Jeon So Min làm việc ở quán cà phê sau khi rời ‘Running Man’

Xuất hiện với tư cách khách mời trên kênh YouTube Jee Seok Jin World của nghệ sĩ Ji Suk Jin vào ngày 13.12 vừa qua, Jeon So Min được yêu cầu chia sẻ những gì cô đã làm kể từ khi chính thức rời khỏi chương trình Running Man của đài SBS.

Nữ diễn viên sinh năm 1986 bộc bạch: "May mắn thay, tôi đã có thể nhận một số dự án sau khi rời Running Man. Tôi tham gia một bộ phim điện ảnh trong khoảng 3-4 tháng. Sau đó, tôi đã quay 2 phim ngắn trước khi được chọn vào vai trong bộ phim Sorry Not Sorry".

Rời Running Man, Jeon So Min đã có một khoảng thời gian sống chật vật ẢNH: INSTAGRAM JSOMIN86

Jeon So Min sau đó tiếp tục: "Nhưng thành thật mà nói, lúc trước tôi thực sự lo lắng. Tôi không có bất kỳ dự án nào và tương lai có vẻ bất ổn sau khi rời khỏi chương trình. Vì ngành công nghiệp phim ảnh và truyền hình hiện không mấy khởi sắc nên tôi không chắc mình có thể tồn tại nếu không có Running Man. Vì vậy, tôi đã làm việc bán thời gian tại một quán cà phê do một người quen làm chủ".

Ji Suk Jin - đồng nghiệp của Jeon So Min trong gameshow Running Man đã bất ngờ trước câu trả lời này: "Tôi rất ngạc nhiên khi bạn nói với tôi về điều này".

Ngôi sao phim Tuổi thanh xuân ngại ngùng đáp: "Đó là một quán cà phê bên trong tòa nhà có đài phát thanh Channel A và công ty sản xuất phim Studio Dragon. Bất cứ khi nào khách hàng đến, họ đều hỏi tôi: "Bạn đang quay phim gì đó à?".

Để tăng doanh thu đồng thời tận dụng sức ảnh hưởng từ Jeon So Min, chủ quán cà phê đã yêu cầu cô không đeo khẩu trang và đội mũ. "Tôi vẫn được trả cùng mức lương theo giờ như mọi người khác", nữ diễn viên nhớ lại.

Cuối cùng, cô chia sẻ: "Nhưng nó rất vui. Tôi đã làm việc bán thời gian tại một quán cà phê trong một thời gian dài khi tôi 29 tuổi. Điều đó khiến tôi nhớ lại hồi xưa, khi tôi vẫn đang theo đuổi ước mơ của mình. Tôi đã có thêm năng lượng từ trải nghiệm này".

Hiện tại, cuộc sống của Jeon So Min đã ổn định hơn và cô bắt đầu trở lại con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Nữ diễn viên và Choi Daniel hiện đang đóng vai chính trong bộ phim truyền hình Sorry Not Sorry của đài KBS.