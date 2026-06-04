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Giải trí

Jennifer Aniston bị ‘ám ảnh tâm lý’ sau hơn 20 năm ly hôn Brad Pitt

Hữu Tín
Hữu Tín
04/06/2026 19:51 GMT+7

Hơn hai mươi năm sau khi ly hôn, minh tinh Jennifer Aniston bất ngờ thừa nhận bản thân từng phải đối mặt với hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD). Nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ sự 'tấn công' và xoi mói quá mức của giới truyền thông xung quanh vụ ly hôn giữa cô và tài tử Brad Pitt vào năm 2005.

Ngày 3.6, nữ diễn viên Jennifer Aniston đã có những trải lòng thẳng thắn với Variety về giai đoạn khủng hoảng nhất cuộc đời mình. Nhìn lại, ngôi sao phim Friends gọi cuộc ly hôn với Brad Pitt là một trải nghiệm "đáng thương", "gây sốc" và đẩy cô vào một thời điểm vô cùng dễ tổn thương.

Minh tinh không ngần ngại ví von phương thức hoạt động của "báo chí lá cải" giai đoạn những năm 2000 giống như một môn thể thao tàn nhẫn, nơi cuộc sống riêng tư của nghệ sĩ bị đem ra mổ xẻ để giải trí cho công chúng. "Tôi chỉ nhớ trải nghiệm khi đó khá là khó chịu. Rõ ràng là tất cả chúng ta đều có một chút rối loạn căng thẳng sau sang chấn, đó là lý do tại sao các cuộc phỏng vấn luôn khiến tôi cảm thấy sợ hãi", Jennifer Aniston bộc bạch.

Jennifer Aniston bị ‘ám ảnh tâm lý’ sau hơn 20 năm ly hôn Brad Pitt- Ảnh 1.
Jennifer Aniston bị ‘ám ảnh tâm lý’ sau hơn 20 năm ly hôn Brad Pitt- Ảnh 2.

Hơn hai thập niên sau ly hôn, những hệ lụy tâm lý từ sự xoi mói của truyền thông vẫn là ký ức khó quên với Jennifer Aniston

ẢNH: AFP/AP

Đỉnh điểm của sự tổn thương tâm lý chính là những lời đồn đoán ác ý đeo bám cô suốt nhiều năm dài. Truyền thông thời điểm đó liên tục thêu dệt luận điệu cho rằng Jennifer Aniston là người ích kỷ, chỉ biết ôm khát vọng sự nghiệp và từ chối sinh con, dẫn đến việc Brad Pitt dứt áo ra đi. Những lời dối trá này đã xé tâm can nữ diễn viên, trong bối cảnh cô đang phải âm thầm trải qua hành trình thụ tinh ống nghiệm (IVF) đầy đau đớn và bất lực trước chứng vô sinh.

Jennifer Aniston tiết lộ sự thật về Brad Pitt trong series Friends

Bên cạnh những góc khuất u tối về mặt tâm lý, Jennifer Aniston mới đây cũng có động thái hiếm hoi khi nhắc đến chồng cũ trên phương diện công việc. Xuất hiện trong chương trình Actors on Actors của Variety phát sóng vào thứ tư, cô đã cùng người bạn diễn lâu năm Lisa Kudrow hồi tưởng lại kỷ niệm khi Brad Pitt tham gia làm khách mời trong series đình đám Friends vào năm 2001.

Khi Lisa Kudrow nhận xét: "Khi Brad xuất hiện, điều đó thật hài hước", Aniston đã lập tức đồng tình: "Tôi biết, thật sự rất buồn cười". Thời điểm ghi hình tập phim lễ Tạ ơn có tựa đề The One with the Rumor, cả hai vẫn đang là một cặp vợ chồng hạnh phúc. 

Jennifer Aniston bị ‘ám ảnh tâm lý’ sau hơn 20 năm ly hôn Brad Pitt- Ảnh 3.

Màn kết hợp hài hước giữa Brad Pitt và Jennifer Aniston trong một tập phim Friends mùa thứ 8 từng gây bão

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Jennifer Aniston cũng hé lộ một chi tiết hậu trường thú vị rằng không riêng gì Brad Pitt, mà ngay cả những ngôi sao điện ảnh hạng A như Bruce Willis, Julia Roberts, Sean Penn hay Isabella Rossellini khi nhận lời đóng khách mời cho phim truyền hình đều rơi vào trạng thái lo lắng tột độ. "Họ lúc nào cũng lo lắng. Tôi luôn thấy điều đó thật thú vị", minh tinh chia sẻ. Jennifer Aniston vui vẻ nhớ lại cách cô và các bạn diễn hướng dẫn những ngôi sao phòng vé về cách thích nghi với nhịp độ của thể loại sitcom bằng mẹo đơn giản là "cứ nói to hơn lên".

Mặc dù thừa nhận những chấn thương tâm lý trong quá khứ từng khiến cô phải tìm đến các liệu pháp trị liệu chuyên sâu sau ly hôn. Hiện tại, Jennifer Aniston đã tìm lại được sự bình yên. Cô và Brad Pitt đã bình thường hóa mối quan hệ, trân trọng những kỷ niệm đẹp và duy trì một tình bạn tốt đẹp. Khoảnh khắc cả hai trao nhau cái ôm ấm áp phía sau hậu trường Lễ trao giải SAG Awards năm 2020 từng khiến người hâm mộ toàn cầu vỡ òa.

Jennifer Aniston bị ‘ám ảnh tâm lý’ sau hơn 20 năm ly hôn Brad Pitt- Ảnh 4.

Ngôi sao The Morning Show hiện đang có một cuộc sống độc lập, hạnh phúc

ẢNH: AFP

Trải qua thêm một cuộc hôn nhân đổ vỡ với Justin Theroux, Jennifer Aniston giờ đây nhìn nhận các mối quan hệ cũ bằng thái độ văn minh. Cô coi đó là những chương đời thành công vì đôi bên đã dũng cảm lựa chọn lối đi riêng để kiếm tìm hạnh phúc. "Tôi sẽ yêu quý Brad suốt cuộc đời này. Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời và tôi không hề hối hận về bất cứ điều gì", cô trải lòng. Dường như Jennifer Aniston đã làm chủ và chữa lành được những tổn thương sau hơn hai thập niên đầy thăng trầm.

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