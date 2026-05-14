Jennifer Lopez thân mật bên bạn diễn, dấy lên tin đồn hẹn hò

Vào ngày 13.5, tại sự kiện quảng bá bộ phim Office Romance, Jennifer Lopez đã dành cho bạn diễn người Anh Brett Goldstein những ánh mắt trìu mến và cử chỉ tán tỉnh công khai trên thảm đỏ. Nữ ca sĩ diện chiếc váy xẻ sâu gợi cảm, liên tục cười đùa và không rời mắt khỏi ngôi sao của phim Ted Lasso.

Những khoảnh khắc này xuất hiện trong bối cảnh dư luận đang xôn xao về việc cả hai đã “trở nên thân thiết” sau quá trình quay phim. Jennifer Lopez hiện đã độc thân sau khi chia tay Ben Affleck vào năm 2024. Trong khi đó, Brett Goldstein cũng chưa công khai mối quan hệ nào kể từ khi chia tay bạn gái cũ vào năm 2022.

Mối quan hệ giữa hai ngôi sao được cho là một “bí mật công khai” trên phim trường. Một nguồn tin tiết lộ với tờ The Sun: “Họ rất hợp nhau ngay từ đầu và phản ứng hóa học giữa họ vô cùng mạnh mẽ”. Tại bữa tiệc kết thúc quay phim, cặp đôi cũng bị bắt gặp vô cùng thân mật trong suốt buổi tối.

Jennifer Lopez và Brett Goldstein tại sự kiện ra mắt phim Office Romance ẢNH: AP

Đáng chú ý, nhiều người thân cận cho biết Jennifer Lopez rất yêu thích sự quyến rũ kiểu Anh của Brett và anh chính là người đã mang lại nụ cười cho cô sau cuộc ly hôn ồn ào với Ben Affleck. Tháng 9.2024, cả hai từng bị bắt gặp cùng đi xem vở kịch Broadway Oh, Mary! để ủng hộ bạn diễn Betty Gilpin.

Jennifer Lopez nói gì về tài tử Anh?

Đặc biệt, trong chương trình Watch What Happens Live vào tháng 10.2025, Jennifer Lopez không ngần ngại gọi Brett Goldstein là “người hôn giỏi nhất trên màn ảnh” mà cô từng hợp tác.

Jennifer còn dành nhiều lời khen cho bạn diễn, cho rằng anh mang đến "nguồn năng lượng điềm tĩnh và đầy tự tin" cho vai diễn. "Anh ấy rất tự nhiên và chân thật. Ngoài đời, anh ấy vốn đã hài hước, quyến rũ nên mọi thứ trên phim diễn ra rất tự nhiên", cô chia sẻ.

Jennifer cho biết cô nhận lời tham gia phim ngay khi đọc kịch bản vì đây là "một câu chuyện tình cổ điển pha yếu tố hài hước hiện đại, sắc sảo". Dù lịch trình dày đặc, cô vẫn quyết định tham gia vì tin rằng khán giả sẽ yêu thích câu chuyện tình này.

Brett Goldstein chia sẻ anh và đồng biên kịch đã viết kịch bản này dành riêng cho Jennifer Lopez vì cô là “ngôi sao phim hài lãng mạn xuất sắc nhất”.

Dù ở tuổi 57, Jennifer Lopez vẫn giữ được sự nghiêm túc trong chế độ ăn uống và luyện tập giúp cơ thể săn chắc, dẻo dai

Phim Office Romance dự kiến ra mắt trên Netflix vào ngày 5.6. Jennifer Lopez vào vai Jackie Cruz - một CEO nghiện công việc, vô tình rơi vào lưới tình với nhân viên mới Daniel Blanchflower do Brett thủ vai.

Đạo diễn Ol Parker nhận định diễn xuất của Jennifer Lopez trong phim này sẽ rất hài hước và vượt ra ngoài những gì khán giả thường kỳ vọng ở cô. Sau dự án này, chủ nhân hit On the Floor dự kiến sẽ tiếp tục tham gia bộ phim The Last Mrs Parrish đóng cùng tài tử Nikolaj Coster-Waldau.

Jennifer Lopez (sinh năm 1969) là ngôi sao đa tài Hollywood thành công trong cả âm nhạc lẫn điện ảnh. Cô được mệnh danh là "nữ hoàng phim hài lãng mạn" (rom-com) với khả năng diễn xuất duyên dáng, lôi cuốn. Jennifer Lopez ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm đình đám như The Mother (2023), Shotgun Wedding (2022), Kiss of the Spider Woman (2025)… Jennifer Lopez từng lập kỷ lục khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên có cả album nhạc và phim điện ảnh The Wedding Planner cùng đứng vị trí số 1 tại Mỹ trong cùng một tuần. Hiện ca sĩ tận hưởng cuộc sống độc thân sau khi ly hôn với tài tử Ben Affleck hồi tháng 8.2024. Trước Affleck, Lopez trải qua ba đời chồng, lần lượt là người mẫu Ojani Noa, vũ công Cris Judy và ca sĩ Marc Anthony. Cô và Anthony có cặp sinh đôi Max và Emme, 18 tuổi.