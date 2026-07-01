Ít ai ngờ hai thủ khoa THPT ở Vĩnh Long, người mê game, người mê cầu lông

Nam thủ khoa ước mơ làm thầy giáo với sở thích chơi cầu lông

Ngày 1.7, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 ở tỉnh. Trong đó có 2 thủ khoa cùng đạt 36 điểm là em Bùi Quang Nhựt, Trường THPT chuyên Bến Tre (toán 9,25; văn 6,75; lý 10 và hóa 10) và em Nguyễn Ngọc Trân, Trường THPT Bình Minh (toán 9,5; văn 7,5; hóa 9,25 và sinh 9,75).

Thủ khoa Bùi Quang Nhựt rạng ngời trong ngày tốt nghiệp cấp 3 của mình ảnh: NVCC

Cùng ngày, vui mừng chia sẻ với PV Thanh Niên, Bùi Quang Nhựt cho biết, khá bất ngờ trước kết quả điểm thủ khoa cả tỉnh của mình và cho biết, sau khi hay tin, Nhựt đã thông báo cho ba mẹ biết và nhận được cơn mưa lời khen từ gia đình và bạn bè.

"Em cũng không nghĩ mình đạt thủ khoa kỳ thi năm nay, sắp tới em sẽ thực hiện thủ tục xét tuyển vào trường ĐH Sư phạm TP.HCM với ước mơ trở thành 1 giáo viên dạy vật lý cấp 3", Nhựt phấn khởi nói.

Nhựt cho biết, 12 năm học mình đều là học sinh giỏi, bản thân là con 1 trong nhà, ngoài giờ học Nhựt còn giúp đỡ ba mẹ công việc gia đình. Thời gian rảnh là chơi cầu lông, vừa thể thao vừa tăng cường sức khỏe cho bản thân.

Bùi Quang Nhựt cùng các bạn lưu lại những bức ảnh kỷ yếu với Trường THPT chuyên Bến Tre ảnh: NVCC

"Em thích chơi cầu lông lắm, môn thể thao tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, thời gian rảnh em tìm hiểu về hoạt động máy móc trên internet, tìm hiểu về khoa học kỹ thuật...", Nhựt nói.

Vui mừng khi hay tin con trai là thủ khoa của tỉnh, bà Phạm Vũ Minh Thư (48 tuổi, ngụ khu phố Bình Thành, phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long - mẹ của Nhựt), cho biết gia đình vừa mừng vừa lo vì con trai sắp phải bước vào môi trường học mới, xa nhà, không biết có đủ sức tự lập hay chưa.

"Nhựt ở nhà ngoan lắm, ngoài giờ học là giúp đỡ ba mẹ nhiều lắm, rảnh là chơi cầu lông hà, tôi đưa đón cháu đi học mỗi ngày, giờ cháu sắp đi học xa tôi cũng hơi lo lắng, nhưng tôi tin tưởng con trai mình đã trưởng thành. Hy vọng con vào được trường con mong ước", bà Thư vui vẻ nói.

Nữ thủ khoa "mê" game online, ước mơ làm bác sĩ

Cùng chung tâm trạng phấn khởi, em Nguyễn Ngọc Trân chia sẻ với PV Thanh Niên, lúc thi xong em nghĩ mình đạt điểm cũng khá cao, không ngờ đạt thủ khoa luôn, em mừng lắm. 12 năm liền Trân đều là học sinh giỏi, ngoài giờ học là Trân phụ giúp mẹ làm việc nhà và chơi game online với bạn bè.

"Nhà em thì có 2 chị em, chị em đi học ở nước ngoài, ba thì làm tài xế xe khách, chỉ có mẹ ở nhà, nên ngoài giờ học em phụ giúp mẹ công việc nhà. Thời gian rảnh ngoài giờ học em chơi game online với bạn, nhưng lên năm 12 học nhiều em ít chơi game tập trung học để đạt ước mơ làm bác sĩ của mình", Trân vui vẻ kể.

Trân cho biết, mình học tốt các môn toán, hóa, sinh nên sau khi có điểm thi tốt nghiệp sẽ tham gia xét tuyển vào trường y ở TP.HCM hoặc Cần Thơ. Tuy nhiên, Trân vẫn còn đang phân vân cần bàn bạc lại với gia đình mới thực hiện xét tuyển.

Nguyễn Ngọc Trân (giữa) cùng các bạn khoe giấy khen ngày tốt nghiệp cấp 3 ảnh: NVCC

"Em vẫn còn đang phân vân giữa ĐH Y Dược TP.HCM và ĐH Y Dược Cần Thơ, vì học ở TP.HCM xa xôi quá nên em cần phải bàn lại với gia đình rồi mới quyết định được, nhưng ước mơ làm bác sĩ của em sẽ không thay đổi", Trân nhấn mạnh.

Cùng ngày, bà Huỳnh Thị Thùy Dung, Hiệu trưởng Trường THPT Bình Minh nơi Trân học lớp 12 cho biết, Trân là người rất tích cực và năng nổ với các hoạt động như: đóng góp quan trọng trong CLB Toán học, đồng hành cùng lớp trong các buổi trải nghiệm dưới cờ, các buổi cắm trại, hội chợ xuân, cho đến việc chung vui, cổ vũ các bạn trong Hội khỏe Phù Đổng...

"Danh hiệu thủ khoa hôm nay là nhờ nỗ lực đáng kể của Ngọc Trân, với các thành tích đã đạt được những năm qua như: giữ vững học sinh xuất sắc 3 năm, xếp hạng nhất khối năm lớp 11, hạng nhì trường năm lớp 12, cùng giải nhì học sinh giỏi tỉnh và giải nhì cuộc thi máy tính cầm tay môn Sinh học. Đặc biệt, Ngọc Trân là một học sinh rất lễ phép và tôn trọng các thầy cô, em còn sống rất tình cảm, hòa đồng và hay giúp đỡ bạn bè, từ các bạn trong lớp đến ngoài lớp", bà Dung phấn khởi nói.

Bà Dung nhấn mạnh, thành tích của Ngọc Trân ngày hôm nay không chỉ là niềm tự hào của cá nhân, gia đình em mà còn là niềm vinh dự lớn của nhà trường.



