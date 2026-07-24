Jennifer Aniston và nhiều ngôi sao Hollywood vi phạm quy định bầu cử Mỹ?

Theo RadarOnline hôm 23.7, những cái tên được cho là có liên quan đến vụ việc còn có ca sĩ Debbie Gibson, ngôi sao phim Step Up Jenna Dewan, diễn viên phim Desperate Housewives Nicollette Sheridan, nam diễn viên điển trai Matt Czuchry của Gilmore Girls, người đẹp Laura Harrier của Spider-Man: Homecoming và nữ diễn viên Katheryn Winnick của Vikings, cùng nhiều nhân vật nổi tiếng khác.

Cuộc điều tra vi phạm bầu cử tại Mỹ thu hút sự chú ý khi liên quan đến nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thuộc các lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và âm nhạc, trong đó có Jennifer Aniston Ảnh: Reuters





Chính quyền Mỹ siết chặt giám sát bầu cử

Hơn 30 người nổi tiếng đã đăng ký địa chỉ cư trú tại 9200 Sunset Boulevard, Suite 600, West Hollywood (Mỹ), văn phòng làm việc của Michael J. Ullman Platinum, thuộc Công ty quản lý tài chính Platinum Financial Management.

Chuyên gia về luật bầu cử bang California (Mỹ) Amber Hulse cho biết, pháp luật cho phép cử tri được bảo mật địa chỉ nơi ở vì một số lý do liên quan đến an toàn cá nhân. Tuy nhiên, việc là người nổi tiếng không phải là căn cứ hợp pháp để khai báo một địa chỉ không phải nơi cư trú.



"Nếu Jennifer Aniston khai địa chỉ này là nơi cư trú của mình trong khi thực tế không phải như vậy thì đó có thể là hành vi vi phạm pháp luật. Khi đăng ký cử tri, mỗi người đều phải xác nhận thông tin dưới trách nhiệm pháp lý đối với lời khai của mình", bà Amber Hulse nói với Daily Mail.

Theo hồ sơ đăng ký cử tri gần đây nhất, Jennifer Aniston đã sử dụng địa chỉ văn phòng của Michael J. Ullman làm địa chỉ cư trú. Trong khi đó, ông Michael J. Ullman xác nhận một số khách hàng nổi tiếng sử dụng văn phòng của ông làm địa chỉ nhận thư, nhưng khẳng định họ không sinh sống tại đây.

"Họ không ở đây. Đây chỉ là địa chỉ nhận thư chứ không phải địa chỉ cư trú. Thư từ được chuyển đến văn phòng, còn họ vẫn bỏ phiếu tại khu vực nơi mình sinh sống", ông Michael J. Ullman nói với Daily Mail.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, trong cuộc bầu cử năm 2024, có 27 trong tổng số 36 người nổi tiếng đăng ký tại địa chỉ văn phòng của Michael J. Ullman đã tham gia bỏ phiếu. Jennifer Aniston là một trong số đó và được xác định đăng ký với tư cách cử tri thuộc đảng Dân chủ.

Ông Michael Sanchez, người phát ngôn của quận Los Angeles (Mỹ), cho biết cơ quan chức năng đang xem xét cụm địa chỉ đăng ký bất thường này: "Theo luật của bang California, cử tri phải đăng ký tại địa chỉ được xác định là nơi cư trú hợp pháp hoặc nơi sinh sống chính của mình".

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tăng cường các biện pháp kiểm soát hoạt động bỏ phiếu qua thư. Tháng 3 vừa qua, ông đã ký một sắc lệnh hành pháp yêu cầu Tổng cục trưởng Bưu điện Mỹ David Steiner thu giữ các lá phiếu nếu các bang từ chối cung cấp dữ liệu cử tri cho chính phủ liên bang.

Trả lời trước Ủy ban An ninh Nội địa và Các vấn đề Chính phủ của Thượng viện Mỹ, ông David Steiner cho biết: "Tôi cho rằng các bang nên chia sẻ những thông tin này để bảo đảm các lá phiếu được gửi đi thực sự đến đúng đối tượng mà họ dự kiến".

Hiện cơ quan chức năng chưa công bố bất kỳ kết luận nào về vụ việc, cũng như chưa xác định các nghệ sĩ kể trên có vi phạm luật bầu cử hay sẽ phải đối mặt với cáo buộc chính thức. Vụ điều tra vẫn đang được tiến hành.