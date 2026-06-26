Nhiều lãnh đạo ban quản lý dự án ở Vĩnh Long bị truy trách nhiệm sai phạm

Ngày 26.6, tin từ Thanh tra tỉnh Vĩnh Long cho biết, ông Võ Văn Phú, Chánh thanh tra tỉnh này, vừa ký ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật trong công tác quản lý thu, chi tài chính và nguồn thu khác đối với Ban Quản lý dự án khu vực Tam Bình - trước đây là Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Tam Bình.



Chi hàng tỉ đồng cho cán bộ sai quy định

Đoàn thanh tra đã kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý tài chính từ năm 2022 đến 2024 tại Ban Quản lý dự án khu vực Tam Bình. Qua kiểm tra nhận thấy đơn vị thực hiện một số nội dung không đúng với quy định của pháp luật nên kiểm tra làm rõ một số nội dung sai sót, hạn chế có liên quan trước và sau thời kỳ thanh tra (2021 - 2025).

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long phát hiện nhiều sai phạm trong thu chi tài chính tại Ban Quản lý dự án khu vực Tam Bình (trước đây là Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Tam Bình) ẢNH: NAM LONG

Theo đó, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long xác định Ban Quản lý dự án khu vực Tam Bình ban hành quy chế quản lý chi tiêu nội bộ năm 2022 và 2025 không đúng quy định. Trong đó có nội dung chi hỗ trợ bổ sung thu nhập cho viên chức, người lao động (kể cả viên chức, lao động đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác) từ 1 - 2 triệu đồng/người/ tháng (tính theo thời gian công tác tại đơn vị khi thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp tinh gọn bộ máy) từ quỹ bổ sung thu nhập không đúng quy định.

Cụ thể, trong năm 2025, ngoài các khoản tiền chi trả thu nhập tăng thêm hằng quý theo quy định, đơn vị đã chi hỗ trợ bổ sung thu nhập cho viên chức và người lao động với tổng số tiền hơn 3,3 tỉ đồng (19 viên chức và người lao động, bình quân hơn 178 triệu đồng/người) từ nguồn quỹ bổ sung thu nhập; hỗ trợ viên chức và người lao động 2 triệu đồng/người/tháng theo thời gian công tác tại đơn vị khi thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy không đúng quy định.

Năm 2022, đơn vị ban hành quyết định điều chỉnh mức hỗ trợ cán bộ, viên chức, người lao động tham quan nghỉ mát từ 5 lên 15 triệu đồng/người, nhưng không gửi UBND huyện Tam Bình (cũ) xem xét, cho ý kiến bằng văn bản theo quy định.

Sau đó, đơn vị chi hỗ trợ tổ chức tham quan, nghỉ mát cho 14/17 cán bộ, viên chức, người lao động với tổng số tiền hơn 231 triệu đồng, vượt hơn 161 triệu đồng so với quy định của đơn vị...

Không công khai, minh bạch tài chính

Qua kiểm tra hồ sơ, tài liệu, từ năm 2021 - 2025, Ban Quản lý dự án khu vực Tam Bình thực hiện công khai tài chính chưa đảm bảo đầy đủ và đúng quy định: không thực hiện công khai dự toán ngân sách, các quyết định điều chỉnh, bổ sung dự toán và quyết toán.

Từ năm 2021 - 2025, đơn vị không công khai 2 nguồn thu là nguồn thu từ hoạt động bán hồ sơ mời thầu và nguồn thu chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; không nộp hơn 337 triệu đồng số dư kinh phí vào ngân sách; trong các chứng từ chi của 9 công trình chưa quyết toán dự án hoàn thành, có chứng từ thanh toán tiền tiếp khách tại 3 công trình với tổng hơn 147 triệu đồng không đúng quy định; để ngoài sổ sách hơn 70 triệu đồng tiền bán hồ sơ mời thầu.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị thu hồi, nộp lại các khoản chi không đúng quy định được nêu trong kết luận, đồng thời kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long xem xét, chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Phạm Thành Nguyên, Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp (nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Tam Bình) liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện không đúng quy định của pháp luật trong công tác quản lý tài chính, công khai tài chính (từ năm 2021 đến ngày 31.5.2024).

Xem xét, chỉ đạo tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Tam Bình (nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tam Bình) do thiếu theo dõi, kiểm tra chưa chặt chẽ dẫn đến những hạn chế, thiếu sót nêu trong kết luận.

Kiến nghị Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long xem xét chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Võ Văn Tân, Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Tam Bình (Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Bình cũ) liên quan đến trách nhiệm người được giao phụ trách trong việc thực hiện không đúng quy định của pháp luật trong công tác quản lý tài chính, công khai tài chính từ ngày 1.6.2024 - 31.12.2025 tại Ban Quản lý dự án khu vực Tam Bình.

Chỉ đạo tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với bà Nguyễn Thị Kiều Tiên, viên chức Ban Quản lý dự án khu vực Tam Bình (phụ trách kế toán Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Bình cũ); bà Nguyễn Thị Hồng Tươi, kế toán trưởng Ban Quản lý dự án khu vực Tam Bình (phụ trách kế toán Tổ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Bình) do để xảy ra những hạn chế, thiếu sót nêu trong kết luận...

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long cũng đề nghị ông Võ Văn Tân, Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án khu vực Tam Bình có trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện quyết toán đối với 9 công trình (đến ngày 24.4.2026 chưa quyết toán) theo quy định.