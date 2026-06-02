Angelina Jolie vẫn chưa tha thứ cho Brad Pitt sau 10 năm chia tay?

Hồi kết cuộc chiến pháp lý giữa Angelina Jolie và Brad Pitt

Theo tờ Page Six ngày 31.5, cặp song sinh Vivienne và Knox Jolie-Pitt sẽ chính thức bước sang tuổi trưởng thành vào ngày 12.7. Đó cũng sẽ là cột mốc chính thức chấm dứt cuộc chiến pháp lý kéo dài đằng đẵng 10 năm giữa Angelina Jolie và Brad Pitt kể từ khi đệ đơn ly hôn vào tháng 9.2016.

Sau ngày sinh nhật của Vivienne và Knox, thỏa thuận về quyền nuôi con mang tính ràng buộc pháp lý cuối cùng giữa hai bên sẽ chính thức hết hiệu lực. Theo các điều khoản trước đó, tài tử phim Once Upon a Time in Hollywood chỉ được quyền thăm nuôi các con nhỏ, trong khi Angelina Jolie là người nắm quyền nuôi dưỡng chính. Việc cặp song sinh tròn 18 tuổi cũng đồng nghĩa với việc mối liên kết pháp lý cuối cùng giữ chân cặp đôi "Brangelina" quyền lực một thời sẽ hoàn toàn chấm dứt.

Cuộc chiến "Brangelina" đang đi đến những ràng buộc pháp lý cuối cùng ẢNH: AFP

Nguồn tin thân cận từ Page Six tiết lộ, Brad Pitt hiện chỉ duy trì mối quan hệ "rất hạn chế" với các con của mình. Đáng chú ý, phần lớn những đứa trẻ trong gia đình gồm Maddox (24 tuổi), Pax (22 tuổi), Zahara (21 tuổi), Shiloh (20 tuổi) cùng cặp song sinh đều đang có xu hướng quay lưng với người cha nổi tiếng.

Mới đây nhất, cậu con trai cả Maddox đã chính thức nộp đơn xin xóa bỏ họ "Pitt" khỏi tên của mình trên các văn bản pháp lý. Trước đó, cô con gái Shiloh cũng đã hoàn tất thủ tục đổi tên thành Shiloh Nouvel Jolie ngay ngày sinh nhật thứ 18 của mình vào năm 2024. Trong lễ tốt nghiệp đại học hồi đầu tháng 5.2026, Zahara cũng được xướng tên mà không hề có sự xuất hiện của họ cha.

Việc các con xin xóa bỏ họ "Pitt" phản ánh sự quay lưng mạnh mẽ của những đứa trẻ đối với người cha nổi tiếng sau khi chúng đã trưởng thành ẢNH: AFP

Một nguồn tin thân cận với tài tử cho rằng Angelina Jolie đã chủ động dùng sức ảnh hưởng của mình để khiến các con xa lánh bố. Tuy nhiên, phía nữ diễn viên lập tức bác bỏ và khẳng định các con giờ đây đã trưởng thành, hoàn toàn có quyền tự đưa ra quyết định dựa trên những chấn thương tâm lý kéo dài từ biến cố gia đình trong quá khứ.

Bên cạnh cuộc chiến giành quyền nuôi con, cặp đôi còn vướng vào tranh chấp tài sản pháp lý vô cùng căng thẳng liên quan đến vườn nho Château Miraval (Pháp).





Sau một thập niên thăng trầm, Angelina Jolie lên kế hoạch bán biệt thự để rời khỏi Los Angeles (Mỹ), trong khi đó Brad Pitt hiện đang tìm thấy hạnh phúc mới bên bạn gái Ines de Ramon ẢNH: AFP

Brad Pitt hiện đã duy trì được sự tỉnh táo, cai nghiện rượu thành công gần 10 năm và đang có mối quan hệ tình cảm hạnh phúc bên bạn gái Ines de Ramon từ năm 2022. Về phía Angelina Jolie, cô tập trung toàn bộ thời gian cho vai trò làm mẹ và công việc sản xuất phim ảnh. Minh tinh được cho là đang lên kế hoạch rao bán căn biệt thự trị giá gần 30 triệu USD tại Los Feliz để chính thức chuyển khỏi Los Angeles (Mỹ) ngay sau khi các con đều đã khôn lớn, khép lại chuỗi ngày dài thăng trầm của hôn nhân.