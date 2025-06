Israel nhắm vào đầu não hạt nhân Iran, Tư lệnh Vệ binh IRGC thiệt mạng

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh cơ sở làm giàu uranium chính của Iran ở Natanz đã bị nhắm mục tiêu. "Chiến dịch này sẽ tiếp tục trong nhiều ngày cho đến khi nào cần thiết… Chúng ta đang ở thời điểm quyết định trong lịch sử Israel", ông Netanyahu nói.



Cùng ngày, quân đội Israel cho biết họ đã hoàn tất giai đoạn tấn công đầu tiên, bao gồm các đợt tập kích mục tiêu quân sự và hạt nhân ở nhiều khu vực khác nhau của Iran.

Israel tấn công Iran giữa căng thẳng hạt nhân

"IDF đã tiến hành một quá trình đánh giá và chuẩn bị kéo dài cho chiến dịch ở tiền tuyến và hậu phương. Khả năng phục hồi của dân thường sẽ là một thành phần quan trọng của chiến dịch", theo The Guardian dẫn tuyên bố của quân đội Israel.

Trong một tuyên bố, IDF cho biết: "Vũ khí hủy diệt hàng loạt trong tay Iran là mối đe dọa đối với Israel và là mối đe dọa đáng kể đối với toàn thế giới. Israel sẽ không cho phép một đất nước có mục tiêu là hủy diệt Israel sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu Ảnh: AFP

Israel cho biết các cuộc không kích của nước này có thể đã hạ nhiều quan chức cấp cao trong ban tham mưu của Iran, bao gồm cả Tổng tham mưu trưởng Mohammad Hossein Bagheri và một số nhà khoa học hạt nhân cấp cao, theo The Guardian. Thông tin này bị truyền thông Iran bác bỏ. Reuters dẫn lại thông báo rằng ông Bagheri vẫn còn sống và đang ở phòng chiến tranh.

Sau đó, Reuters dẫn thông tin từ truyền thông nhà nước Iran xác nhận Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel.

Đài truyền hình nhà nước Iran thì đưa tin các nhà khoa học hạt nhân Fereydoun Abbasi-Davani và Mohammad Mehdi Tehranchi đã thiệt mạng. Đài cũng cho biết cơ sở hạt nhân Natanz bị trúng đòn không kích của Israel nhưng không có dấu hiệu ô nhiễm hạt nhân.

Truyền hình nhà nước Iran đưa tin trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào khu dân cư ở Tehran.

Quan chức cấp cao Iran nói rằng lãnh đạo nước này đang tổ chức cuộc họp an ninh cấp cao sau cuộc tấn công của Israel. Trước đó, một quan chức Iran hôm 12.6 nói với tờ The New York Times rằng Tehran đã có kế hoạch ứng phó nếu Israel tấn công vào các cơ sở hạt nhân của nước này. Vị quan chức không nêu tên cho biết thêm kế hoạch ứng phó bao gồm một cuộc phản công ngay lập tức có quy mô tương tự như cuộc tấn công Tehran đã phát động vào tháng 10.2024, trong đó phóng gần 200 tên lửa đạn đạo vào Israel.

Hiện chưa có phản ứng ngay lập tức từ Iran.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 13.6 cho biết các cuộc tấn công của Israel vào Iran là đơn phương và Mỹ không tham gia. Trong một tuyên bố, ông Rubio cho hay: "Israel đã có hành động đơn phương chống lại Iran. Chúng tôi không tham gia vào các cuộc tấn công chống lại Iran và ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ lực lượng Mỹ trong khu vực".

"Israel đã thông báo với chúng tôi rằng họ tin rằng hành động này là cần thiết để tự vệ. Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính quyền đã thực hiện mọi bước cần thiết để bảo vệ lực lượng Mỹ cũng như duy trì liên lạc chặt chẽ với các đối tác khu vực", theo Reuters dẫn lời ông Rubio. Nhà ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo Iran không nên nhắm vào lợi ích hoặc nhân sự của Mỹ.

Người dân ngoài đường phố Tehran sau đợt tấn công của Israel sáng 13.6 Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Úc Penny Wong ngày 13.6 cho biết bà rất lo ngại về sự leo thang căng thẳng giữa Israel và Iran, sau khi Tel Aviv tuyên bố đã tấn công hàng chục mục tiêu bên trong Tehran.

"Điều này có nguy cơ làm mất ổn định hơn nữa một khu vực vốn đã bất ổn", theo nhà ngoại giao Úc. Bà Wong nói thêm rằng người dân Úc trong khu vực nên theo dõi các khuyến cáo của chính phủ Úc về việc đi lại ở Trung Đông.