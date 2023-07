James Cameron bác tin đồn làm phim về thảm họa tàu ngầm Titan

Đạo diễn James Cameron phủ nhận tin đồn đang đàm phán để chỉ đạo một bộ phim về tàu ngầm Titan được cho là đã nổ tung trong chuyến hành trình khám phá xác tàu Titanic, khiến 5 hành khách thiệt mạng.

Đạo diễn James Cameron VARIETY

"Tôi thường không trả lời những tin đồn xúc phạm trên các phương tiện truyền thông, nhưng tôi cần làm ngay bây giờ. Tôi không làm phim về Titan, không bao giờ", James Cameron đã viết trong một bài đăng thẳng thừng trên Twitter vào sáng 15.7.

Một số người tin rằng James Cameron sẽ quay một bộ phim về thảm họa Titan. Nhà làm phim 69 tuổi trở thành chuyên gia của công chúng về mọi thứ liên quan đến tàu Titanic kể từ khi ông tham gia sản xuất bộ phim vào năm 1997.

James Cameron đã xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn trên ABC News để chỉ trích công ty OceanGate và đưa ra suy nghĩ của mình về thảm họa.

Tàu ngầm Titan của hãng OceanGate REUTERS

"Một số người trong cộng đồng kỹ thuật lặn sâu thậm chí đã viết thư nói rằng những gì họ đang làm là quá trình thử nghiệm để chở hành khách du ngoạn đáy biển và nó cần được chứng nhận. Tôi ấn tượng thảm họa Titanic, khi mà thuyền trưởng liên tục được cảnh báo về tảng băng khổng lồ phía trước tàu nhưng ông ta vẫn lao hết tốc lực trong một đêm không trăng. Hậu quả là nhiều người thiệt mạng. Đối với chúng tôi, Titan là bi kịch tương tự khi những lời cảnh báo không được chú ý", James Cameron nói.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đã phát hiện ra những mảnh vỡ mới xung quanh xác tàu đắm Titanic. Trong vòng vài giờ, người ta xác nhận rằng những người trên tàu lặn Titan bị mất tích được cho là đã chết trong một "vụ nổ thảm khốc" của con tàu. Trước đó tàu ngầm Titan mất liên lạc vào ngày 18.6.2023.

James Cameron hiện đang thực hiện phần thứ ba của Avatar sau thành công phòng vé của Avatar: The Way of Water. Phần ba sẽ ra rạp vào ngày 19.12.2025.