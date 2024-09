Jennie (BlackPink) tiếp tục gây tranh cãi vì bê bối hút thuốc

"Tôi có thể làm gì đây? Nếu khán giả Hàn Quốc nghĩ rằng điều đó là sai thì tôi phải sửa chữa lỗi lầm. Giống như, tôi hiểu tại sao các bạn lại tức giận, đó là vấn đề về văn hóa và lịch sử, là thời gian. Và tôi thì không thể chống lại thời gian", Jennie không ngần ngại nhắc tới scandal hút thuốc, cô nghĩ đây là vấn đề liên quan tới quan điểm và văn hóa.

Nữ thần tượng sinh năm 1996 cho rằng văn hóa ở Hàn Quốc rất khác biệt so với văn hóa ở Mỹ hoặc châu Âu và chia sẻ mặc dù phải tuân theo những quy định nghiêm ngặt từ quê nhà nhưng cô vẫn quyết tâm đại diện cho đất nước và làm mọi người tự hào.

Jennie chia sẻ: "Với tôi, điều quan trọng nhất là được mọi người trên thế giới yêu mến, không chỉ bản thân tôi mà cả nền văn hóa của đất nước tôi".

Sau khi rời khỏi YG Entertainment, Jennie ngày càng ăn mặc hở bạo Ảnh: Harpersbazaar

Tuy nhiên suy nghĩ này của Jennie đã vấp phải sự tranh cãi dữ dội từ khán giả. Nhiều người tỏ ra phẫn nộ, cho rằng nữ thần tượng đã thể hiện thái độ bất cần thay vì thực sự thừa nhận hành vi sai trái của mình. Theo đó, họ lập luận ngoài việc hút thuốc lá trong nhà thì việc thổi khói vào mặt người khác là vấn đề về phép lịch sự cơ bản, không phải do "văn hóa, lịch sử và thời gian" như Jennie mặc định.

Một số ý kiến khác cũng đồng tình với quan điểm ngôi sao Kpop chỉ xin lỗi do bị phát hiện và mang tính hình thức thay vì thực sự hối hận về hành động của mình.

Với dự án sắp tới, Jennie cho biết cô sẽ "lần đầu tiên giới thiệu bản thân mình đến thế giới" Ảnh: Instagram jennierubyjane

Trong bài phỏng vấn này, giọng ca 28 tuổi còn chia sẻ về album solo sắp ra mắt, tiếp nối thành công của những bản hit như Solo, You & Me, One of the Girls kết hợp với The Weekend và Lily-Rose Depp trong phim The Idol - tác phẩm gây tranh cãi mà cô từng tham gia diễn xuất vào năm 2023.

Nói về album mới, Jennie chia sẻ: "BlackPink Jennie sẽ luôn là một phần của tôi, nhưng các bạn cũng sẽ được trải nghiệm khía cạnh mới này với vai trò là nghệ sĩ solo".