Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Vĩnh Long: 83 điểm 10 thi tốt nghiệp THPT 2026, 2 thủ khoa đạt 36 điểm

Nam Long
Nam Long

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Vĩnh Long có hơn 36.500 thí thi dự thi. Kết quả có 83 điểm 10, có 2 thủ khoa cùng đạt 36 điểm.

Ngày 1.7, tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, toàn tỉnh có hơn 36.500 thí sinh tham gia thi. Kết quả có 83 điểm 10.

Vĩnh Long: 83 điểm 10 thi tốt nghiệp THPT 2026, 2 thủ khoa đạt 36 điểm - Ảnh 1.

Vĩnh Long có 2 thí sinh thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với cùng 36 điểm

ảnh: nam long

Cụ thể, môn thi đạt nhiều điểm 10 nhất là sử với 33 điểm 10; tiếp theo là toán với 28 điểm 10; ngoại ngữ có 1 điểm 10. Các môn văn, giáo dục kinh tế và pháp luật; tin học không có điểm 10.

Vĩnh Long có 2 thí sinh thủ khoa cùng đạt 36 điểm là em Bùi Quang Nhựt, Trường THPT chuyên Bến Tre (toán 9,25; văn 6,75; lý 10 và hóa 10) và em Nguyễn Ngọc Trân, Trường THPT Bình Minh (toán 9,5; văn 7,5; hóa 9,25 và sinh 9,75).

Ngoài ra có 3 em á khoa đạt điểm từ 35,25 đến 35,5 điểm là Võ Thiên Lộc (Trường THPT chuyên Bến Tre); Tô Nhật Duy (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm) và Phạm Thiên Phúc (Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành).


Tin liên quan

Cả nước có 5 thủ khoa 30 điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, TP.HCM có 3

Cả nước có 5 thủ khoa 30 điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, TP.HCM có 3

Trong 5 khối thi truyền thống, cả nước chỉ có 5 thí sinh đạt 30 điểm 3 môn, trong đó có 1 thí sinh Bắc Ninh, 3 thí sinh TP.HCM và 1 thí sinh từ Đắk Lắk.

Khám phá thêm chủ đề

Vĩnh Long ĐIỂM 10 thi THPT 2026 Á khoa điểm thi tốt nghiệp THPT

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận