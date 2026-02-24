James Cameron cảnh báo việc sáp nhập Netflix và Warner Bros. sẽ là 'thảm họa điện ảnh'

Phản ứng trước thông tin này, James Cameron đã gửi thư tới Thượng nghị sĩ bang Utah - Mike Lee, Chủ tịch Tiểu ban Chống độc quyền của Thượng viện Mỹ, cảnh báo rằng thương vụ có thể mang lại những hậu quả thảm khốc đối với ngành sản xuất phim và hệ thống rạp chiếu.



Theo CNBC, ông viết: "Suốt 44 năm sự nghiệp đạo diễn, tôi luôn tập trung làm phim để công chiếu tại rạp. Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng việc thưởng thức phim tại rạp là một trụ cột quan trọng của văn hóa chúng ta, chưa kể đây còn là một trong những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Mỹ xét trên phương diện kinh tế".

Cameron bày tỏ lo ngại sâu sắc trước khả năng Netflix thâu tóm Warner Bros., cho rằng thương vụ có thể gây tác động tiêu cực đến ngành điện ảnh Ảnh: WireImage

Tuy nhiên, James Cameron thừa nhận thị trường điện ảnh đã suy giảm mạnh trong những năm gần đây, khoảng 30%, do thói quen tiêu thụ nội dung thay đổi sau đại dịch Covid-19 và sự trỗi dậy song song của các nền tảng phát trực tuyến.

"Tôi tin rằng việc đề xuất bán Warner Brothers Discovery cho Netflix sẽ là một thảm họa đối với lĩnh vực phim chiếu rạp mà tôi đã dành trọn đời mình theo đuổi. Dĩ nhiên, các bộ phim của tôi cũng được phát hành ở thị trường video hậu kỳ (các kênh phát hành phim sau khi phim đã chiếu rạp), nhưng tình yêu đầu tiên của tôi vẫn là điện ảnh tại rạp", ông tiếp tục nhấn mạnh.

James Cameron cũng dẫn lại phát biểu trước đây của đồng CEO Netflix - Ted Sarandos, người từng cho rằng rạp chiếu phim là một khái niệm lỗi thời và tuyên bố việc đưa khán giả đến rạp "không phải là hoạt động kinh doanh của chúng tôi".

Trong thư gửi Thượng nghị sĩ Mike Lee, James Cameron lập luận rằng mô hình kinh doanh của Netflix đi ngược lại hoàn toàn với mô hình sản xuất và phát hành phim chiếu rạp, lĩnh vực đang tạo việc làm cho hàng trăm nghìn người Mỹ. Theo ông, điều này cũng xung đột trực tiếp với mô hình hoạt động của bộ phận điện ảnh thuộc Warner Bros., một trong số ít các hãng phim lớn còn lại tại Hollywood.

Ông cho biết Warner Bros. phát hành khoảng 15 phim chiếu rạp mỗi năm và cộng đồng các nhà vận hành rạp đang phụ thuộc rất lớn vào nguồn cung này. Nếu sản lượng phim bị chuyển hướng sang phát trực tuyến, đó sẽ là đòn giáng mạnh vào các chủ rạp và hàng chục nghìn lao động trong ngành, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang gặp nhiều khó khăn.

CEO Netflix - Ted Sarandos từng gây tranh cãi khi cho rằng rạp chiếu phim là mô hình đã lỗi thời Ảnh: Variety

Trước đó, Ted Sarandos từng khẳng định các phim của Warner Bros. vẫn sẽ được công chiếu tại rạp nếu thương vụ được thông qua. Tuy nhiên, James Cameron lưu ý rằng thời gian chiếu rạp được đề cập chỉ kéo dài 17 ngày, một khoảng thời gian mà ông cho là "ngắn đến mức phi lý" so với tiêu chuẩn phổ biến khoảng 45 ngày.

Ông viết: "17 ngày chỉ mang tính tượng trưng và hoàn toàn không đủ. Hơn nữa, một cam kết về số ngày công chiếu cũng không có ý nghĩa nếu không đi kèm cam kết về số lượng rạp. Một bộ phim lớn thường được phát hành đồng loạt tại hơn 3.000 rạp ở thị trường nội địa ngay từ ngày đầu".

James Cameron cũng bày tỏ lo ngại rằng dù hiện tại có những cam kết nhằm xoa dịu giới phê bình về thương vụ này, không có gì đảm bảo Netflix sẽ duy trì cách vận hành đó trong tương lai. Theo ông, lời hứa ủng hộ phát hành tại rạp có thể sẽ dần biến mất sau vài năm vì mô hình kinh doanh cốt lõi của hãng không phù hợp với lĩnh vực này.

Trong khi đó, nam diễn viên Mark Ruffalo đã phản hồi bức thư của James Cameron trên nền tảng X, cho rằng nếu đạo diễn lo ngại về tình trạng độc quyền, ông cũng nên phản đối khả năng Paramount mua lại Warner Bros.

Mark Ruffalo đặt câu hỏi: "Vậy câu hỏi tiếp theo dành cho ông Cameron là: Ông có phản đối việc độc quyền nếu Paramount mua lại hay không? Hay ông chỉ phản đối trong trường hợp Netflix?". Nam diễn viên cho rằng cộng đồng làm phim toàn cầu có quyền được nghe câu trả lời rõ ràng.

Hiện Netflix đang tiến gần tới việc thâu tóm các hãng phim của Warner Bros. cùng nền tảng HBO Max, dù thương vụ vẫn chưa được hoàn tất. Từ ngày 17.2, một giai đoạn quan trọng kéo dài 7 ngày đã được mở ra, cho phép Paramount Skydance đưa ra đề nghị cạnh tranh cuối cùng. Nếu không xuất hiện thỏa thuận tốt hơn, các cổ đông của Warner Bros. Discovery dự kiến sẽ bỏ phiếu về thương vụ với Netflix vào ngày 20.3.

Nếu được phê duyệt, Netflix sẽ nắm quyền kiểm soát nhiều thương hiệu giải trí nổi tiếng bậc nhất thế giới, bao gồm Harry Potter, Game of Thrones, các siêu anh hùng thuộc DC Comics như Batman và Superman, cùng thương hiệu The Lord of the Rings.