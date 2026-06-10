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Thời sự Pháp luật

Cháy tiệm photocopy làm cụ ông tử vong: Nghi vấn còn 1 thi thể mắc kẹt

Nam Long
Nam Long
10/06/2026 10:41 GMT+7

Liên quan vụ cháy tiệm photocopy làm cụ ông tử vong, cơ quan công an đã tạm giữ con trai nạn nhân và nghi vấn còn 1 thi thể mắc kẹt trong đống đổ nát.

Ngày 10.6, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang tạm giữ Trần Ngọc Lynh (53 tuổi, ở ấp Mắc Miễu, xã Thạnh Phước, tỉnh Vĩnh Long), là nghi phạm trong vụ cháy tiệm photocopy khiến ít nhất 1 người tử vong.

Trần Ngọc Lynh là con trai ruột của cụ ông T.N.L (82 tuổi - người tử vong trong vụ cháy). Nguyên nhân ban đầu được xác định do tranh chấp tài sản gia đình.

Cháy tiệm photocopy làm cụ ông tử vong: Nghi vấn còn 1 thi thể mắc kẹt- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đang đào bới tìm thi thể nghi còn mắc kẹt

ẢNH: NAM LONG

Qua xác minh ban đầu, nghi vấn vẫn còn 1 thi thể bị kẹt trong đống đổ nát sau vụ cháy. Tuy nhiên, do một phần tầng 1 của tiệm photocopy sụp xuống, vách tường hai bên có kết cấu kém và bị ảnh hưởng từ vụ cháy có thể sụp đổ bất cứ lúc nào nên công tác tìm kiếm gặp khó khăn. Hiện lực lượng chức vẫn tiếp tục tìm kiếm trong khu vực cháy.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 7 giờ ngày 8.6, lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại căn nhà là tiệm kinh doanh văn phòng phẩm kết hợp photocopy (1 trệt, 2 lầu) của bà T.T.N.L (41 tuổi, em ruột ông Lynh) nằm trên mặt tiền quốc lộ 57B, thuộc ấp Bình Đại 1, xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long. Do bên trong chứa nhiều giấy, vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan rộng sang căn nhà liền kề.

Cháy tiệm photocopy làm cụ ông tử vong: Nghi vấn còn 1 thi thể mắc kẹt- Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy tiệm photocopy sáng 8.6

ẢNH: NAM LONG

Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khẩn trương điều động phương tiện cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa. Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. 

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy khiến cụ ông T.N.L tử vong do kẹt bên trong và một người khác bị thương. Căn nhà cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 1 tỉ đồng.

Tại cơ quan công an, bước đầu Lynh khai nhận do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản với gia đình nên đã dùng xăng tạt vào khu vực chứa nhiều thùng giấy trước cửa hàng, rồi dùng bật lửa ném vào gây cháy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tiệm photocopy nêu trên và xử lý theo quy định của pháp luật.


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