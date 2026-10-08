Jennifer Lopez và chồng cũ Nicole Kidman đang hẹn hò?

Sau khi cuộc hôn nhân với Ben Affleck khép lại vào năm 2024, Jennifer Lopez dành nhiều thời gian nhìn lại bản thân và những mối quan hệ trong quá khứ. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, điều cô nhận ra không phải là bản thân không xứng đáng được yêu, mà những người đàn ông cô từng lựa chọn dường như không thể dành cho cô tình yêu mà cô mong muốn.

Jennifer Lopez tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý sau khi xuất hiện thông tin cô thường xuyên liên lạc với Keith Urban sau những đổ vỡ hôn nhân của cả hai Ảnh: Reuters

Jennifer Lopez và Keith Urban đã thân thiết từ lâu

Một nguồn tin nói với Radar Online rằng Jennifer Lopez và ngôi sao nhạc đồng quê Keith Urban đã "liên lạc rất nhiều kể từ khi cả hai lần lượt kết thúc hôn nhân của mình". "Việc họ có thể tâm sự với nhau nói lên rất nhiều điều, bởi cả hai đều là những người khá kín tiếng và thận trọng khi chia sẻ chuyện riêng tư với người khác. Họ dường như rất tin tưởng nhau và cảm thấy thoải mái khi nói về hoàn cảnh riêng, thậm chí cả những bất an của bản thân", nguồn tin cho biết.

Theo nguồn tin này, mối quan hệ giữa Jennifer Lopez và Keith Urban thân thiết đến mức xuất hiện những lời bàn tán rằng hai người từng gặp nhau một cách bí mật. Tình bạn giữa Jennifer Lopez và Keith Urban bắt đầu từ khoảng năm 2014, khi cả hai cùng tham gia American Idol với tư cách giám khảo. Thời điểm đó, Keith Urban vẫn đang trong cuộc hôn nhân với Nicole Kidman. Trong khi đó, Jennifer Lopez đang hẹn hò với vũ công Casper Smart sau khi chia tay chồng cũ Marc Anthony.

"Jennifer Lopez và Keith Urban luôn rất hợp nhau. Thời điểm họ cùng ghi hình American Idol, mọi người liên tục bàn luận về việc hai người ăn ý đến mức nào và rõ ràng có sự thu hút dành cho nhau", nguồn tin nói. Theo nguồn tin, đây không chỉ là những lời đồn đoán kín đáo: "Đó gần như là điều mọi người trên trường quay đều biết và có thể nhận ra. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ đi quá giới hạn, bởi khi ấy cả hai đều đang trong những mối quan hệ nghiêm túc". Ở thời điểm hiện tại, sau khi Jennifer Lopez và Ben Affleck cũng như Keith Urban và Nicole Kidman đều đã kết thúc hôn nhân, nguồn tin cho rằng Keith Urban đang cân nhắc tiến thêm một bước trong mối quan hệ với J.Lo.

Jennifer Lopez cần một người bạn đời như thế nào?

Dù lớn lên ở hai nơi hoàn toàn khác biệt, Keith Urban, sinh tại New Zealand và trưởng thành ở Úc, trong khi đó Jennifer Lopez là một người New York (Mỹ) chính gốc, lại được cho là có khá nhiều điểm chung. "Jennifer đam mê âm nhạc không kém Keith. Đó thực sự là một ngôn ngữ chung giữa họ và cũng là điều cô ấy từng nói với mọi người rằng mình rất nhớ khi ở bên Ben", nguồn tin chia sẻ.

Nguồn tin cũng cho rằng nữ diễn viên Kiss of the Spider Woman cần một người có thể theo kịp mức độ nổi tiếng và tham vọng nghề nghiệp của cô và Keith Urban là một trong số rất ít người đàn ông đáp ứng được điều đó: "Keith cũng là một siêu sao theo cách riêng của mình. Vì thế, anh ấy sẽ không cảm thấy bị đe dọa trước thành công của Jennifer hay mong cô phải thu mình lại".

Theo những người bạn chung của cả hai, đây cũng chính là kiểu tính cách mà Jennifer Lopez cần ở một người bạn đời: "Cô ấy gần như luôn bị thu hút bởi những người đàn ông mạnh mẽ, có tính áp đảo, nhưng cuối cùng không mối quan hệ nào trong số đó thành công. Keith thì ngược lại. Anh ấy thoải mái hơn nhiều và hoàn toàn có thể để người phụ nữ bên cạnh mình tỏa sáng mà không cảm thấy vị thế của bản thân bị đe dọa". Nguồn tin thậm chí lấy ví dụ rằng Keith Urban dường như chưa bao giờ bận tâm chuyện Nicole Kidman cao hơn mình khi hai người cùng xuất hiện trên thảm đỏ.