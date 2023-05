IU bị tố đạo nhạc 6 ca khúc, công ty chủ quản lên tiếng

Theo báo cáo của Sở cảnh sát Gangnam tại Seoul (Hàn Quốc), một người ẩn danh A đã đệ đơn cáo buộc IU đạo nhạc và vi phạm luật bản quyền 6 ca khúc bao gồm: Good Day, The Red Shoes, Pitiful, Boo, Bbibbi và Celebrity. Cụ thể, trong đơn tố cáo người này nêu rõ: “Tất cả các bài hát này đều giống phần giai điệu, hợp âm và nhịp điệu với các bài hát gốc. Đặc biệt, ca khúc The Red Shoes và Good Day của nữ nghệ sĩ có nhiều sự tương đồng với bản gốc. Hơn hết cả 6 bài hát này đều bị nghi ngờ đạo nhái ở đoạn mở đầu. Đây là phần vô cùng quan trọng khiến khán giả quyết định có nên nghe bài hát này hay không".



IU bị tố đạo nhạc liên tiếp 6 ca khúc Allkpop

Ngoài ra, người tố cáo A còn cho rằng: “IU đã từ chối lên tiếng về các cáo buộc dù nhiều lần vướng nghi vấn. Không những vậy, các bài đăng nêu lên vấn đề thì luôn bị công ty chủ quản can thiệp xóa. Do đó, tôi cảm thấy bất bình trước nhận thức của công chúng cùng các hành động của quý công ty và các cơ quan tư pháp về việc ghi nhận hành vi vi phạm bản quyền và tính toán mức độ thiệt hại”.

Trước những cáo buộc đó, phía IU cho biết sẽ tìm hiểu và thông báo sẽ khởi kiện các bài đăng chứa tin đồn vô căn cứ. “Về vấn đề cáo buộc đạo nhạc, công ty đang xác nhận và đang trong tiến trình tìm hiểu. Những kẻ liên tục tung tin thất thiệt đang gây ra những tổn thất nặng nề về mặt tinh thần đối với nghệ sĩ, nhân viên và người thân của họ. Do đó, công ty sẽ có những hành động pháp lý mạnh mẽ đối với những bài đăng ác ý sai sự thật”, đại diện phía công ty quản lý EDAM Entertainment cho biết.

The Red Shoes của “em gái quốc dân” bị tố đạo nhái bài Here's Us của nghệ sĩ người Đức Allkpop

Được biết, đây không phải lần đầu “em gái quốc dân” bị tố đạo nhạc. Vào năm 2013 ca khúc The Red Shoes đã từng bị tố đạo nhái ca khúc Here's Us của nghệ sĩ người Đức. Tuy nhiên phía nghệ sĩ đã nhanh chóng phủ nhận và khẳng định cách phát triển hợp âm của hai bài là hoàn toàn khác nhau. Không những vậy, chủ tịch HYPE Bang Shi Hyuk cũng từng bảo vệ IU trước nghi vấn đạo nhạc này: “Trong âm nhạc có một khái niệm gọi là giai điệu và khuôn mẫu. Nếu The Red Shoes được cho là đạo nhạc thì hầu như tất cả các ca khúc thuộc thể loại swing jazz đều đạo nhạc hết". Chuyện đạo nhạc này của chủ hit Good Day từng làm dậy sóng cộng đồng mạng trong một thời gian nhưng sau đó dần dần hạ nhiệt và rơi vào quên lãng.



IU sinh năm 1993, là ca sĩ và diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc. Với giọng hát vô cùng ngọt ngào và đầy nghị lực, nữ ca sĩ được mệnh danh là “nữ hoàng nhạc số” và trở thành “thần tượng của các thần tượng”. Ngoài sự nghiệp âm nhạc, IU còn được đánh giá cao với vai trò là một diễn viên thông qua các vai diễn trong Người tình ánh trăng, Khách sạn ma quái… Năm 2012, IU đã vinh dự được nhận 10 giải thưởng Daesang - giải thưởng quan trọng nhất được trao trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Bên cạnh đó, cô cũng đã giành được danh hiệu Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Lễ trao giải phim truyền hình KBS 2014.