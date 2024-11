Jennifer Lopez luôn có vệ sĩ điển trai bên cạnh

Ngôi sao điện ảnh Jennifer Lopez được chụp ảnh ở London, Anh hôm 7.11 khi bước ra khỏi một chiếc xe màu đen và nắm lấy tay người đàn ông tóc vàng cơ bắp để giúp cô giữ thăng bằng.

Jennifer Lopez luôn có một vệ sĩ điển trai bảo vệ cô ẢNH: PAGE SIX

Jennifer Lopez trông thật sang trọng trong chiếc váy đen với áo khoác trắng và đi đôi giày bốt cùng màu. Cô đội mũ đen và mang túi xách nhỏ.

Người vệ sĩ mặc áo sơ mi đen và quần dài đen. Anh ta mặc thêm áo khoác màu xám có ghim cài trên ve áo ghi dòng chữ "PG" và đi kèm giày thể thao màu đen.

Một người trong cuộc nói với tờ Daily Mail rằng chuyên gia an ninh này đã làm việc với chủ nhân ca khúc Jenny from the Block trong khoảng một năm và đi cùng cô trong nhiều sự kiện của Amazon.

Vệ sĩ hỗ trợ Jennifer Lopez tại các sự kiện ẢNH: PAGE SIX

"Anh ấy là thành viên mới trong đội an ninh của Jennifer nhưng không phải là người duy nhất. Cô ấy có một số vệ sĩ xung quanh mỗi khi ra ngoài, chỉ là họ rất khó để nhìn thấy", nguồn tin nói thêm.

Anh cũng đã tham dự buổi ra mắt phim Unstoppable có Jennifer Lopez đóng chính tại London vào ngày 5.11. Đây là một bộ phim của Amazon Prime, do William Goldenberg đạo diễn.

Unstoppable kể câu chuyện đầy cảm hứng về cuộc đời và sự nghiệp của đô vật Anthony Robles, được sản xuất bởi công ty Artists Equity của chồng cũ Ben Affleck và Matt Damon.

Jennifer Lopez đệ đơn ly hôn Ben Affleck vào tháng 8.2024 sau 2 năm chung sống ẢNH: PAGE SIX

Lopez đóng vai mẹ của Robles, Judy. Ben Affleck gần đây đã khen ngợi diễn xuất của vợ cũ trong bộ phim thể thao này, nói rằng cô ấy "rất tuyệt vời" trong phim.

Khi được hỏi về những phản hồi phim tích cực trên thảm đỏ, Jennifer Lopez đã né tránh câu trả lời.