Doanh nghiệp cung cấp suất ăn có thêm khách hàng nhờ thịt, trứng Japfa

Là đối tác của Japfa từ năm 2023, bà Bùi Thị Thủy Tiên, Giám đốc Mua hàng Công ty cổ phần Quốc tế Alpha Food cho biết, thời gian đầu đơn vị chỉ dừng lại ở mức lấy hàng để thử mẫu. Sau 3 năm hợp tác, hiện sản lượng thịt gà, heo được công ty nhập từ Japfa đã tăng gấp 10 - 15 lần so với ban đầu, chiếm 45% trong tổng lượng thịt doanh nghiệp sử dụng.

Theo bà Tiên, sự hợp tác vượt ngoài mong đợi nhờ ba lợi thế chính mà Japfa mang lại. Thứ nhất là mô hình 3F (Feed - Farm - Food), với chuỗi cung ứng khép kín từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, trang trại đến thực phẩm. Ngoài ra, việc tham gia chương trình Tick xanh trách nhiệm giúp đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Cuối cùng là năng lực cung ứng ổn định, đáp ứng các yêu cầu về sản lượng, chất lượng, giá cả cũng như khả năng giao hàng nhanh chóng, linh hoạt.

Bà Bùi Thị Thủy Tiên, Giám đốc Mua hàng Alpha Food

"Chúng tôi từng đưa khách hàng đến tham quan, tìm hiểu trực tiếp tại nhà máy giết mổ của Japfa. Nhờ được tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất, khi biết chúng tôi sử dụng thịt từ Japfa, nhiều khách hàng đã tin tưởng lựa chọn và mong muốn hợp tác lâu dài. Nguồn nguyên liệu chất lượng cũng góp phần nâng cao thương hiệu, uy tín của Alpha Food trong mắt khách hàng", bà Tiên khẳng định.

Hiện Alpha Food có khoảng 45 khách hàng tại nhiều tỉnh, thành phố, với nhu cầu khoảng 250.000 suất ăn mỗi ngày. Trong đó, nhóm khách hàng là trường học, bệnh viện và nhà máy, xí nghiệp ngày càng mở rộng. Trước nhu cầu này, doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tăng cường hợp tác với Japfa, nâng sản lượng để đáp ứng tốt hơn yêu cầu thị trường.

Trong khi đó, là doanh nghiệp có thâm niên trong lĩnh vực cung cấp suất ăn công nghiệp, ông Nguyễn Xuân Đào - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thực phẩm Á Châu (phường Bình Dương, TP.HCM) cho biết dù làm việc với nhiều đối tác nhưng vẫn ưu tiên lựa chọn nguồn cung thịt heo, gà từ Japfa.

Á Châu được vinh danh Rising Partner tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Japfa Việt Nam diễn ra vào tháng 6.2026

Hai bên bắt đầu hợp tác từ năm 2020 và sản lượng nhập hàng liên tục tăng qua từng năm. Hiện mỗi tháng, Á Châu nhập khoảng 18 tấn thịt heo và thịt gà từ Japfa, với giá trị khoảng 1,5 tỉ đồng. Con số này dự kiến tăng lên 1,8 tỉ đồng khi doanh nghiệp mở rộng nhập thêm trứng.

"Khi sử dụng thịt Japfa, tôi rất an tâm về chất lượng. Ngoài ra giá cũng được hỗ trợ tốt, nguồn hàng ổn định, chủng loại đa dạng, có cả hàng tươi lẫn cấp đông. Nhờ nguồn nguyên liệu đạt chuẩn của Japfa đã góp phần nâng cao uy tín của chúng tôi, giúp khâu đấu thầu cung cấp suất ăn vì thế cũng trở nên thuận lợi hơn. Cụ thể, riêng năm 2025 Á Châu đã trúng thầu được 23 dự án lớn", ông Đào khẳng định.

Ông Đào đánh giá cao công nghệ chăn nuôi và giết mổ Công ty Japfa đang áp dụng. Đây cũng là cơ sở để Á Châu duy trì niềm tin và mong muốn mở rộng hợp tác với Japfa, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.

Nhà máy giết mổ gia cầm hiện đại của Japfa

Có dịp tham quan nhà máy giết mổ gia cầm Japfa tại Khu công nghiệp Minh Hưng Sikico (ấp 5, xã Tân Khai, tỉnh Đồng Nai), nhiều khách hàng không khỏi trầm trồ trước quy trình hiện đại và chuyên nghiệp từ khâu nhập gà, giết mổ, pha lóc… cho đến xử lý nước thải.

Nhà máy giết mổ gia cầm Japfa tại Đồng Nai đạt công suất 35.000 con/ngày và dự kiến nâng lên 40.000 - 50.000 con/ngày vào năm 2027

Ông Trần Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc nhà máy, cho biết mọi khâu đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm, đạt tiêu chuẩn GMP, HACCP, ISO 22000 và FSSC 22000.

Tại nhà máy, tất cả quy trình đều được kiểm soát chặt chẽ

Ngay từ công đoạn nhập gà, các xe phải có đăng ký kiểm dịch trước khi vào nhà máy, được khử khuẩn, di chuyển theo quy trình để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm soát tốt dịch bệnh. Sau khi tiếp nhận, gà được đưa vào dây chuyền giết mổ tự động, vận hành theo nguyên tắc một chiều nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm chéo và đảm bảo chất lượng thịt.

Tương tự, khâu pha lóc cũng được thực hiện bằng dây chuyền công nghệ hiện đại, đảm bảo cho ra đa dạng các sản phẩm chất lượng. Tại khu vực kho hàng, các sản phẩm sau giết mổ và pha lóc được nhân viên phân loại, đóng gói cẩn thận trước khi đưa vào bảo quản và phân phối.

Hiện Japfa đang cung cấp sản phẩm cho nhiều khách hàng lớn, có thương hiệu toàn cầu như Jollibee, Lotteria, McDonald's; cùng các chuỗi bán lẻ lớn trong nước như Kingfoodmart, Aeon, Coopmart... Để đáp ứng yêu cầu riêng về chất lượng, quy cách và mẫu mã của từng đối tác, nhà máy liên tục phát triển danh mục sản phẩm thịt gà đa dạng, phù hợp với đặc thù của từng ngành hàng.