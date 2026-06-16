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Thời sự Pháp luật

Khởi tố bị can đốt tiệm photocopy khiến cha ruột và một phụ nữ tử vong

Nam Long
Nam Long

Liên quan vụ cháy tiệm photocopy làm cụ ông 82 tuổi và một phụ nữ 42 tuổi tử vong, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can đối với con trai ông cụ trên về hành vi giết người.

Ngày 16.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Ngọc Lynh (53 tuổi, ngụ ấp Mắc Miễu, xã Thạnh Phước, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về tội giết người. Đây là bị can đã phóng hỏa làm cháy tiệm photocopy khiến 2 người tử vong.

Khởi tố bị can đốt tiệm photocopy khiến cha ruột và một phụ nữ khác tử vong- Ảnh 1.

Bị can Trần Ngọc Lynh nghe tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam

ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 8.6, lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại tiệm kinh doanh văn phòng phẩm kết hợp photocopy (1 trệt, 2 lầu) của bà T.T.N.L (41 tuổi, em ruột ông Lynh), nằm ở mặt tiền quốc lộ 57B, thuộc ấp Bình Đại 1, xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long. Do bên trong chứa nhiều giấy, vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan rộng sang căn nhà liền kề.

Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khẩn trương điều động phương tiện cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa. Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Khởi tố bị can đốt tiệm photocopy khiến cha ruột và một phụ nữ khác tử vong- Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy khiến 2 người tử vong

ảnh: nam long

Vụ cháy khiến cụ T.N.L (82 tuổi, cha ruột Lynh) và bà L.T.T.H (42 tuổi, ngụ xã Thạnh Trị, tỉnh Vĩnh Long) tử vong do kẹt bên trong. Căn nhà cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 5 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, Trần Ngọc Lynh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tiệm photocopy nêu trên và xử lý theo quy định pháp luật.

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