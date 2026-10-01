Cát sê gây sốc của Jennifer Lopez tại 'Paris Fashion Week'

Theo AFP, Stella McCartney công khai cảm ơn Jennifer Lopez vì đã đến dự sô mà không nhận khoản thù lao cho sự xuất hiện. Nhà thiết kế đồng thời đưa ra bình luận về việc nhiều thương hiệu thời trang trả tiền cho người nổi tiếng để họ có mặt tại các buổi trình diễn.

Jennifer Lopez xuất hiện tại sô Stella McCartney Xuân - Hè 2027 trong khuôn khổ Paris Fashion Week Ảnh: Reuters

Jennifer Lopez đi dự sô không nhận cát sê

Ngày 30.9 (giờ Pháp), Jennifer Lopez xuất hiện tại sô Stella McCartney Xuân - Hè 2027 trong khuôn khổ Paris Fashion Week. Nữ ca sĩ ngồi hàng ghế đầu tại khu vườn của dinh thự Đại sứ Anh ở Paris, nơi chương trình diễn ra giữa lúc trời mưa.

Theo AP, Lopez chọn váy midi Sable nhiều lớp, kết hợp khăn choàng giả lông thú và mạng che mặt màu đen. Cô ngồi dưới ô để theo dõi các người mẫu trình diễn bộ sưu tập lấy cảm hứng từ đại dương.

Tuy nhiên, sau sô diễn, câu chuyện về Jennifer Lopez nhanh chóng chuyển từ thời trang sang vấn đề "cát sê đi dự sô". Con gái của Paul McCartney (cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại The Beatles) cho biết Lopez đến để ủng hộ cô và không nhận tiền cho lần xuất hiện này. Nhà thiết kế người Anh nói thêm Lopez "không phải diva" như một số người vẫn nghĩ, đồng thời đánh giá cao việc nữ ca sĩ chủ động đến dự sô.

Jennifer Lopez gây chú ý với mạng che mặt màu đen và khăn choàng giả lông thú khi dự sự kiện Ảnh: Reuters

Điều đáng chú ý là bình luận của Stella McCartney không dừng ở Jennifer Lopez. Nhà thiết kế đề cập thẳng đến một thực tế trong ngành thời trang: các ngôi sao có thể được trả tiền để xuất hiện tại những sô lớn, và bà gọi cơ chế này là một dạng "nền kinh tế giả".

Như vậy, "cát sê 0 đồng" của Jennifer Lopez trở thành chi tiết gây chú ý sau màn xuất hiện của cô tại Paris Fashion Week.

Jennifer Lopez vốn không xa lạ với những hàng ghế đầu của các tuần lễ thời trang lớn. Riêng mùa mốt này, cô liên tục xuất hiện tại những sự kiện đình đám.

Tại Paris, Lopez chọn phong cách khá khác biệt. Bộ váy nhiều lớp kết hợp mạng che mặt khiến gương mặt nữ ca sĩ trở nên bí ẩn. Hình ảnh cô ngồi dưới chiếc ô, giữa khung cảnh mưa ở Paris, nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc được truyền thông quốc tế ghi lại.

Stella McCartney cho biết Jennifer Lopez đến dự sô để ủng hộ cô và không nhận thù lao Ảnh: Reuters

The Independent mô tả Lopez xuất hiện với khăn choàng giả lông thú, váy Sable và mạng che mặt màu đen tại sô của Stella McCartney. Reuters cũng ghi nhận hình ảnh Lopez đến dự sô tại Paris trong loạt ảnh về các sự kiện nổi bật của tuần lễ thời trang.

Không chỉ có Lopez, hàng ghế đầu của Stella McCartney quy tụ nhiều tên tuổi như Juliette Binoche. Trên sàn diễn, Karlie Kloss và Miranda Kerr là hai gương mặt đáng chú ý. Đặc biệt, Miranda Kerr trở lại sàn diễn sau gần một thập niên. Cựu người mẫu Victoria's Secret xuất hiện trong thiết kế màu xanh seafoam, phù hợp với chủ đề đại dương của bộ sưu tập.

Theo AFP, McCartney cho rằng việc trả tiền để người nổi tiếng xuất hiện tại các sô tạo ra một "nền kinh tế giả". Bà nhấn mạnh Jennifer Lopez đến với tư cách người ủng hộ mình thay vì một khách mời được trả tiền.

Điều này khiến câu chuyện về Lopez trở nên thú vị hơn. Thay vì tập trung vào mức thù lao hàng triệu USD mà một ngôi sao hạng A có thể nhận cho các hoạt động thương mại, lần này truyền thông lại chú ý đến một trường hợp ngược lại: Jennifer Lopez xuất hiện tại một sô lớn mà theo lời nhà thiết kế, cô không nhận cát sê.

Bộ sưu tập Stella McCartney Xuân - Hè 2027 lấy cảm hứng từ đại dương và thông điệp bảo vệ sinh vật biển Ảnh: Reuters

Cuối năm 2025, Page Six đưa tin Lopez được trả khoảng 2 triệu USD để biểu diễn tại đám cưới của Netra Mantena và Vamsi Gadiraju ở Udaipur. Hindustan Times dẫn lại con số tương tự, trong khi El País cũng đưa mức 2 triệu USD cho màn trình diễn của nữ ca sĩ. Tại sự kiện này, Lopez không chỉ xuất hiện như khách mời mà thực hiện một chương trình biểu diễn với nhiều ca khúc, vũ công và những lần thay đổi trang phục. Trước đó, năm 2013, Lopez cũng từng được nhiều nguồn báo chí đưa tin nhận khoảng 1,5 triệu USD cho một màn trình diễn tại Turkmenistan.

Với Jennifer Lopez, sự khác biệt lần này càng đáng chú ý bởi cô không phải là một gương mặt mới trong thế giới thời trang. Chỉ vài ngày trước Paris Fashion Week, nữ ca sĩ cũng xuất hiện tại Vogue World ở Milan (Ý) trong thiết kế Dolce & Gabbana và tiếp tục trở thành tâm điểm truyền thông.