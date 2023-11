Israel và Hamas đồng ý ngừng bắn 4 ngày để thả con tin

Theo thống kê của chính phủ Israel, Hamas được cho là đã bắt giữ khoảng 240 con tin khi lực lượng này bất ngờ xâm nhập và tấn công miền nam Israel ngày 7.10. Israel sau đó đã lập tức tuyên chiến với Hamas, bao vây và bắn phá Gaza, lãnh thổ mà Hamas kiểm soát.



Ảnh con tin bị Hamas bắt giữ được dán trên tường ở Tel Aviv (Israel) AFP

Báo The Times of Israel đưa tin chính phủ Israel đã phê duyệt thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc bỏ phiếu diễn ra vào đầu ngày 22.11. Theo tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, 50 con tin là phụ nữ và trẻ em sẽ được Hamas phóng thích trong 4 ngày ngừng bắn. Tuyên bố cho biết cứ 10 con tin được trả tự do thì thời gian ngừng bắn sẽ kéo dài thêm một ngày, nhưng không đề cập đến việc Israel thả các tù nhân Palestine.

Điểm xung đột: Israel-Hamas đạt thỏa thuận con tin; tổng thống Ukraine cho phép ám sát ông Putin?

Hamas cho biết 50 con tin sẽ được thả để đổi lấy 150 phụ nữ và trẻ em Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù của Israel. Theo tổ chức chính trị - quân sự Palestine, thỏa thuận ngừng bắn cũng sẽ cho phép hàng trăm xe tải chở viện trợ nhân đạo, y tế và nhiên liệu đi vào Gaza. Israel cũng cam kết không tấn công hoặc bắt giữ bất cứ ai ở tất cả các khu vực của Gaza trong thời gian ngừng bắn, theo Reuters.

Một số quốc gia, bao gồm 5 ủy viên thường trực HĐBA LHQ (Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc), đã lên tiếng hoan nghênh đột phá ngoại giao lớn đầu tiên giữa Hamas và Israel kể từ khi xung đột bùng nổ. "Thỏa thuận hôm nay sẽ mang thêm nhiều con tin người Mỹ về nước và tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả họ được thả", Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết. Trong khi đó, Jordan và Qatar bày tỏ hy vọng thỏa thuận sẽ góp phần giúp chấm dứt chiến sự.

Qatar và Ai Cập đã đóng vai trò trung gian quan trọng trong nỗ lực đạt được thỏa thuận. Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu khẳng định Israel sẽ tiếp tục chiến tranh cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu của mình, để "không thực thể nào ở Gaza có thể đe dọa Israel".