Israel xông vào bệnh viện lớn nhất Dải Gaza

CNN ngày 15.11 dẫn thông báo của quân đội Israel cho biết đang thực hiện chiến dịch chính xác và có mục tiêu tại bệnh viện Al-Shifa ở Dải Gaza. Tờ The Times of Israel đưa tin cụ thể hơn khi cho biết binh sĩ Israel đang chiến đấu chống Hamas trong một số khu vực của bệnh viện.

"Chiến dịch dựa trên thông tin tình báo và nhu cầu tác chiến. Hoạt động này không nhằm gây hại cho bệnh nhân, nhân viên y tế hay công dân tại bệnh viện", quân đội Israel thông báo, cho biết thêm rằng trước đó đã nỗ lực sơ tán bệnh nhân và người trú nạn trong bệnh viện và hành lang đặc biệt đã được mở.

Phát ngôn viên Ashraf al-Qidra của cơ quan y tế Gaza nói với đài Al Jazeera ngày 14.11 rằng Israel đã thông báo sẽ đột kích vào bệnh viện Al-Shifa "trong những phút sắp tới".



Chiến dịch diễn ra sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 14.11 xác nhận rằng có nguồn tình báo gợi ý Hamas đang sử dụng các bệnh viện tại Gaza để che giấu và hỗ trợ hoạt động quân sự, giam giữ con tin, theo Fox News.

Bệnh viện Al-Shifa, cơ sở y tế lớn nhất tại Dải Gaza REUTERS

Trước đó một ngày, quân đội Israel công bố đoạn video cho thấy "bằng chứng" về việc Hamas xây đường hầm dẫn xuống dưới bệnh viện Rantisi.

Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh quốc gia thuộc Nhà Trắng John Kirby sau đó cũng nói rằng Mỹ có thông tin tình báo chứng minh Hamas và nhóm Palestine Islamic Jihad sử dụng các bệnh viện tại Gaza, gồm bệnh viện Al-Shifa, để che giấu hoạt động quân sự và giữ con tin. Ông Kirby từ chối cung cấp nguồn thông tin vì vấn đề bảo mật và an toàn cho nguồn tin.

Hamas bất ngờ tấn công Israel vào ngày 7.10 khiến 1.200 người thiệt mạng. Israel sau đó tuyên bố chiến tranh nhằm xóa sổ Hamas và giải cứu khoảng 238 con tin bị lực lượng ở Dải Gaza bắt đi.

Israel đã bị chỉ trích vì có hoạt động chiến sự gần các bệnh viện tại Gaza, đặc biệt là cơ sở lớn nhất ở đó, bệnh viện Al-Shifa. Mặc dù đưa ra thông tin xác nhận nhưng ông Kirby lưu ý Israel cũng phải có trách nhiệm bảo vệ dân thường tại Gaza.

Trong một tuyên bố sau đó, Hamas nói rằng những phát biểu của phía Mỹ giống như hành động bật đèn xanh cho Israel thực hiện "các cuộc tàn sát" nhắm vào các cơ sở y tế tại Gaza.

Trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đang đàm phán cho một nghị quyết mới yêu cầu "những cuộc tạm dừng nhân đạo mở rộng ngay lập tức" tại Gaza nhưng không nhắc đến việc ngừng bắn. Nghị quyết do Malta soạn thảo yêu cầu tất cả các bên tuân thủ nghĩa vụ theo luật quốc tế, theo AP. Hội đồng Bảo an đến nay đã bác bỏ 4 nghị quyết về cuộc xung đột Hamas - Israel. Nhiều thành viên hội đồng đã nói không muốn bỏ phiếu cho nghị quyết mới trừ khi nó chắc chắn được thông qua.

Cuộc tuần hành ủng hộ Israel tại Washington D.C ngày 14.11 REUTERS

Trong ngày 14.11, cuộc tuần hành lớn đã diễn ra tại thủ đô Washington D.C của Mỹ để ủng hộ Israel và lên án Hamas. Giám đốc William Daroff Hội nghị chủ tịch các tổ chức lớn của người Do Thái tại Mỹ, đơn vị tổ chức cuộc tuần hành, nói rằng có hơn 290.000 người đã tham gia cuộc tuần hành tại Washington D.C ngày 14.11, biến đây thành sự kiện ủng hộ Israel lớn nhất lịch sử Mỹ, theo tờ The Times of Israel.

Cuộc tuần hành còn có sự tham dự của các lãnh đạo quốc hội Mỹ, gồm Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và hai lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng và Hạ viện. Bộ An ninh Nội địa Mỹ xem đây là sự kiện an ninh cấp 1, mức cao nhất trong hệ thống và thường được dùng cho các sự kiện quan trọng. Phát biểu tại sự kiện thông qua cuộc gọi video từ quê nhà, Tổng thống Israel Isaac Herzog kêu gọi trả tự do cho toàn bộ con tin đang bị Hamas giam giữ.

Những ngày trước đó, nhiều cuộc tuần hành lớn ủng hộ người Palestine đã diễn ra tại Mỹ và nhiều nước khác nhằm kêu gọi Israel ngừng cuộc tấn công tại Dải Gaza.