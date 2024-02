Jessi tiết lộ lý do rời công ty giải trí của Jay Park

Sau 9 tháng đồng hành ngắn ngủi, mới đây công ty giải trí More Vision đưa ra thông báo chính thức về việc dừng hợp tác với nữ rapper nổi tiếng Jessi: "Chúng tôi xin thông báo rằng hợp đồng làm việc độc quyền giữa More Vision và nghệ sĩ Jessi đã chấm dứt kể từ ngày 31.1.2024. Chúng tôi sẽ tiếp tục cổ vũ con đường tương lai của Jessi và hỗ trợ các hoạt động đa dạng của cô ấy. More Vision gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ yêu mến Jessi và mong rằng các bạn tiếp tục động viên, ủng hộ các nghệ sĩ. Trân trọng cảm ơn".

Quyết định rời More Vision của Jessi khiến không ít người hâm mộ phải bất ngờ bởi cô mới chỉ phát hành 1 MV kể từ khi gia nhập công ty mới và công chúng vẫn đang tiếp tục chờ đợi các sản phẩm âm nhạc tiếp theo. Ngay sau khi thông tin này nổ ra, tin tức Jessi và Jay Park bất hòa đã lập tức vào top tìm kiếm.

Jessi là một trong những nữ rapper có tầm ảnh hưởng nhất của làng giải trí xứ Hàn ở thời điểm hiện tại. Cô là chủ nhân của một loạt ca khúc đình đám như: Zoom, Nunu Nana, Cold Blooded hay What Type Of X. Jessi theo đuổi phong cách quyến rũ, gợi cảm và khỏe khoắn với làn da nâu rám nắng INSTAGRAM NV

Người đẹp sinh năm 1988 là một trong những trường hợp hiếm hoi của Kpop có những màn biểu diễn "khoe thân" siêu táo bạo nhưng vẫn nhận được tình cảm lớn từ người hâm mộ, bởi Hàn Quốc vốn được mệnh danh là đất nước khắt khe trong việc idol hở bạo INSTAGRAM NV

Thông tin bất hòa xoay quanh Jessi và Jay Park mới chỉ là suy đoán từ giới truyền thông và người hâm mộ, bởi cả hai bên vẫn chưa đưa ra câu trả lời về vấn đề này. Công chúng hy vọng trong tương lai Jessi sẽ tìm được một công ty giải trí thích hợp với định hướng phát triển của bản thân và tiếp tục cho "ra lò" những siêu phẩm bắt tai, mãn nhãn. Thông báo dừng hợp tác giữa More Vision và Jessi được đăng tải trên trang Instagram chính thức của công ty do Jay Park làm chủ.

Jay Park (tên thật là Park Jae Beom) sinh năm 1987, là một nam rapper, ca sĩ, nhà sản xuất, vũ công… người Mỹ gốc Hàn Quốc. Năm 2013, Jay Park đã thành lập công ty giải trí chuyên về hip hop AOMG. Nhờ sở hữu nhiều nghệ sĩ tài năng và thể loại âm nhạc độc đáo, AOMG nhanh chóng thu hút sự chú ý từ công chúng, từng quản lý nhiều tên tuổi nổi bật như quán quân Show me the money Loco, Simon Dominic, Gray, Lee Hi, Yugyeom (GOT7)...

More Vision là "bến đỗ" tiếp theo của Jessi sau P-Nation, công ty do chủ nhân bản hit Gangnam Style - PSY thành lập. Vào thời điểm đó, có nhiều đồn đoán rằng lý do thực sự khiến Jessi rời P-Nation là do bị công ty bóc lột sức lao động và ít được quan tâm đến các hoạt động cá nhân mặc dù nữ rapper là nghệ sĩ từng thống trị các bảng xếp hạng Kpop và được mệnh danh là "chị đại" của làng nhạc Hàn Quốc.

Tuy nhiên sau tất cả, Jessi lúc đó chỉ hy vọng vào một khởi đầu mới và mong muốn thành lập công ty của riêng mình. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng, cô từng chia sẻ: "Tôi thực sự đã định tự mình thành lập một công ty. Nhưng khi thử làm thì không dễ dàng như vậy". Cho đến khi gia nhập More Vision, công chúng tưởng Jessi đã tìm được "chốn nương thân" đáng tin cậy nhưng chỉ sau khoảng 9 tháng, đôi bên đã "đường ai nấy đi". Trong tương lai, người hâm mộ hy vọng Jessi sẽ có được những lựa chọn tốt nhất cho bản thân mình, cả về sự nghiệp lẫn cuộc sống.