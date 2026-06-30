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Thời sự Pháp luật

Vĩnh Long: Cháy nhà xưởng trong Khu công nghiệp An Hiệp là do rò rỉ điện

Nam Long
Nam Long
Liên quan vụ cháy nhà xưởng của một công ty thủy sản trong Khu công nghiệp An Hiệp (Vĩnh Long), cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu là do rò rỉ nguồn điện tại nhà xưởng.

Ngày 30.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang thụ lý điều tra làm rõ vụ cháy nhà xưởng công ty nằm trong Khu công nghiệp An Hiệp (xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long).

Cháy nhà xưởng trong KCN An Hiệp: Do rò rỉ nguồn điện tại xưởng- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy

Ảnh: Nam Long

Như Thanh Niên đã đưa tin, trước đó khoảng 0 giờ 15 phút ngày 29.6, xảy ra vụ cháy tại khu vực kho bao bì xưởng 2, thuộc Công ty TNHH MTV G.Đ (lô A19-20, Khu công nghiệp An Hiệp). Đám cháy bùng phát lúc nửa đêm nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi nhiều máy móc, thiết bị và tài sản bên trong nhà xưởng. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy khẩn trương đến hiện trường triển khai các phương án dập lửa. 

Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy lớn làm thiệt hại tài sản ước ban đầu hơn 250 triệu đồng, may mắn không gây thiệt hại về người. 

Nguyên nhân ban đầu được xác định do rò rỉ về nguồn điện tại xưởng. Vụ cháy đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ.

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