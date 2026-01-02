Jennifer Lopez đáp trả khi bị chỉ trích mặc hở bạo ở tuổi U.60

Jennifer Lopez trong buổi biểu diễn ở Las Vegas (Mỹ) mới đây ẢNH: GETTY

Gắn liền phong cách nóng bỏng, khoe hình thể gợi cảm trong những trang phục cắt xẻ táo bạo, Jennifer Lopez không ít lần đối mặt với những bình luận chỉ trích, chê bai. Thậm chí, nhiều người cho rằng ở độ tuổi U.60, giọng ca Let's Get Loud không còn hợp diện những bộ cánh hở hang, khêu gợi. Theo People, trong đêm mở màn chuỗi show diễn Jennifer Lopez: Up All Night Live tại Las Vegas (Mỹ) hồi đầu tuần, nữ ca sĩ thẳng thắn chia sẻ về một số bình luận tiêu cực nhắm đến mình.

J.Lo chia sẻ: "Tôi có thể bỏ qua phần lớn những lời chỉ trích và tôi đã làm thế từ lâu rồi. Chúng thực sự không có ý nghĩa gì cả. Tôi vẫn thường nói với các con tôi điều đó". Người đẹp đề cập đến những bình luận chỉ trích về trang phục sexy của mình: "Đôi khi tôi cũng cười trước một số điều, vì họ cũng nói những điều khá buồn cười. Sao cô ta lúc nào cũng ăn mặc như thế? Sao cô ta không ăn mặc cho đúng lứa tuổi? Sao cô ấy lúc nào cũng ăn mặc hở hang như khỏa thân? Và tôi đã đáp lại rằng: Nếu bạn có vòng ba như thế này, bạn cũng sẽ khỏa thân thôi". Vừa nói, nghệ sĩ 6X vừa khoe vòng ba gợi cảm của mình trong chiếc váy ngắn đính sequin tua rua mỏng manh khoe trọn những đường cong nóng bỏng.

Ngôi sao 6X vốn nổi tiếng với gu thời trang nóng bỏng, khoe hình thể táo bạo ẢNH: AFP

Trở lại sân khấu với chuỗi biểu diễn Up All Night, Jennifer Lopez chiêu đãi người hâm mộ bằng những màn trình diễn bốc lửa, bùng nổ về phần nghe lẫn phần nhìn. Nữ ca sĩ tiếp tục gây choáng khi xuất hiện với những bộ cánh tua rua khoe triệt để hình thể, những chiếc bodysuit xẻ cao đầy táo bạo hay trang phục ren xuyên thấu ôm trọn những đường cong nóng bỏng…

Việc xuất hiện với những trang phục hở bạo cùng những màn trình diễn "đốt mắt" người nhìn khiến chủ nhân hit On the floor nhiều lần bị chỉ trích, thậm chí có nhân vật nổi tiếng gọi nữ ca sĩ này là "ngôi sao khiêu dâm". Không ít ý kiến cho rằng J.Lo cố tình khoe da thịt để gây chú ý, bù đắp sự thiếu sót về thực lực trong khi nhiều bình luận cho rằng dân tình đang quá khắt khe với phụ nữ trung niên muốn thể hiện sự tự tin, nét quyến rũ bản thân.

Jennifer Lopez rạng ngời, quyến rũ ở tuổi 56 ẢNH: AFP

Bên cạnh vấn đề trang phục, Jennifer Lopez cũng gây chú ý tại show diễn ở Las Vegas khi bóng gió về những cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình. "Thời gian trôi qua nhanh như chớp, phải không những ai đã có mặt trong đêm mở màn cách đây 10 năm? Và, bạn biết đấy, lúc đó tôi mới chỉ kết hôn hai lần", cô nói đùa. Sau khi khán giả bắt đầu cười, ngôi sao 56 tuổi đính chính: "À, không đúng đâu, chỉ có một lần thôi. Cảm giác như hai lần vậy… Mọi chuyện giờ đã kết thúc, chúng ta chỉ cần: 'bùm' và mọi thứ đều ổn. Tất cả đều tốt đẹp. Tin tốt là tôi vẫn đang học hỏi và trưởng thành. Chúng ta đang ở trong giai đoạn hạnh phúc nhất".

Giữa lịch trình bận rộn, Jennifer Lopez vẫn dành khoảng thời gian chất lượng bên những người thân yêu trong dịp lễ cuối năm. Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn với người chồng thứ tư - tài tử Ben Affleck vào đầu năm 2025, giọng ca đình đám này đang tận hưởng cuộc sống độc thân. Nguồn tin của People hé lộ hồi tháng trước: "Đối với cô ấy, giờ đây mọi chuyện chỉ xoay quanh công việc và con cái. Cô ấy trông có vẻ hạnh phúc và mãn nguyện".