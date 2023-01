Jimin (BTS) hợp tác cùng Taeyang (Big Bang) khiến dân mạng 'dậy sóng'

Những ngày qua, thông tin thành viên nhóm nhạc nam BTS - Jimin sẽ có màn hợp tác trong sản phẩm âm nhạc mới của Taeyang (Big Bang) nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ Kpop. Bởi lẽ, Big Bang và BTS vốn được biết đến là những nhóm nhạc thần tượng đình đám trong lịch sử làng giải trí Hàn Quốc với loạt thành tích nổi bật.

Đến hôm 4.1, công ty mới của Taeyang - The Black Label chính thức xác nhận thông tin trên, cùng với đó là màn hé lộ ảnh teaser giới thiệu sự góp mặt của hai ngôi sao. Theo đó, đĩa đơn kỹ thuật số mới nhất của Taeyang - Vibe hợp tác cùng Jimin của BTS, sẽ được phát hành vào ngày 13.1. Vì cả Taeyang và Jimin đều sở hữu chất giọng đặc trưng, thường xuyên nhận được nhiều lời khen ngợi nên sự hợp tác của họ khiến người hâm mộ không khỏi kỳ vọng. Không chỉ vậy, trước đây các ca khúc solo của Taeyang đều trở thành hit lớn, ghi dấu ấn mạnh mẽ trong làng nhạc Hàn như Eyes, no, lips, Wedding dress, I need a girl... Do đó, những sản phẩm của anh luôn được người yêu nhạc tin tưởng.





Fan chúc mừng và nóng lòng chào đón sản phẩm mới của thần tượng: "Hai huyền thoại song hành cùng nhau", "Hy vọng sẽ là ca khúc hay. Tôi thích tất cả album của Taeyang từ trước đến nay và tôi rất nóng lòng muốn nghe album mới", "Taeyang sở hữu âm nhạc mà tôi yêu thích nhất so với bất kỳ nghệ sĩ solo nào trong Kpop", "Thật vui khi hai nghệ sĩ và huyền thoại trong từng thế hệ cùng nhau thể hiện một bài hát"...

Mặt khác, màn kết hợp của bộ đôi nam nghệ sĩ cũng nhận không ít ý kiến trái chiều. Một phần do từ trước đến nay, một số fan của BTS và Big Bang không có thiện cảm với nhau, họ xem nhóm nhạc còn lại là đối thủ và sẵn sàng buông lời chê bai, hạ bệ lẫn nhau. Nếu như nhiều người khẳng định tài năng của Jimin không thể so sánh được với Taeyang thì một số fan BTS cho rằng thành viên Big Bang muốn hợp tác với đàn em để được "thơm lây" sự nổi tiếng cũng như có thành tích tốt trên bảng xếp hạng Mỹ. Họ bày tỏ: "Dự án solo của Taeyang mà không hiểu sao fan Jimin lại bình luận không có chút tôn trọng. Bài chưa ra là fan đã bình luận như thể thần tượng gánh nguyên bài solo của tiền bối. Quá chán", "Những tài khoản mỉa mai cả hai người chắc gì đã là fan đâu"...

Trong khi đó, vào cuối năm 2022, Taeyang chính thức kết thúc hợp đồng nghệ sĩ với YG Entertainment sau thời gian dài gắn bó. Giọng ca Ringa Linga gia nhập The Black Label, công ty con của YG do nhà sản xuất đình đám Teddy dẫn dắt. Rời YG nhưng nam ca sĩ vẫn là thành viên của Big Bang.