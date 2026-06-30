UBND tỉnh Vĩnh Long tiếp quản cụm phà Vàm Cống

Ngày 30.6, Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam - Bộ Xây dựng) tổ chức lễ bàn giao cụm phà Vàm Cống về cho UBND tỉnh Vĩnh Long quản lý.

Các đại biểu chứng kiến việc bàn giao cụm phà Vàm Cống về cho UBND tỉnh Vĩnh Long quản lý ảnh: nam long

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ IV cho biết, mặc dù điều kiện hoạt động còn nhiều khó khăn, song tập thể cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động cụm phà Vàm Cống luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được giao, duy trì đảm bảo giao thông an toàn và phục vụ nhân dân ở khắp các tuyến phà một cách hiệu quả.

Theo ông Thành, việc chuyển giao nguyên trạng cụm phà Vàm Cống về cho địa phương quản lý là chủ trương nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước phù hợp với định hướng phân cấp, phân quyền và tăng sự chủ động của địa phương trong công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đây không chỉ đơn thuần là việc chuyển giao nguyên trạng về mặt tổ chức, quản lý, mà còn là bước chuyển giao quan trọng nhằm tạo điều kiện để đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thích ứng tốt nhất với các yêu cầu trong giai đoạn mới hiện nay.

Bến phà Đình Khao nằm trên QL57 là tuyến đường huyết mạch nối 2 tỉnh cũ Bến Tre và Vĩnh Long, nay là tỉnh Vĩnh Long ảnh: Nam Long

Theo Sở Xây dựng Vĩnh Long, cụm phà Vàm Cống quản lý 4 bến phà gồm phà Đình Khao (qua sông Cổ Chiên, thuộc tỉnh Vĩnh Long), phà Đại Ngãi (qua sông Hậu, nối Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ), phà Kênh Tắt và phà Láng Sắt (qua kênh Quan Chánh Bố, thuộc tỉnh Vĩnh Long). Trong các phà trên có 2 bến phà không thu phí, việc lấy nguồn thu của 2 bến còn lại để duy trì hoạt động cho toàn cụm là rất khó khăn, trong khi nguồn lực của địa phương còn hạn chế. Do đó, địa phương mong muốn Cục Đường bộ Việt Nam tham mưu Bộ Xây dựng xem xét, càng sớm càng tốt để có nguồn kinh phí duy trì hoạt động liên tục phục vụ giao thông của cụm phà.

Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long lưu ý, đây chỉ là hình thức chuyển đổi cấp quản lý (từ Trung ương về địa phương), mọi hoạt động vận hành trước mắt giữ nguyên, không thay đổi. Do vậy, Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo đầy đủ điều kiện làm việc, sinh hoạt và chế độ cho toàn bộ nhân sự của cụm phà, gồm 325 người (30 viên chức và 295 người lao động). Tỉnh Vĩnh Long cũng giao Sở Xây dựng và Khu Quản lý đường bộ IV phối hợp chặt chẽ, bàn bạc phương thức vận hành để không xảy ra tình trạng trì trệ, tắc nghẽn ở bất kỳ khâu nào thuộc 4 bến phà trên.