Jennifer Lopez không muốn nhắc về người yêu cũ Sean 'Diddy' Combs

Các tay săn ảnh phát hiện ra nữ nghệ sĩ tài năng Jennifer Lopez và cố gắng tìm hiểu phản ứng của cô về những cáo buộc kinh hoàng liên quan đến ông trùm nhạc rap Diddy đầy tai tiếng.

Sau buổi ra mắt phim mới Unstoppable tại Los Angeles vào cuối tháng 10, Jennifer Lopez bước ra để ký tặng người hâm mộ thì một người phụ nữ hỏi: "Cô có bình luận gì về Diddy không?".

Chủ nhân ca khúc Jenny From the Block giữ vẻ mặt lạnh lùng, dường như không nghe thấy câu hỏi và nhanh chóng rời đi cùng vệ sĩ.

Jennifer Lopez đang chủ động tránh trả lời mọi câu hỏi về vấn đề pháp lý của tình cũ Sean 'Diddy' Combs ẢNH: PAGE SIX

Lopez cũng xuất hiện trong một video riêng mà Page Six thu thập được. Một nhóm nhiếp ảnh gia vây quanh sau khi cô đi ăn tối với người quản lý Benny Medina ở Los Angeles vào ngày 19.10.

Một tay săn ảnh đã hỏi cô vào thời điểm đó: "Này Jennifer, cô có muốn nói gì về tình hình của Diddy không?".

Ngôi sao phim Hustlers đi cùng một người bạn nam, có vẻ không thoải mái khi cô nhìn xuống và nhanh chóng vào xe.

Lopez không phải là ngôi sao đầu tiên từng có quan hệ với Diddy cố gắng tạo khoảng cách.

Vào đầu tháng 10, Kevin Hart được hỏi về việc "tổ chức" các bữa tiệc cho rapper Bad Boy for Life. Anh trả lời với paparazzi rằng: "Các anh đang hỏi nhầm người, nhầm câu hỏi rồi. Đó không phải là một câu hỏi hay đâu".

Bất chấp nỗ lực không bình luận về các vấn đề pháp lý của tình cũ, tên của Jennifer Lopez vẫn bị lôi vào vụ bê bối này sau khi một cựu người mẫu Playboy cáo buộc Diddy tổ chức những bữa tiệc khét tiếng cùng nữ ca sĩ tại một trong những địa điểm đã hẹn hò trong hai năm với anh ta.

"Thật kỳ lạ khi phát hiện ra chúng tôi đang xem video của Lopez", Rachel Kennedy cáo buộc trên podcast The Trial of Diddy của Daily Mail. Cựu người mẫu này cũng khẳng định Diddy từng nói chuyện điện thoại với Lopez trong suốt cuộc gặp gỡ giữa cô với nam ca sĩ nhạc rap diễn ra tại một phòng khách sạn ở Tokyo vào năm 2000.

Jennifer Lopez và Diddy quan hệ tình cảm từ năm 1999 đến 2001 ẢNH: PAGE SIX

Giọng ca On the Floor và chủ nhân bài Last Night quan hệ tình cảm từ năm 1999 đến 2001. Diddy (54 tuổi) bị cáo buộc có nhiều "người quyền lực" liên quan trong khoảng thời gian đó. Tuy nhiên, Lopez (55 tuổi) không bị nêu tên trong bất kỳ vụ kiện nào của người yêu cũ hoặc bị cáo buộc về bất kỳ hành vi sai trái nào.

Luật sư Tony Buzbee, người đi đầu trong nhiều vụ kiện dân sự chống lại Diddy, đã cáo buộc tội tấn công tình dục của cựu giám đốc điều hành hãng thu âm Bad Boy Records.

"Sẽ đến ngày chúng tôi nêu ra những người khác ngoài Diddy. Những cái tên sẽ khiến bạn sốc. Danh sách quá dài rồi, nhưng vì bản chất của vụ án này, chúng tôi sẽ đảm bảo chắc chắn rằng chúng tôi đúng trước khi làm điều đó", Buzbee nói trong một cuộc họp báo vào ngày 1.10.

Diddy không nhận tội buôn bán tình dục, tống tiền, gian lận, ép buộc và vận chuyển để tham gia vào hoạt động mại dâm. Nam rapper bị giam giữ tại Trung tâm Metropolitan ở Brooklyn, New York, hiện đang chờ xét xử mà không được tại ngoại. Phiên tòa dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 5.5.2025.