Sau 'Avatar', James Cameron làm phim về vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima

Nguồn tin của tạp chí The Hollyood Reporter cho biết nhà làm phim James Cameron, "cha đẻ" của loạt phim điện ảnh tỉ USD Avatar, đang lên kế hoạch thực hiện dự án tiếp theo nằm ngoài thế giới hư cấu Pandora mà ông dồn sức sáng tạo hơn 1 thập niên qua.

Thông tin mới nhất về dự án làm về vụ thả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima năm 1945 ở Nhật là James Cameron đã mua bản quyền thành công của cuốn sách Ghosts Of Hiroshima (dự kiến ra mắt tháng 8.2025). Nhưng ông còn sử dụng chất liệu từ quyển sách phi hư cấu trước đó của tác giả Charles Pellegrino là Last Train From Hiroshima (ra mắt năm 2015) để chuyển thể lên phim. Với 2 quyển sách này, đạo diễn Titanic sẽ bắt tay vào xử lý, "nhào nặn" các chất liệu để thực hiện 1 bộ phim tầm cỡ.

James Cameron muốn thực hiện 1 bộ phim quy mô về thảm họa hạt nhân ở Hiroshima và Nagasaki ẢNH: G.I

Từ trái qua: Tác giả Charles Pellegrino, đạo diễn James Cameron thăm Tsutomu Yamaguchi vào những ngày cuối đời của ông tại bệnh viện ẢNH: HIDEO NAKAMURA

Vị đạo diễn sinh năm 1954 này tiết lộ với tờ Deadline rằng dự án sắp tới của ông sẽ là "một bộ phim không nhượng bộ". Dự án được đánh dấu sẽ là bộ phim đầu tiên của ông không thuộc loạt bom tấn Avatar (kể từ tác phẩm đình đám Titanic năm 1997).

Dự án có tên dự kiến là Last Train From Hiroshima. Tháng 8.2025, khi quyển sách của Charles Pellegrino xuất bản, tác phẩm này đánh dấu kỷ niệm tròn 80 năm Mỹ thả quả bom nguyên tử đầu tiên xuống thành phố - căn cứ quân sự Hiroshima, một trong những nguyên nhân khiến phát xít Nhật đầu hàng trong Thế chiến thứ hai.

Phim sẽ khắc họa lại chân dung của anh chàng kỹ sư Tsutomu Yamaguchi, người đàn ông duy nhất sống sót sau cả 2 sự kiện kinh hoàng ngày 6.8 và 9.8.1945 (ngày mà 2 thành phố bị Mỹ ném bom). Khi cả 2 thảm kịch xảy ra, Tsutomu Yamaguchi 29 tuổi. Ước tính có khoảng 110.000 - 220.000 người chết sau các sự kiện đó.

Cả 2 quyển sách của tác giả Charles Pellegrino, 1 cuốn đã ra mắt là Last Train From Hiroshima (ảnh) và cuốn còn lại sẽ ra vào dịp kỷ niệm 80 năm Hiroshima bị ném bom nguyên tử, là khắc họa của tác giả về tâm điểm của vụ ném bom cũng như những dư chấn mà những người sống sót phải hứng chịu chỉ 2 ngày sau khi quả bom đầu tiên phát nổ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Việc nhào trộn chất liệu từ 2 cuốn sách phi hư cấu này chứa đựng tham vọng của nhà làm phim trong việc tái hiện một giai đoạn khắc khổ của người Nhật qua "lăng kính của những người chứng kiến".

Trong một chia sẻ khác với báo chí phương Tây, James Cameron nói đã "đánh vật" với ý tưởng thực hiện bộ phim tầm cỡ trong nhiều năm trời.

Charles Pellegrino, tính đến thời điểm hiện tại, là tác giả của hơn 30 đầu sách. Cây bút này đồng thời là cố vấn khoa học cho đạo diễn James Cameron ở các tác phẩm Titanic (1997) và phần phim Avatar đầu tiên (2009).

Phim tiểu sử - lịch sử quan trọng Oppenheimer của đạo diễn Christopher Nolan năm rồi, khắc họa lại chân dung J. Robert Oppenheimer - cha đẻ của bom nguyên tử, mà những chế tạo này của ông sau đó đã được Mỹ ném xuống các thành phố Nhật Bản. Phim thắng giải Oscar Phim hay nhất tại mùa giải lần thứ 96. Nếu tính cả dự án của James Cameron, đây là lần tiếp theo Hollywood chạm tay vào đề tài bom nguyên tử và nước Nhật.

Hiện đạo diễn James Cameron đang bận rộn thực hiện dự án Avatar: Fire and Ash - phần 3 của series Avatar cùng 2 phần phim cuối cùng. Avatar: Fire and Ash dự kiến ra rạp ngày 19.12.2025.