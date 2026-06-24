Thanh tra Vĩnh Long phát hiện nhiều sai phạm tại Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh

Ngày 24.6, tin từ Thanh tra tỉnh Vĩnh Long cho biết ông Võ Văn Phú, Chánh thanh tra tỉnh này vừa ký ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý thu, chi tài chính; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tại Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh.

Nợ tiền tạm ứng của bệnh nhân và đơn vị cung cấp thuốc, vật tư y tế

Theo kết luận thanh tra, đến ngày 24.12.2025, Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh chưa hoàn trả dứt điểm tiền tạm ứng của bệnh nhân (khoản phải trả cho bệnh nhân) với tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng là không đảm bảo nguyên tắc kịp thời trong việc phản ánh và xử lý các khoản phải trả theo quy định. Bệnh viện còn nợ của 103 đơn vị, công ty cung cấp thuốc, vật tư y tế... hơn 19,5 tỉ đồng.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long phát hiện nhiều sai phạm tại Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh ẢNH: NAM LONG

Giai đoạn 2020 - 2023, Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh có nhận điều chuyển thuốc phòng chống dịch Covid-19 từ bệnh viện khác về và đã sử dụng phục vụ khám chữa bệnh cho bệnh nhân có bệnh lý thông thường, đã thu tiền của bệnh nhân nhưng chưa nộp ngân sách nhà nước.

Bệnh viện chi phụ cấp sai cho nhiều trường hợp với số tiền hàng chục triệu đồng; sử dụng quỹ phúc lợi để hỗ trợ tiền trực cho nhân viên hợp đồng khoán thời vụ tổng số tiền hơn 141 triệu đồng. Bệnh viện sử dụng nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và nguồn dịch vụ để tạm ứng chi cho các hoạt động nguồn viện phí, nguồn quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi là chưa đúng quy định.

Thanh tra xác định việc sử dụng chéo nguồn và để các quỹ, nguồn tài chính bị âm cho thấy công tác quản lý, điều hành tài chính của Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh còn hạn chế, chưa đảm bảo nguyên tắc quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng nguồn theo quy định.

Nhiều hạn chế trong đấu thầu và tuyển dụng viên chức y tế

Qua thanh tra 25 dự toán, gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ, vật tư y tế, thuốc khám, chữa bệnh với tổng giá trị hợp đồng hơn 126,6 tỉ đồng cho thấy quá trình thực hiện của Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh còn xảy ra một số hạn chế, thiếu sót.

Cụ thể hồ sơ mời thầu của 16/25 gói thầu có những nội dung chưa phù hợp quy định pháp luật; 13/25 gói thầu có hồ sơ dự thầu của đơn vị trúng thầu không đáp ứng hoặc chưa đủ cơ sở đánh giá tính đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên tổ chuyên gia đánh giá, tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu không phát hiện, vẫn đánh giá là đáp ứng yêu cầu và kiến nghị chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu...

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long yêu cầu Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh hoàn trả hơn 1,5 tỉ đồng tiền tạm ứng cho bệnh nhân ẢNH: NAM LONG

Công tác nhân sự tại bệnh viện còn một số hạn chế. Giám đốc bệnh viện không trực tiếp thực hiện tuyển dụng mà thực hiện công tác tuyển dụng chung với Hội đồng tuyển dụng viên chức của Sở Y tế là không đúng thẩm quyền. Có 7 trường hợp được tuyển dụng có trình độ đào tạo cao đẳng nhưng xếp lương viên chức loại B là chưa đúng quy định; 15 trường hợp được tuyển dụng xếp hệ số lương không bảo lưu thời gian để xét nâng lương lần sau, không quy định thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày xếp lương khi tuyển dụng là chưa đúng quy định; 25 trường hợp không có phiếu lý lịch tư pháp.

Giám đốc bệnh viện không ban hành quyết định cử viên chức hướng dẫn tập sự cho 7 trường hợp; 3 trường hợp người tập sự không có báo cáo kết quả tập sự, 11 trường hợp có báo cáo kết quả tập sự, nhưng không đảm bảo nội dung theo quy định. Ngoài ra, còn nhiều vi phạm về bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ, nghỉ hưu, nghỉ việc, phân công bố trí theo vị trí việc làm, nhân viên hợp đồng...

Thu hồi tiền sai phạm và hoàn trả tiền tạm ứng cho bệnh nhân

Bên cạnh đó, Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh có một số khoản chi chưa đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức; chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; kê khai, nộp thuế chưa đúng phương pháp theo quy định; chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ hoàn trả các khoản tạm ứng cho người bệnh, để tồn đọng kéo dài qua nhiều năm số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.

Thanh tra tỉnh đề nghị rút kinh nghiệm và có giải pháp hiệu quả để hoàn trả số tiền còn nợ cho các bệnh nhân, tránh tình trạng kéo dài qua nhiều năm không xử lý được.

Đối với các khoản chi phụ cấp, chi hướng dẫn thực hành vượt định mức, nguyên nhân chủ yếu do nhận thức và áp dụng quy định chưa đầy đủ. Do đó, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long đề nghị thu hồi gần 70 triệu đồng; thu hồi hơn 45 triệu đồng thu từ thuốc phòng chống dịch Covid-19, nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh theo quy định.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Đảng ủy UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Đảng ủy Sở Y tế xem xét, tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh; đồng thời làm rõ trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra các hạn chế, thiếu sót nêu trên.

Chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh thực hiện rà soát toàn diện tình hình tài chính, công nợ, khả năng cân đối nguồn của bệnh viện; đánh giá tính khả thi đề án đơn nguyên điều trị theo yêu cầu. Trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh phương án triển khai hoạt động dịch vụ theo lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế; xử lý vướng mắc thanh toán bảo hiểm y tế.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long đề nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Lê Minh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh; kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 2 phó giám đốc bệnh viện là ông Nguyễn Văn Cương, bà Kiên Thị Sarête và các cá nhân có liên quan do để xảy ra hạn chế, thiếu sót như kết quả thanh tra nêu trên.