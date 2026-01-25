Mỹ nhân Việt đầu tiên vào top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới giờ ra sao?

Sau hơn một thập niên kể từ khi được bình chọn vào bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, cuộc sống và sự nghiệp của Trương Tri Trúc Diễm vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.
Năm 2014, Trương Tri Trúc Diễm bất ngờ xuất hiện ở vị trí 67 trong bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler công bố. Đây là bảng xếp hạng nhan sắc thường niên có sức ảnh hưởng lớn, thu hút sự chú ý của giới giải trí toàn cầu. Thời điểm đó, việc Trúc Diễm trở thành mỹ nhân Việt đầu tiên góp mặt trong danh sách này đã khiến truyền thông và khán giả trong nước không khỏi tự hào.
Nhan sắc của mỹ nhân 8X được báo chí quốc tế dành nhiều lời khen khi hội tụ vẻ đẹp Á Đông thanh tú với sống mũi cao, ánh mắt dịu dàng và nụ cười cuốn hút. Thậm chí, những khung hình được đăng tải trên Getty Images, được ví là "hung thần nhiếp ảnh" nổi tiếng với các bức ảnh "không che giấu khuyết điểm" cũng không thể làm lu mờ vẻ đẹp của người đẹp sinh năm 1987. Trước đó, nhan sắc của cô từng được công nhận tại nhiều đấu trường sắc đẹp quốc tế.
