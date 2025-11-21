Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

IVB - Vững bền một vị thế với hành trình 35 năm phát triển

Nguồn: Ngân hàng IVB
21/11/2025 17:30 GMT+7

Với vị thế ngân hàng liên doanh hàng đầu tại Việt Nam, suốt 35 năm hình thành và phát triển, Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đầu tư, thương mại và hội nhập quốc tế của nền kinh tế Việt Nam, tạo cầu nối giữa kinh nghiệm tài chính quốc tế và sự hiểu biết sâu sắc về thị trường trong nước.

Ngân hàng IVB – Biểu tượng của sự tiên phong và bền vững

Tháng 7.2025, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chấp thuận đề nghị tăng vốn điều lệ của Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Indovina (IVB) từ 193 triệu đô la Mỹ (USD) lên 252 triệu USD.

Đây là minh chứng rõ nét cho sự phát triển bền vững của IVB qua các giai đoạn quan trọng. Năm 2010, IVB đạt mức vốn điều lệ 165 triệu USD, con số đáng kể so với bối cảnh ngân hàng liên doanh thời điểm đó. Năm 2018, vốn điều lệ được nâng lên 193 triệu USD, phản ánh niềm tin và cam kết lâu dài của các cổ đông.

Hiện tại, với di sản vững chắc về vị thế kinh doanh, về văn hóa doanh nghiệp và định hướng quản trị riêng biệt của mình, vốn điều lệ của IVB đã tăng hơn gấp 25 lần so với thời điểm thành lập. Động thái tăng hơn 30% vốn điều lệ trong năm 2025 - cột mốc kỷ niệm 35 năm thành lập, cũng được xem là bước đi tất yếu của IVB cho sự phát triển lâu dài, bền vững; còn trước mắt sẽ phục vụ cho việc mở rộng mạng lưới, thu hút thêm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong nước.

IVB chính thức được thành lập ngày 21.11.1990, các bên liên doanh của IVB hiện nay là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Cathay United Bank (CUB) của Đài Loan. Đây là một trong những ngân hàng liên doanh đầu tiên hoạt động tại Việt Nam, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử hợp tác tài chính quốc tế của đất nước, mở đầu cho xu hướng hội nhập tài chính, tạo tiền đề cho nhiều ngân hàng liên doanh và 100% vốn nước ngoài sau này.

IVB - Vững bền một vị thế với hành trình 35 năm phát triển- Ảnh 1.

Suốt 35 năm hình thành và phát triển, IVB không ngừng khẳng định vai trò tiên phong của một ngân hàng liên doanh uy tín

Thành tựu và giải thưởng – minh chứng cho uy tín và nỗ lực

Trải qua 35 năm hoạt động, IVB đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, được ghi nhận bởi các tổ chức uy tín trong và ngoài nước. Trong suốt quá trình hoạt động, đặc biệt trong năm 2025 - năm kỷ niệm 35 năm thành lập ngân hàng, IVB gặt hái được những thành tựu nổi bật như: lần thứ ba liên tiếp được bình chọn là Doanh nghiệp yêu thích - Enterprise of Choice do CareerViet tổ chức, tiếp tục ghi tên trong Top 500 Doanh nghiệp Lợi nhuận Tốt nhất Việt Nam, và lần đầu tiên được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận Xuất sắc Việt Nam (Top 50 Vietnam Best Profitable), được mạng lưới thanh toán quốc tế SWIFT vinh danh là "Thành viên tiêu biểu – 30 năm đồng hành", ghi nhận năng lực và uy tín trong hoạt động thanh toán xuyên biên giới.

Với chiến lược nhân sự tập trung thu hút nhân tài, IVB được trao giải "HR Excellence 2025 – An sinh tại môi trường làm việc (Workplace Wellbeing)". Đồng thời, việc được vinh danh trong "Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" do Anphabe trao tặng vào tháng 11.2025 - tháng kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng - cũng thể hiện cam kết xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhân văn và bền vững.

IVB - Vững bền một vị thế với hành trình 35 năm phát triển- Ảnh 2.

Việc đạt được những giải thưởng uy tín là những dấu mốc ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập IVB

Song song đó, IVB cũng luôn đặt trách nhiệm xã hội (CSR) và phát triển bền vững bên cạnh trọng tâm trong chiến lược kinh doanh, góp phần tạo ra giá trị lâu dài cho nền kinh tế và cho thế hệ tương lai của Việt Nam.

IVB - Vững bền một vị thế với hành trình 35 năm phát triển- Ảnh 3.

Bằng sự nhất quán trong định hướng "lấy khách hàng làm trọng tâm", IVB đã và đang giữ vững thương hiệu ngân hàng liên doanh dẫn đầu, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng và đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành tài chính - ngân hàng Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập, IVB mang đến hàng loạt chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân.

Xem thêm các CTKM của IVB: https://www.indovinabank.com.vn/vi/news-event/chuc-mung-sinh-nhat-ivb-35-nam-tu-hao-dong-hanh-cung-phat-trien-ben-vung

