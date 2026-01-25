Mỹ nhân Việt đầu tiên vào top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới giờ ra sao?

Ở tuổi 39, Trúc Diễm được nhiều người ngợi khen bởi vẻ ngoài nóng bỏng, cá tính Ảnh: FBNV

Năm 2014, Trương Tri Trúc Diễm bất ngờ xuất hiện ở vị trí 67 trong bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler công bố. Đây là bảng xếp hạng nhan sắc thường niên có sức ảnh hưởng lớn, thu hút sự chú ý của giới giải trí toàn cầu. Thời điểm đó, việc Trúc Diễm trở thành mỹ nhân Việt đầu tiên góp mặt trong danh sách này đã khiến truyền thông và khán giả trong nước không khỏi tự hào.

Nhan sắc của mỹ nhân 8X được báo chí quốc tế dành nhiều lời khen khi hội tụ vẻ đẹp Á Đông thanh tú với sống mũi cao, ánh mắt dịu dàng và nụ cười cuốn hút. Thậm chí, những khung hình được đăng tải trên Getty Images, được ví là "hung thần nhiếp ảnh" nổi tiếng với các bức ảnh "không che giấu khuyết điểm" cũng không thể làm lu mờ vẻ đẹp của người đẹp sinh năm 1987. Trước đó, nhan sắc của cô từng được công nhận tại nhiều đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Sắc vóc nóng bỏng của Trương Tri Trúc Diễm

Trương Tri Trúc Diễm sinh năm 1987, cao 1,74 m, sở hữu số đo ba vòng 83-60-90 cm. Cô từng đạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam 2005, đoạt giải Người đẹp thời trang tại Hoa hậu Trái đất 2007 và top 15 Hoa hậu Quốc tế 2011. Đáng chú ý, ở thập niên 2000, Trúc Diễm là người mẫu đắt show, xuất hiện dày đặc trên các tạp chí và được mệnh danh là “nữ hoàng quảng cáo”

Ảnh: FBN

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Trúc Diễm còn được đánh giá cao về học thức khi tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại Singapore, thông thạo tiếng Anh, tiếng Hàn và có thể giao tiếp bằng tiếng Trung Ảnh: FBNV

Bên cạnh lĩnh vực sắc đẹp và thời trang, Trúc Diễm còn ghi dấu ở mảng diễn xuất với các phim điện ảnh như Nhật ký Bạch Tuyết, Đam mê. Dấu ấn nổi bật nhất trong sự nghiệp của cô là vai diễn trong Âm mưu giày gót nhọn (2013) của đạo diễn Hàm Trần – tác phẩm tạo tiếng vang trong nước, được phát hành tại nhiều thị trường quốc tế và giúp người đẹp 8X trở thành đại diện diễn viên Việt Nam tham dự Liên hoan phim Cannes cùng năm Ảnh: FBNV

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Trúc Diễm kết hôn và dần lui về hậu trường từ năm 2015. Đến tháng 6.2021, cô sang Mỹ định cư cùng chồng, tuy nhiên chỉ sau 6 tháng, người đẹp xác nhận đã ly hôn. Sao nữ cho biết cả hai chia tay vì những khác biệt không thể dung hòa, song vẫn giữ mối quan hệ văn minh và tôn trọng nhau Ảnh: FBNV

Tại Mỹ, Trúc Diễm tiếp tục hoạt động trong vai trò người mẫu, diễn viên. Tuy nhiên, hành trình lập nghiệp nơi đất khách không hề dễ dàng. Cô từng tiết lộ bản thân rơi vào trầm cảm sau khi kinh doanh thất bại, phải bán đồ hiệu để trang trải cuộc sống. “Tôi sang Mỹ gần như tay trắng, xem mình là con số 0 nên luôn giữ thái độ khiêm tốn và cầu thị”, cô chia sẻ Ảnh: FBNV

Không chỉ đối mặt với khó khăn tài chính, Trúc Diễm còn gặp biến cố sức khỏe khi mắc bệnh cường giáp. Do phát hiện muộn, tình trạng bệnh khá nặng khiến ngoại hình và thể trạng của cô thay đổi rõ rệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và công việc. Sau hơn hai năm điều trị, người đẹp dần hồi phục, lấy lại phong độ và tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật Ảnh: FBNV

Hiện ở tuổi 39, Trúc Diễm đang xây dựng cuộc sống ổn định tại Mỹ, tập trung phát triển mảng thời trang và nghệ thuật biểu diễn. Cô chọn cuộc sống độc thân, cho rằng hôn nhân không phải là ưu tiên hàng đầu và không nên vì cô đơn mà chấp nhận một mối quan hệ không phù hợp Ảnh: FBNV

Gần đây, cô tiếp tục tạo dấu ấn với vai chính trong bộ phim quốc tế The Last Mermaid, đóng cùng diễn viên Jack McEvoy. Tác phẩm được quảng bá tại Liên hoan phim Cannes 2025, quay chủ yếu tại Việt Nam và được xem là bước tiến mới trong hành trình phát triển sự nghiệp quốc tế của Trúc Diễm Ảnh: FBNV

Nhìn lại chặng đường nhiều thăng trầm, Trúc Diễm cho biết cô trân trọng những trải nghiệm đã qua. “Xa quê, tự lập nơi xứ người giúp tôi trưởng thành, đối diện với chính mình và biết trân trọng cuộc sống hơn. Tôi không cần phải hoàn hảo để được yêu thương, chỉ cần mạnh mẽ và chân thành”, người đẹp 39 tuổi tâm sự Ảnh: FBNV



