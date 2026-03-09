Sau 4 cuộc hôn nhân thất bại, Jennifer Lopez còn muốn yêu đương?

Nữ ca sĩ cho biết việc vượt qua cuộc ly hôn vào năm 2014, sau 10 năm chung sống với Marc Anthony là quãng thời gian vô cùng khó khăn đối với cô. Jennifer Lopez và chồng cũ có với nhau hai con song sinh là Max và Emme, hiện 18 tuổi.

Trong một buổi biểu diễn tại Las Vegas (Mỹ) vào tối 6.3, Jennifer Lopez đã nhắc lại giai đoạn đầy thử thách này. Ban đầu, cô đùa rằng sau lần ly hôn thứ ba, bản thân đã trở nên giỏi hơn trong việc đối mặt với nó. Tuy nhiên ngay sau đó, nữ ca sĩ thừa nhận đây thực sự là khoảng thời gian rất nặng nề.

Jennifer Lopez và Marc Anthony từng có khoảng thời gian gắn bó lâu dài trước khi ly hôn vào năm 2014 Ảnh: WireImage

"Tôi gần như đã muốn từ bỏ tất cả", giọng ca 56 tuổi chia sẻ với khán giả. Khi đó, Jennifer Lopez bất đắc dĩ trở thành bà mẹ đơn thân nuôi 2 con song sinh mới 3 tuổi. Trong lúc bế tắc, nữ ca sĩ đã tìm đến một người cố vấn tinh thần là bà Louise Hay, tác giả nổi tiếng trong lĩnh vực phát triển bản thân.

Theo Jennifer Lopez, Louise Hay đã giúp cô thay đổi cách nhìn nhận về những khó khăn trong cuộc sống: "Tôi nhớ bà ấy đã hỏi tôi: Jennifer, con là vũ công đúng không? Tôi trả lời: Vâng. Bà tiếp tục hỏi: Khi con học một điệu nhảy và bước sai, con sẽ làm gì? Tôi nói rằng mình sẽ tiếp tục tập cho đến khi làm đúng. Và bà ấy nói: Đúng vậy, Jennifer. Hãy luôn tiếp tục nhảy".

Nữ ca sĩ cho biết lời khuyên này đã giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời: "Và tôi cũng mong điều đó dành cho tất cả mọi người. Dù cuộc sống mang đến điều gì, hãy tiếp tục bước đi, tiếp tục nhảy và không ngừng cố gắng".

Hành trình tình cảm nhiều biến động

Trong buổi biểu diễn, giọng ca Let's Get Loud cũng chia sẻ quan điểm về tình yêu và mối quan hệ giữa nam và nữ.

Người chồng đầu tiên của J. Lo là Ojani Noa. Cả hai kết hôn năm 1997 nhưng nhanh chóng chia tay chỉ sau 1 năm Ảnh: Ron Galella

Theo Jennifer Lopez, phụ nữ thực ra không cần quá nhiều điều trong một mối quan hệ: "Phụ nữ không cần nhiều đâu. Tất cả những gì chúng tôi cần chỉ là một chút ngọt ngào, sự tử tế và quan tâm. Nếu nhận được điều đó, chúng tôi sẽ đáp lại nhiều hơn thế".

Nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh rằng tình yêu không nên bị chi phối bởi vật chất: "Tôi đã nói điều này trong nhiều năm rồi. Không phải là tiền bạc. Tôi không cần những thứ của bạn. Mọi người nhìn tôi cầm chiếc micro lấp lánh và nghĩ rằng tôi rất tốn kém".

Sau đó, cô hài hước nói thêm: "Đúng là tôi đắt giá thật. Nhưng chiếc micro này là của tôi mang theo, tôi không cần ai phải mua cho mình bất cứ thứ gì".

Dù trải qua nhiều đổ vỡ trong chuyện tình cảm, Jennifer Lopez vẫn giữ thái độ tích cực với tình yêu và hôn nhân.

Nữ ca sĩ kết hôn với vũ công Cris Judd vào năm 2001 và ly hôn sau 9 tháng Ảnh: Ron Galella

Nữ ca sĩ kết hôn lần đầu với Ojani Noa vào năm 1997, nhưng hai người chia tay chỉ sau 1 năm. Năm 2001, cô tiếp tục kết hôn với vũ công Cris Judd, song cuộc hôn nhân này cũng nhanh chóng kết thúc sau 9 tháng.

Cùng năm 2002, Jennifer Lopez bắt đầu mối quan hệ với tài tử Ben Affleck và cả hai đính hôn vào tháng 11 năm đó. Tuy nhiên, cặp đôi chia tay vào năm 2004.

Marc Anthony là người chồng thứ ba của Jennifer Lopez, hai người sống với nhau trong khoảng 10 năm từ 2004 đến 2014.

Nhiều năm sau, vào tháng 4.2021, Jennifer Lopez và Ben Affleck bất ngờ tái hợp và tiến tới hôn nhân vào năm 2022. Tuy nhiên đến tháng 8.2024, nữ ca sĩ đã nộp đơn ly hôn.

Ben Affleck có lẽ là mối tình "khắc cốt ghi tâm" nhất với Jennifer Lopez sau nhiều lần tan hợp nhưng cuối cùng vẫn không thể đi đến cái kết trọn vẹn Ảnh: CBS

Một nguồn tin chia sẻ với People rằng Jennifer Lopez đã nỗ lực rất nhiều để cứu vãn cuộc hôn nhân này nhưng cuối cùng vẫn tan vỡ, khiến cô vô cùng đau lòng.

Trong cuộc trò chuyện với danh hài Nikki Glaser trên Interview Magazine vào tháng 10.2024, Jennifer Lopez cho biết cô không hối tiếc về những đau khổ đã trải qua.

Tuy nhiên, chủ nhân bản hit On the floor cũng cho rằng những biến cố đó lại mang đến cho cô nhiều bài học: "Nhìn lại, tôi nghĩ rằng đó chính xác là điều mình cần. Tôi chỉ tiếc rằng phải mất quá nhiều thời gian và quá nhiều lần trải qua thì mới nhận ra điều đó".