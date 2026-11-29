Trong chương trình The Drew Barrymore Show phát sóng mới đây, Jennifer Lopez nhớ lại đêm mở màn chuỗi buổi diễn thường kỳ của cô tại Las Vegas (Mỹ). Khi ấy, con trai cô, Max, mới 7 tuổi. Vừa xem mẹ diễn xong, cậu bé chạy vào hậu trường và hỏi thẳng: "Mẹ ơi, sao mẹ chẳng bao giờ mặc quần trên sân khấu vậy?".

Jennifer Lopez vẫn chuộng đồ diễn táo bạo

Jennifer Lopez thường mặc bodysuit khoét hông cao kết hợp cùng tất lưới khi biểu diễn. Trước câu hỏi của con, nữ ca sĩ giải thích rằng mẹ vừa là vũ công vừa là nghệ sĩ biểu diễn và những bộ trang phục Max thấy trên sân khấu là một phần công việc của mẹ. 10 năm sau, Jennifer Lopez vẫn chuộng phong cách gợi cảm mỗi khi đứng trước khán giả và các con của cô thỉnh thoảng vẫn phàn nàn về việc mẹ diện trang phục quá hở hang. Max còn có một người chị song sinh tên là Emme, cả hai nay đã 18 tuổi.

Trang phục gợi cảm và những bước nhảy giàu năng lượng đã trở thành dấu ấn quen thuộc trong các màn trình diễn của Jennifer Lopez Ảnh: Reuters

Hồi đầu tháng 11, trên The Tonight Show, Jennifer Lopez kể cô bắt đầu khóc vì nghĩ đến ngày xa con từ 2 tháng trước lễ tốt nghiệp trung học. Ngay cả khi đã đưa các con đến ký túc xá đại học được vài tuần, cô vẫn còn rơi nước mắt. Theo lời nữ ca sĩ, quãng thời gian buồn bã ấy kéo dài tới nửa năm. Ở tuổi 57, sau 4 cuộc hôn nhân, giọng ca On the Floor cho biết đây là lần đầu tiên kể từ những năm đầu tuổi đôi mươi, cô vừa độc thân vừa sống xa các con. Ban đầu, cô thấy lạ lẫm, nhưng dần quen với việc có thể làm điều mình thích bất cứ lúc nào.

Dịp lễ Tạ ơn vừa rồi, hai con trở về nhà ở Los Angeles (Mỹ). Jennifer Lopez chia sẻ trên mạng xã hội những bức ảnh cô cùng mẹ, các chị em và hai con vào bếp, quây quần ăn bánh. Nữ ca sĩ cho biết điều khiến cô biết ơn nhất năm nay là buổi sáng thức dậy, biết các con đang ngủ trong căn phòng ở đầu kia hành lang. Cả nhà còn cùng xem chương trình đặc biệt ghi lại buổi diễn của cô tại Las Vegas (Mỹ), vừa ra mắt trên CBS và nền tảng trực tuyến Paramount+.

Cũng trong những ngày này, Jennifer Lopez vướng tin đồn đính hôn lần thứ 7, sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn với diễn viên Ben Affleck vào đầu năm 2025. Tin đồn bắt nguồn từ bức ảnh được cho là chụp lại bài đăng của nữ ca sĩ trên mạng xã hội. Ảnh cho thấy một bàn tay trái đeo nhiều nhẫn kim cương, kèm dòng chữ tiếng Anh úp mở rằng bộ sưu tập sắp có thêm một chiếc nhẫn mới.

Tuy nhiên, một số blogger giải trí chỉ ra rằng bức ảnh này chưa từng xuất hiện trên tài khoản công khai của Jennifer Lopez. Những chiếc nhẫn trong ảnh đều gắn kim cương trắng, trong khi các mẫu nhẫn đính hôn nổi tiếng của cô từng gắn kim cương hồng, xanh lam hoặc xanh lục. Theo các blogger, nhiều khả năng đây là những bức ảnh đã qua chỉnh sửa.