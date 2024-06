Israel và Hamas trước sức ép ngừng bắn

Reuters cho hay phái đoàn Mỹ ở HĐBA đã giới thiệu dự thảo nghị quyết cho 15 thành viên của hội đồng. Dự thảo cần ít nhất 9 phiếu thuận và không có phiếu phủ quyết nào từ 5 thành viên thường trực của HĐBA là Mỹ, Pháp, Anh, Trung Quốc và Nga để thông qua.



Mỹ muốn mượn lực HĐBA

Dự thảo nghị quyết kêu gọi Lực lượng Hamas hãy đồng ý thỏa thuận và tiến tới "nhanh chóng hoàn thành và thực hiện một cách vô điều kiện những điều khoản trên". Theo Reuters, dự thảo nhấn mạnh tầm quan trọng của các bên trong việc tuân thủ các điều khoản một khi đã đồng ý, với mục đích mang lại viễn cảnh chấm dứt lâu dài các hành vi thù địch tại Gaza.

Trong tuyên bố về dự thảo nghị quyết, Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield nhấn mạnh nhiều nhà lãnh đạo và chính phủ, bao gồm tại Trung Đông, đã phê chuẩn kế hoạch 3 giai đoạn của Tổng thống Biden. Vì thế, Mỹ hy vọng HĐBA LHQ thông qua nghị quyết để thúc đẩy thỏa thuận được ký kết.

Các lãnh đạo G7 cũng ra tuyên bố hoàn toàn đồng ý và ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn, thả tự do cho con tin ở Gaza. Nhóm ngoại trưởng của Ả Rập Xê Út, Jordan. UAE, Qatar và Ai Cập cho rằng cần phải thận trọng trong việc đưa ra thỏa thuận theo hướng tích cực.

Khói lửa bốc lên ở miền trung Dải Gaza trong đợt không kích của Israel ngày 3.6 Ảnh: Reuters





Con tin đang chết dần

Cùng ngày, báo The Times of Israel đưa tin chính phủ Tel Aviv ước tính hơn 1/3 số con tin còn lại ở Gaza đã chết trong cảnh bị lực lượng Hamas giam cầm. Trong số khoảng 250 con tin bị Hamas bắt giữ sau ngày 7.10.2023, đến nay còn khoảng 120 người trong tay Hamas. Dựa trên nhiều nguồn thông tin khác nhau, giới chức Israel cho rằng 43 trong số này đã tử vong. Phía Israel đã rút ra con số trên dựa vào nguồn tình báo, camera an ninh, những đoạn clip ghi hình và kết quả phân tích pháp y.

Về phần mình, Hamas cho hay một số con tin thiệt mạng trong các đợt không kích của Israel hoặc tử vong do bị thương quá nặng và không được chữa trị kịp thời do hệ thống chăm sóc y tế của Gaza bị hủy hoại trong chiến dịch quân sự của Israel. Nhiều nhân viên y tế cũng thiệt mạng trong cảnh xung đột.

Trong khi đó, Tổ chức Oxfam thống kê được khoảng 1,7 triệu người Palestine đang chen chúc bên trong diện tích chiếm khoảng 1/5 Dải Gaza, sau khi hơn 1 triệu người tháo chạy khỏi TP.Rafah, AFP đưa tin. Đa số dân rời Rafah đang tị nạn ở những khu vực kế cận, bao gồm al-Mawasi, Deir el-Balah và Khan Younis, với tổng diện tích vỏn vẹn 69 km2.

"Khu vực trên được thiết kế là vùng nhân đạo, nhưng không có gì là nhân đạo ở đó", AFP dẫn lời một nhân viên Oxfam ở al-Mawasi, thêm rằng nơi này không có nước sạch. Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir của Israel cho rằng cần phải thực hiện thêm các biện pháp thắt chặt hơn nữa nếu muốn củng cố vị thế của Israel trong cuộc xung đột ở Gaza.

"Chúng ta vẫn chưa làm một số biện pháp như cắt đứt nguồn khí đốt, hoặc tuyên bố "không còn viện trợ nhân đạo nữa". Hãy làm như thế trong vòng 1 hoặc 2 tháng để xem thế nào", Bộ trưởng Ben-Gvir trả lời phỏng vấn Đài phát thanh quân đội Israel.

Còn theo Oxfam, Israel đang khiến các cơ quan cứu trợ hầu như không thể đến được nơi nạn dân đang tị nạn. Hiện các tổ chức cứu trợ đối mặt tình thế vô cùng khó khăn trong quá trình tiếp nhận hàng viện trợ qua ngõ Karem Abu Salem, cửa khẩu duy nhất còn thông thương hiện nay. Nguyên nhân là quy trình bị trì hoãn lâu do phía Israel chậm ký giấy tờ, cũng như tình hình vô cùng nguy hiểm bên kia cửa khẩu thuộc Gaza.