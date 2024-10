Lộ cách Diddy tuyển chọn người đẹp dự tiệc thác loạn

Diddy gây sốc với những bữa tiệc đầy người đẹp, chất cấm và tình dục ẢNH: WIREIMAGE

Theo The New York Post, Diddy (Sean Combs) tốn không ít công sức để tuyển chọn những cô gái ưng ý nhất cho những buổi tiệc tùng hoang dã của y. Theo tiết lộ của một cựu nhân viên tổ chức sự kiện từng làm việc với giọng ca Act Bad trong giai đoạn 2004 - 2005, rapper này đã sử dụng một chiếc cân để đảm bảo các vị khách nữ đến dự tiệc freak off (tiệc thác loạn) không nặng quá 140 pound (khoảng 63,5 kg).

"Chúng tôi sẽ cân thử khi cần thiết. Các cô gái trẻ trung và nóng bỏng vì vậy chúng tôi luôn có một cái cân ở ngay đó trong trường hợp cần chắc chắn. Con số giới hạn là 140 pound nhưng nếu một cô gái thực sự cao thì sẽ có cách xử lý linh hoạt hơn", nguồn tin cho biết.



Cũng theo lời nhân viên tổ chức sự kiện (yêu cầu được giấu tên), những vị khách nữ muốn dự tiệc của Diddy phải không có mỡ thừa, da không bị chứng sần vỏ cam và không được xỏ khuyên hoặc xăm hình quá nhiều, không được để tóc ngắn. Ngoài ra, những phụ nữ trẻ này phải chú ý đến trang phục. Họ không được phép mặc quần, không mang giày bệt mà tất cả phải mang giày cao gót. "Mỗi cô gái phải mặc váy đến dự tiệc, tốt nhất là váy cực kỳ ngắn, chỉ đủ để che mông, không dài quá giữa đùi và phải khoe khe ngực", người này chia sẻ.

Những bữa tiệc của nam rapper sinh năm 1969 trở thành tâm điểm chú ý suốt thời gian qua ẢNH: ZUMAPRESS

Người tổ chức tiệc cũng cho biết mình chưa bao giờ hỏi về tuổi của các cô gái tham gia cuộc vui của Diddy vì đó là điều không nên. "Lúc đó tôi còn rất trẻ và tôi thực sự nghĩ rằng chúng tôi không hỏi tuổi của họ vì giới hạn tuổi uống rượu cũng như các quy định liên quan. Tôi chưa bao giờ tham gia vào những bữa tiệc thác loạn đó và không biết rằng những cô gái ấy phải quan hệ tình dục với mọi người", người này cho biết.

Một phụ nữ đã biểu diễn tại bữa tiệc sau lễ trao giải MTV Video Music Awards 2005 của Diddy, nói rằng cô được trả 250 USD (hơn 6,3 triệu đồng ở thời điểm hiện tại) để nhảy tại sự kiện này nhưng sau đó được đề nghị trả thêm 1.000 USD (hơn 25 triệu đồng) nếu cô muốn tiếp tục nhảy tại nhà của "ông trùm âm nhạc". Người này khẳng định thời điểm đó mình chỉ mới 20 tuổi. Cô chia sẻ: "Tôi cảm thấy có điều gì đó mờ ám nên đã không đến. Nhưng những cô gái khác đã đến và sau đó họ thực sự không nói về những gì đã xảy ra ở đó".

Hiện phía Diddy chưa đưa ra phản hồi liên quan đến thông tin trên.

Quá khứ ăn chơi trác táng của Diddy đẩy ngôi sao này đến bờ vực sụp đổ ẢNH: GETTY

Những bữa tiệc tùng thác loạn, ngập trong chất cấm, tình dục mà Combs là người tổ chức chính là trọng tâm trong bản cáo trạng gần đây của nam rapper. Thông qua một số vụ kiện, nhiều người đã tuyên bố rằng họ từng bị chuốc thuốc, cưỡng hiếp hoặc tấn công tình dục... tại những bữa tiệc freak off của "trùm nhạc rap". Thường thì những tội ác của Diddy và đồng bạn diễn ra sau khi cuộc vui với các ngôi sao kết thúc và mọi người dần ra về.

Trước những cáo buộc chồng chất, luật sư của Diddy phủ nhận tất cả. Phía nam rapper tai tiếng tuyên bố với PageSix: "Trước tòa, sự thật sẽ chiến thắng: rằng ông Combs chưa bao giờ tấn công tình dục bất kỳ ai, bất kể người lớn hay trẻ vị thành niên, đàn ông hay phụ nữ". Hiện ngôi sao 55 tuổi vẫn đang bị giam giữ tại trại giam ở Brooklyn, New York (Mỹ) chờ ngày xét xử, dự kiến diễn ra vào ngày 5.5.2025.