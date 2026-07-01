Vĩnh Long: 83 điểm 10 thi tốt nghiệp THPT 2026, 2 thủ khoa đạt 36 điểm

Ngày 1.7, tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, toàn tỉnh có hơn 36.500 thí sinh tham gia thi. Kết quả có 83 điểm 10.

Vĩnh Long có 2 thí sinh thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với cùng 36 điểm ảnh: nam long

Cụ thể, môn thi đạt nhiều điểm 10 nhất là sử với 33 điểm 10; tiếp theo là toán với 28 điểm 10; ngoại ngữ có 1 điểm 10. Các môn văn, giáo dục kinh tế và pháp luật; tin học không có điểm 10.

Vĩnh Long có 2 thí sinh thủ khoa cùng đạt 36 điểm là em Bùi Quang Nhựt, Trường THPT chuyên Bến Tre (toán 9,25; văn 6,75; lý 10 và hóa 10) và em Nguyễn Ngọc Trân, Trường THPT Bình Minh (toán 9,5; văn 7,5; hóa 9,25 và sinh 9,75).

Ngoài ra có 3 em á khoa đạt điểm từ 35,25 đến 35,5 điểm là Võ Thiên Lộc (Trường THPT chuyên Bến Tre); Tô Nhật Duy (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm) và Phạm Thiên Phúc (Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành).



