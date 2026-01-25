Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Mỹ nhân Việt đầu tiên vào top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới giờ ra sao?

Hải Duy
Hải Duy
25/01/2026 08:51 GMT+7

Sau hơn một thập niên kể từ khi được bình chọn vào bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, cuộc sống và sự nghiệp của Trương Tri Trúc Diễm vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

- Ảnh 1.

Ở tuổi 39, Trúc Diễm được nhiều người ngợi khen bởi vẻ ngoài nóng bỏng, cá tính

Ảnh: FBNV

Năm 2014, Trương Tri Trúc Diễm bất ngờ xuất hiện ở vị trí 67 trong bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler công bố. Đây là bảng xếp hạng nhan sắc thường niên có sức ảnh hưởng lớn, thu hút sự chú ý của giới giải trí toàn cầu. Thời điểm đó, việc Trúc Diễm trở thành mỹ nhân Việt đầu tiên góp mặt trong danh sách này đã khiến truyền thông và khán giả trong nước không khỏi tự hào.

Nhan sắc của mỹ nhân 8X được báo chí quốc tế dành nhiều lời khen khi hội tụ vẻ đẹp Á Đông thanh tú với sống mũi cao, ánh mắt dịu dàng và nụ cười cuốn hút. Thậm chí, những khung hình được đăng tải trên Getty Images, được ví là "hung thần nhiếp ảnh" nổi tiếng với các bức ảnh "không che giấu khuyết điểm" cũng không thể làm lu mờ vẻ đẹp của người đẹp sinh năm 1987. Trước đó, nhan sắc của cô từng được công nhận tại nhiều đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Sắc vóc nóng bỏng của Trương Tri Trúc Diễm

- Ảnh 2.

Trương Tri Trúc Diễm sinh năm 1987, cao 1,74 m, sở hữu số đo ba vòng 83-60-90 cm. Cô từng đạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam 2005, đoạt giải Người đẹp thời trang tại Hoa hậu Trái đất 2007 và top 15 Hoa hậu Quốc tế 2011. Đáng chú ý, ở thập niên 2000, Trúc Diễm là người mẫu đắt show, xuất hiện dày đặc trên các tạp chí và được mệnh danh là “nữ hoàng quảng cáo”

Ảnh: FBN

- Ảnh 3.

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Trúc Diễm còn được đánh giá cao về học thức khi tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại Singapore, thông thạo tiếng Anh, tiếng Hàn và có thể giao tiếp bằng tiếng Trung

Ảnh: FBNV

- Ảnh 4.

Bên cạnh lĩnh vực sắc đẹp và thời trang, Trúc Diễm còn ghi dấu ở mảng diễn xuất với các phim điện ảnh như Nhật ký Bạch Tuyết, Đam mê. Dấu ấn nổi bật nhất trong sự nghiệp của cô là vai diễn trong Âm mưu giày gót nhọn (2013) của đạo diễn Hàm Trần – tác phẩm tạo tiếng vang trong nước, được phát hành tại nhiều thị trường quốc tế và giúp người đẹp 8X trở thành đại diện diễn viên Việt Nam tham dự Liên hoan phim Cannes cùng năm

Ảnh: FBNV

- Ảnh 5.

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Trúc Diễm kết hôn và dần lui về hậu trường từ năm 2015. Đến tháng 6.2021, cô sang Mỹ định cư cùng chồng, tuy nhiên chỉ sau 6 tháng, người đẹp xác nhận đã ly hôn. Sao nữ cho biết cả hai chia tay vì những khác biệt không thể dung hòa, song vẫn giữ mối quan hệ văn minh và tôn trọng nhau

Ảnh: FBNV

- Ảnh 6.

Tại Mỹ, Trúc Diễm tiếp tục hoạt động trong vai trò người mẫu, diễn viên. Tuy nhiên, hành trình lập nghiệp nơi đất khách không hề dễ dàng. Cô từng tiết lộ bản thân rơi vào trầm cảm sau khi kinh doanh thất bại, phải bán đồ hiệu để trang trải cuộc sống. “Tôi sang Mỹ gần như tay trắng, xem mình là con số 0 nên luôn giữ thái độ khiêm tốn và cầu thị”, cô chia sẻ

Ảnh: FBNV

- Ảnh 7.

Không chỉ đối mặt với khó khăn tài chính, Trúc Diễm còn gặp biến cố sức khỏe khi mắc bệnh cường giáp. Do phát hiện muộn, tình trạng bệnh khá nặng khiến ngoại hình và thể trạng của cô thay đổi rõ rệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và công việc. Sau hơn hai năm điều trị, người đẹp dần hồi phục, lấy lại phong độ và tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật

Ảnh: FBNV

- Ảnh 8.

Hiện ở tuổi 39, Trúc Diễm đang xây dựng cuộc sống ổn định tại Mỹ, tập trung phát triển mảng thời trang và nghệ thuật biểu diễn. Cô chọn cuộc sống độc thân, cho rằng hôn nhân không phải là ưu tiên hàng đầu và không nên vì cô đơn mà chấp nhận một mối quan hệ không phù hợp

Ảnh: FBNV

- Ảnh 9.

Gần đây, cô tiếp tục tạo dấu ấn với vai chính trong bộ phim quốc tế The Last Mermaid, đóng cùng diễn viên Jack McEvoy. Tác phẩm được quảng bá tại Liên hoan phim Cannes 2025, quay chủ yếu tại Việt Nam và được xem là bước tiến mới trong hành trình phát triển sự nghiệp quốc tế của Trúc Diễm

Ảnh: FBNV

- Ảnh 10.

Nhìn lại chặng đường nhiều thăng trầm, Trúc Diễm cho biết cô trân trọng những trải nghiệm đã qua. “Xa quê, tự lập nơi xứ người giúp tôi trưởng thành, đối diện với chính mình và biết trân trọng cuộc sống hơn. Tôi không cần phải hoàn hảo để được yêu thương, chỉ cần mạnh mẽ và chân thành”, người đẹp 39 tuổi tâm sự

Ảnh: FBNV


Tin liên quan

Sắc vóc nóng bỏng của siêu mẫu Anh Thư ở tuổi 43

Sắc vóc nóng bỏng của siêu mẫu Anh Thư ở tuổi 43

Trong loạt ảnh vừa đăng tải, siêu mẫu Anh Thư khiến dân mạng trầm trồ bởi sắc vóc nóng bỏng ở độ tuổi 43. Nhiều người dành lời ngợi khen cho chân dài 8X bởi vẻ ngoài rạng rỡ, trẻ trung cùng vóc dáng 'vạn người mê'.

Khám phá thêm chủ đề

Trúc Diễm Trương Tri Trúc Diễm cuộc sống sao sao việt mỹ nhân Việt showbiz việt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận