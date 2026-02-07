Jack bất ngờ được đề cử 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới

Hình ảnh Jack được TC Candler đăng tải trên bảng đề cử ẢNH: TC CANDLER

Trên các nền tảng mạng xã hội của TC Candler, chuyên trang này vừa công bố thêm những sao nam được đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 với nhiều tên tuổi quốc tế: tài tử Chris Hemsworth (Úc), diễn viên Đinh Vũ Hề (Trung Quốc), diễn viên - người mẫu Varun Dhawan (Ấn Độ)… Đáng chú ý hơn cả là sự xuất hiện của cái tên Jack. Đây là lần đầu tiên giọng ca sinh năm 1997 được đề cử trong danh sách của TC Candler. Anh được giới thiệu là một ca sĩ, rapper, nhạc sĩ đến từ Việt Nam. Bên cạnh việc công bố những ứng cử viên mới, trang này kêu gọi người dùng mạng tham gia đề cử, bình chọn cùng hơn 70.000 người trên nền tảng liên kết với TC Candler.

Thông tin Jack được đề cử vào danh sách 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026 lập tức được lan truyền rầm rộ trên các trang mạng xã hội trong nước, trở thành đề tài khiến dân mạng bàn tán xôn xao. Trong khi người hâm mộ bày tỏ sự ủng hộ với Jack, không ít ý kiến đặt câu hỏi về tiêu chuẩn sàng lọc ứng viên tiềm năng vào đề cử của TC Candler, thậm chí có những bình luận tiêu cực liên quan đến ngoại hình, đời tư của nam ca sĩ 29 tuổi.

Giọng ca Sóng gió xuất hiện trong bảng đề cử cùng nhiều nghệ sĩ quốc tế ẢNH: TC CANDLER

Ngoài Jack, danh sách đề cử năm nay của TC Candler (ở cả bảng nam và nữ) còn có sự xuất hiện của ca sĩ Gemini Hùng Huỳnh, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Những năm trước đó, nhiều tên tuổi khác từ Việt Nam như: Sơn Tùng, Noo Phước Thịnh, Huyền My, Khả Ngân... từng xuất hiện trong bảng đề cử của TC Candler. Đáng chú ý, Á hậu Thảo Nhi Lê là gương mặt Việt hiếm hoi 3 lần xuất hiện trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler, lần lượt vào các năm 2020, 2021, 2022.

Gemini Hùng Huỳnh, Ninh Dương Lan Ngọc cũng có tên trong đề cử năm nay của TC Candler ẢNH: TC CANDLER

TC Candler là một chuyên trang phê bình độc lập về sắc đẹp nổi tiếng của Mỹ. Nền tảng này được công chúng quốc tế biết đến nhiều nhất thông qua việc công bố danh sách thường niên 100 gương mặt đẹp nhất thế giới (danh sách dành cho nữ bắt đầu từ năm 1990 và danh sách dành cho nam lần đầu được công bố hồi 2014). Hằng năm, chuyên trang này lựa chọn hàng trăm ứng viên từ khắp nơi trên thế giới, hoạt động trong đủ các lĩnh vực khác nhau vào bảng đề cử rồi trải qua quá trình bình chọn, đánh giá để tìm ra danh sách 100 gương mặt đẹp nhất.

TC Candler đưa ra những tiêu chí khá tổng quát và mang tính ước lượng về ngoại hình, thần thái, cá tính, sức ảnh hưởng… với sự tham gia bình chọn của khán giả toàn cầu. Một số ý kiến cho rằng bảng xếp hạng này khá chủ quan, bị ảnh hưởng bởi độ nổi tiếng của nhân vật trên mạng xã hội cũng như lượng người hâm mộ bình chọn chứ không phải dựa trên những tiêu chuẩn mà nhiều người nhắc đến khi nói về sắc đẹp. Bỏ qua những đánh giá trái chiều, TC Candler vẫn mô tả mục tiêu của họ là tôn vinh vẻ đẹp đa dạng trên toàn cầu.

Những năm gần đây, những người dẫn đầu 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới của TC Candler phải kể đến: Paing Takhon (người mẫu - diễn viên Myanmar), tài tử Anh - Henry Cavill, tài tử Mỹ Timothée Chalemet, diễn viên Trung Quốc - Trương Triết Hạn…