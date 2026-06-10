Cháy tiệm photocopy làm cụ ông tử vong: Tìm thấy thi thể một phụ nữ

Chiều 10.6, tin từ Công an xã Bình Đại (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, sau 2 ngày đào bới đống đổ nát của vụ cháy tiệm photocopy làm cụ ông tử vong, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ.



Lực lượng chức năng đưa thi thể người phụ nữ ra ngoài ẢNH: NAM LONG

Theo đó, nạn nhân là bà L.T.T.H (42 tuổi, ở ấp Bình Trung, xã Thạnh Trị, tỉnh Vĩnh Long). Thi thể được tìm thấy ở khu vực cầu thang tầng 1 của tiệm photocopy.

Như Thanh Niên đã thông tin, Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ Trần Ngọc Lynh (53 tuổi, ở ấp Mắc Miễu, xã Thạnh Phước, tỉnh Vĩnh Long), là nghi phạm trong vụ cháy tiệm photocopy khiến 2 người tử vong.

Trần Ngọc Lynh là con trai ruột của cụ ông T.N.L (82 tuổi - người đã tử vong trong vụ cháy). Nguyên nhân ban đầu được xác định do tranh chấp tài sản gia đình.

Vụ cháy làm ảnh hưởng và thiệt hại đến nhiều nhà dân xung quanh ẢNH: NAM LONG

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 8.6, lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại tiệm kinh doanh văn phòng phẩm kết hợp photocopy (1 trệt, 2 lầu) của bà T.T.N.L (41 tuổi, em ruột ông Lynh), nằm mặt tiền quốc lộ 57B, thuộc ấp Bình Đại 1, xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long. Do bên trong chứa nhiều giấy, vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan rộng sang căn nhà liền kề.

Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khẩn trương điều động phương tiện cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa. Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả ẢNH: NAM LONG

Vụ cháy khiến cụ T.N.L và bà L.T.T.H tử vong do kẹt bên trong. Căn nhà cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 1 tỉ đồng.

Tại cơ quan công an, bước đầu Lynh khai nhận do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản với gia đình nên đã dùng xăng tạt vào khu vực chứa nhiều thùng giấy trước cửa hàng, rồi dùng bật lửa ném vào gây cháy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tiệm photocopy nêu trên và xử lý theo quy định của pháp luật.