của Iran nhắm vào Israel, nhưng cuộc đối đầu vẫn chưa kết thúc.

Các vật thể được nhìn thấy trên bầu trời Jerusalem sau khi Iran phóng máy bay không người lái và tên lửa về phía Israel ngày 14.4 Reuters

Sau đó, phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari nói rằng Iran đã phóng hơn 300 UAV và tên lửa vào Israel trong cuộc tấn công nói trên, nhưng 99% trong số đó đã bị bắn hạ, theo Reuters. Phát biểu trên truyền hình, ông Hagari xem hành động của Iran là "rất nghiêm trọng" và nói rằng Tehran "đẩy khu vực tới sự leo thang".

Ông Hagari cho biết thêm các lực lượng vũ trang Israel vẫn hoạt động đầy đủ và đang thảo luận về các phương án tiếp theo.

Ngoài ra, truyền thông Do Thái đưa tin không có một UAV hay tên lửa hành trình nào xâm nhập được không phận Israel và hầu hết các tên lửa đạn đạo cũng bị bắn hạ bên ngoài không phận Israel, theo tờ The Times of Israel.



Theo thông tin từ trang tin Ynet, khoảng 20 tên lửa hành trình đã bị bắn hạ gần biên giới Israel. Mỹ, Anh và Jordan cũng đã giúp bắn hạ nhiều UAV.

Một nguồn tin cấp cao của Israel được Kênh 12 trích dẫn cho rằng "cuộc tấn công của Iran là một thất bại chiến lược". Nguồn tin còn nói: "Bây giờ họ (Iran) có thể trong tình trạng sẵn sàng và không thể ngủ yên".

Trong khi đó, Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran đưa tin cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của Iran nhắm vào Israel vào sáng cùng ngày đã giáng "những đòn nặng nề" vào một căn cứ không quân của Israel ở sa mạc Negev.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã xác nhận một cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa đang được tiến hành nhắm vào Israel để trả đũa cuộc tấn công vào sứ quán Iran ở Damascus (Syria) ngày 1.4, khiến 7 sĩ quan Iran thiệt mạng, theo AFP.