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Thời sự Pháp luật

Bắt doanh nghiệp sản xuất nước yến, tổ yến giả quy mô lớn trong cụm công nghiệp

Nam Long
Nam Long
Một doanh nghiệp sản xuất lượng lớn hàng giả nước yến, tổ yến chưng sẵn tại Cụm công nghiệp Phong Nẫm, tỉnh Vĩnh Long vừa bị cơ quan chức năng bắt quả tang.

Ngày 27.6, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Đoàn Lê Ngọc Phi Lân (51 tuổi) và Trần Minh Duy (36 tuổi, cùng ở TP.HCM) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Bắt doanh nghiệp sản xuất nước yến, tổ yến giả quy mô lớn trong khu công nghiệp- Ảnh 1.

Bị can Đoàn Lê Ngọc Phi Lân lúc bị bắt

Ảnh: công an cung cấp

Cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can tại TP.HCM, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu và dữ liệu điện tử. Đây là 2 cá nhân liên quan đến đường dây sản xuất số lượng lớn hàng giả là nước yến, tổ yến chưng sẵn được phát hiện tại cơ sở sản xuất thuộc Lô B, Cụm công nghiệp Phong Nẫm (xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long).

Bắt doanh nghiệp sản xuất nước yến, tổ yến giả quy mô lớn trong khu công nghiệp- Ảnh 2.

Bị can Trần Minh Duy lúc bị bắt

Ảnh: công an cung cấp

Theo Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Vĩnh Long, cơ sở sản xuất nói trên thuộc Công ty cổ phần Sài Gòn Goldencare (có trụ sở tại TP.HCM). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng về điều kiện sử dụng lao động và sản xuất thực phẩm.

Cụ thể, tại cơ sở có 21 lao động nhưng không có hợp đồng lao động và không bảo đảm đầy đủ trang bị bảo hộ theo quy định. Cơ sở không xuất trình được hồ sơ pháp lý liên quan đến địa điểm sản xuất và không cung cấp được hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm đang sản xuất. Bên trong cơ sở có nhiều nguyên liệu dùng để sản xuất nước yến, tổ yến chưng sẵn đã hết hạn sử dụng hoặc không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Bắt doanh nghiệp sản xuất nước yến, tổ yến giả quy mô lớn trong khu công nghiệp- Ảnh 3.

Số bao bì được lực lượng công an tạm giữ

Ảnh: công an cung cấp

Cơ quan công an đã lập biên bản, tạm giữ, niêm phong toàn bộ tang vật có liên quan gồm: 80.724 sản phẩm nước yến, tổ yến chưng sẵn thành phẩm (đã dán nhãn, đóng nắp); 279.511 sản phẩm nước yến đã đóng nắp, chưa thành phẩm, chưa dán nhãn; hệ thống máy móc sản xuất và nguyên liệu sản xuất.

Bắt doanh nghiệp sản xuất nước yến, tổ yến giả quy mô lớn trong khu công nghiệp- Ảnh 4.

Sản phẩm thành phẩm của công ty

Ảnh: công an cung cấp

Sản xuất nước yến mà không có yến?

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, ông Lân là người quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của công ty. Duy trực tiếp quản lý cơ sở sản xuất và pha chế sản phẩm. Trung bình mỗi ngày, cơ sở sản xuất khoảng từ 10.000 đến 15.000 sản phẩm nước yến, tổ yến chưng sẵn thành phẩm. Qua làm việc, người lao động khai nhận đã nấu, chế biến sản phẩm (nước yến, tổ yến chưng sẵn thành phẩm) nhưng không có thành phần yến tự nhiên, mà sản xuất xuất theo công thức pha trộn của Lân và Duy.

Kết quả giám định đối với 27 mẫu sản phẩm thu giữ cho thấy tất cả các mẫu đều không phát hiện thành phần Acid Sialic; 4 mẫu không phát hiện Acid Amin; 23 mẫu còn lại có hàm lượng Acid Amin dưới 70% so với chỉ tiêu quy định; 4/27 mẫu không phát hiện thành phần Protein.

Bắt doanh nghiệp sản xuất nước yến, tổ yến giả quy mô lớn trong khu công nghiệp- Ảnh 5.

Lực lượng công an kiểm đếm các sản phẩm giả

Ảnh: công an cung cấp

Thượng tá Nguyễn Thị Kim Ngọc, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết đây là căn cứ quan trọng xác định các sản phẩm không bảo đảm chất lượng như tiêu chuẩn đã công bố, có dấu hiệu là hàng giả. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các cá nhân, doanh nghiệp đã mua sản phẩm nước yến, tổ yến chưng sẵn của công ty nói trên, có thể liên hệ Cơ quan CSĐT (qua Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Vĩnh Long để được hướng dẫn theo quy định.

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