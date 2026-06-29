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Thời sự

Vĩnh Long: Cháy nhà xưởng trong KCN An Hiệp, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Nam Long
Nam Long
Nhà xưởng của một công ty thủy sản trong Khu công nghiệp An Hiệp (Vĩnh Long) bất ngờ bốc cháy dữ dội lúc nửa đêm, thiêu rụi nhiều máy móc, thiết bị, tài sản.

Ngày 29.6, lãnh đạo xã Phú Túc (tỉnh Vĩnh Long) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn trong Khu công nghiệp An Hiệp, đám cháy cơ bản được dập tắt, chưa ghi nhận thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại của công ty xảy ra cháy.

Cháy nhà xưởng trong KCN An Hiệp Vĩnh Long, nhiều tài sản bị thiêu rụi- Ảnh 1.

Lực lượng chữa cháy dùng xe thang để dập lửa

ảnh: nam long

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực sản xuất của doanh nghiệp chuyên chế biến thủy sản của Công ty cổ phần G.Đ (nằm trong Khu công nghiệp An Hiệp, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long). Đám cháy bùng phát lúc nửa đêm nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi nhiều máy móc, thiết bị và tài sản bên trong nhà xưởng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy khẩn trương đến hiện trường triển khai các phương án dập lửa.

Cháy nhà xưởng trong KCN An Hiệp Vĩnh Long, nhiều tài sản bị thiêu rụi- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng và các công nhân hỗ trợ khắc phục hậu quả

ảnh: nam long

Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước để khống chế các điểm cháy còn âm ỉ. Xe cơ giới cũng được huy động tháo dỡ một phần mái tôn và kết cấu nhà xưởng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chữa cháy, ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ; thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

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Vĩnh Long Khu công nghiệp An Hiệp cháy nhà xưởng dập lửa

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