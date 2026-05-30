Hé lộ lời yêu cầu cuối cùng của tài tử 'Friends' trước khi qua đời

Lời thỉnh cầu cuối cùng của Matthew Perry

Theo Los Angeles Times, Kenneth Iwamasa (60 tuổi) - trợ lý sống cùng nhà với Matthew Perry đã bị thẩm phán liên bang tuyên phạt 41 tháng tù giam vì tội âm mưu phân phối ketamine gây chết người.

Tại phiên tòa, hồ sơ điều tra đã hé lộ chi tiết gây sốc về những giờ phút cuối cùng của tài tử thủ vai Chandler Bing. Dù hoàn toàn không có bất kỳ bằng cấp hay chuyên môn y tế nào, Iwamasa đã liên tục tiêm ketamine cho Matthew Perry theo yêu cầu của nam diễn viên.

Đáng chú ý, ngay trước khi được phát hiện chết đuối trong bồn tắm nước nóng tại nhà riêng ở Los Angeles, lời trăn trối cuối cùng của Matthew Perry dành cho người trợ lý của mình là một mệnh lệnh: "Hãy tiêm cho tôi một liều thật mạnh".

Ngay sau khi tiêm liều thuốc, Iwamasa đã nhẫn tâm bỏ mặc nam diễn viên một mình trong tình trạng nguy hiểm để ra ngoài. Phía công tố viên vạch trần chỉ trong vòng 4 ngày trước khi tử vong, Matthew Perry đã tiêm loại chất cấm này tới 27 lần. Sau khi phát hiện tài tử đã qua đời, người trợ lý còn thực hiện hàng loạt hành vi xóa dấu vết, tiêu hủy chứng cứ và liên tục nói dối các cơ quan điều tra nhằm trốn tội.

Kenneth Iwamasa, một trong năm đồng phạm tiếp tay gây nên cái chết do sốc thuốc ketamine của tài tử Matthew Perry, rời tòa án liên bang Los Angeles sau khi nhận phán quyết 41 tháng tù giam ẢNH: AP

Đứng trước tòa án, Kenneth Iwamasa đã bật khóc bộc bạch sự hối hận muộn màng: "Tôi vô cùng xin lỗi tất cả mọi người. Tôi thực sự rất hối hận vì đã phạm những tội lỗi mà tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ. Tôi sẽ mang nỗi hối hận này xuống mồ. Tôi hy vọng câu chuyện của mình sẽ là bài học cảnh tỉnh cho những người đang ở trong hoàn cảnh tương tự".

Trong những bức thư gửi đến hội đồng xét xử, bà Suzanne Morrison - mẹ ruột của Matthew Perry bày tỏ sự phẫn nộ tột cùng khi gia đình đã đặt trọn niềm tin vào một kẻ không có lương tâm. Thay vì hoàn thành nhiệm vụ là bảo vệ, đồng hành cùng nam diễn viên trong cuộc chiến chống lại sự tái nghiện, Iwamasa lại cấu kết với các bác sĩ để mua lượng lớn ma túy bất hợp pháp trị giá hơn 50.000 USD phục vụ cho những cơn phê pha của tài tử.

Trước đó, "Nữ hoàng ketamine" Jasveen Sangha, chuyên cung cấp chất cấm cho giới thượng lưu và các ngôi sao hạng A tại Hollywood, cũng nhận 5 cáo buộc liên bang liên quan trực tiếp đến việc cung cấp 25 lọ ketamine dẫn đến cái chết của Matthew Perry. Cô đối diện với mức án tối đa lên đến 65 năm tù giam sau khi cảnh sát đột kích nhà riêng, phát hiện một kho tàng trữ chất cấm và các bằng chứng về việc tiêu hủy tin nhắn sau vụ sốc thuốc của nam diễn viên.

Di nguyện của tài tử Friends



Để thực hiện tâm nguyện của ông, nhà đấu giá Heritage Auctions sẽ chính thức mở bán công khai bộ sưu tập kỷ vật của tài tử Matthew Perry vào ngày 5.6 tại trụ sở chính ở Dallas (Texas, Mỹ). Buổi đấu giá lớn gồm các kịch bản viết tay thời kỳ đầu của series Friends, vợt tennis, trang phục cá nhân và các tác phẩm nghệ thuật.

Đây cũng chính là di nguyện của nam tài tử: "Khi tôi chết, tôi không muốn điều đầu tiên được nhắc đến là bộ phim Friends. Tôi muốn việc giúp đỡ người khác mới là điều đầu tiên".

Matthew Perry đóng vai chính cùng Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc và David Schwimmer trong 10 mùa của loạt phim Friends ẢNH: AP

Brian Chanes - Giám đốc cấp cao phụ trách Heritage Auctions, chia sẻ về phản ứng bùng nổ của công chúng dành những kỷ vật của Matthew: "Sự nhiệt tình, ủng hộ và yêu mến mà mọi người dành cho Matt thật đáng kinh ngạc". Ông cũng nhấn mạnh dù có những tác phẩm nghệ thuật lên tới cả triệu đô, ban tổ chức vẫn chuẩn bị rất nhiều mặt hàng có giá chỉ vài trăm USD để những người hâm mộ không có nhiều ngân sách vẫn có thể sở hữu một kỷ vật ý nghĩa.

Sự nổi tiếng quá nhanh từ loạt phim Friends (phát sóng từ năm 1994 đến 2004) đã vô tình đẩy Matthew Perry vào chuỗi ngày dài đắm chìm trong nghiện ngập. Trong cuốn hồi ký xuất bản năm 2022 mang tên Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing (Những người bạn, người yêu và điều khủng khiếp), anh từng thẳng thắn thừa nhận căn bệnh này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và tiêu tốn của anh hơn 12 triệu USD cho 12 lần cai nghiện.

Đến tháng 10.2023, bi kịch ập đến khi tài tử được phát hiện qua đời do dùng quá liều ketamine ở tuổi 54. Quỹ từ thiện mang tên ông đã được thành lập ngay sau khi anh mất nhằm mục đích dùng toàn bộ số tiền đấu giá kỷ vật để giúp đỡ cho các trung tâm cai nghiện.