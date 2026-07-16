Jennifer Lopez biến tiệc sinh nhật thành sàn diễn thời trang

Giọng ca Jenny From the Block vừa đón tuổi mới trong không gian ấm cúng bên gia đình và những người bạn thân thiết, trong đó có em gái Lynda Lopez. Nữ ca sĩ diện ba thiết kế haute couture cùng bộ trang sức kim cương có tổng trọng lượng hơn 400 carat từ thương hiệu Chopard, E! News đưa tin ngày 15.7.

Jennifer Lopez đeo bộ kim cương hơn 400 carat

Theo những hình ảnh được Jennifer Lopez đăng tải trên trang cá nhân, bộ trang phục đầu tiên là thiết kế cổ lọ màu trắng của nhà mốt Stephane Rolland. Chiếc váy gây ấn tượng với phần eo xếp bèo, chân váy tạo khối cùng các chi tiết xuyên thấu và đính kết lấp lánh.

Ở tuổi U.60, Jennifer Lopez vẫn duy trì sức hút trong làng giải trí nhờ phong cách thời trang sang trọng, thần thái cuốn hút và hình ảnh luôn được đầu tư mỗi lần xuất hiện trước công chúng Ảnh: AFP

Để hoàn thiện diện mạo, Jennifer Lopez kết hợp bộ váy với trang sức gồm 42 carat hồng ngọc và 112 carat kim cương. Ngoài dây chuyền và hoa tai, cô còn đeo một chiếc nhẫn vàng trắng đính viên kim cương nặng 2,82 carat.

Sau đó, nữ ca sĩ thay sang chiếc váy đen xẻ sâu của Tamara Ralph với thiết kế corset ôm sát cơ thể. Đi cùng bộ trang phục là dây chuyền kim cương 190 carat, hoa tai kim cương 19,22 carat, vòng tay kim cương 73,69 carat và nhẫn kim cương 6 carat, tạo nên tổng thể nổi bật và sang trọng.

Điểm nhấn của đêm tiệc diễn ra tại nhà hàng Gigi's ở Paris (Pháp) là chiếc váy xuyên thấu táo bạo của thương hiệu Zuhair Murad. Thiết kế yếm ôm sát cơ thể được kết hợp với áo choàng đính lông vũ và pha lê lấp lánh. Nữ ca sĩ hoàn thiện vẻ ngoài bằng đôi hoa tai đính 6,28 carat kim cương cùng 68,03 carat ngọc trai trắng, tạo nên một trong những diện mạo nổi bật nhất của cô trong dịp sinh nhật năm nay.

Đăng tải loạt ảnh trên Instagram, Jennifer Lopez viết: "Chỉ là cảm giác này thôi. Những buổi tiệc sinh nhật tại Paris!". Nữ ca sĩ cũng cho biết buổi tiệc không chỉ dành riêng cho mình mà còn là dịp mừng sinh nhật muộn của em gái Lynda Lopez, người vừa bước sang tuổi 55 vào ngày 14.6. "Chúc mừng sinh nhật Lynnie. Chị yêu em nhiều hơn bất kỳ lời nào có thể diễn tả, cô em gái bé bỏng của chị", Jennifer Lopez nhắn gửi.

