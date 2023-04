Jisoo (BlackPink) đầy mê hoặc trên sân khấu solo đầu tiên

Jisoo lần đầu tiên biểu diễn trên một chương trình âm nhạc sau khi phát hành album solo đầu tay CẮT TỪ CLIP

Hôm 9.4, Jisoo (BlackPink) xuất hiện trên chương trình SBS Inkigayo, biểu diễn ca khúc chủ đề Flower thuộc single album đầu tay Me. Đây là tiết mục quảng bá Flower đầu tiên của người đẹp trên một show âm nhạc cuối tuần và cũng được xem là sân khấu ra mắt solo chính thức của cô trước công chúng. Do đó, màn trình diễn này của Jisoo thu hút sự quan tâm lớn.

Trên sân khấu, giọng ca sinh năm 1995 nổi bật với trang phục đỏ đen rực rỡ và vẻ đẹp lộng lẫy, cuốn hút. Nữ ca sĩ khoe kỹ năng hát ổn định kết hợp với phần vũ đạo đẹp mắt. Đặc biệt, Jisoo cũng gây ấn tượng cùng động tác nhảy mô phỏng đóa hoa nở rộ.

Vẻ đẹp rạng rỡ của Jisoo CẮT TỪ CLIP

Người đẹp gây ấn tượng với vũ đạo cuốn hút và biểu cảm tươi tắn CẮT TỪ CLIP

Người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới dành nhiều lời có cánh cho tiết mục Flower của mỹ nhân 9X tại SBS Inkigayo. "Tuyệt vời", "Đây là màn trình diễn ở một đẳng cấp khác", "Một sân khấu không thể diễn đạt được bằng bất kỳ ngôn ngữ nào", "Chỉ có thể là Jisoo"… là những bình luận được tờ Sports Kyunghyung (Hàn Quốc) tổng hợp.

Truyền thông xứ kim chi cũng tán thưởng thành viên nhóm BlackPink. Điển hình như Sports Kyunghyung nhận xét Jisoo đầy mê hoặc trên SBS Inkigayo, JTBC khen ngôi sao Hàn 28 tuổi hoàn thành xuất sắc sân khấu ra mắt solo của mình hay Osen miêu tả Jisoo hớp hồn fan toàn cầu với màn trình diễn Flower tại SBS Inkigayo…

Trên YouTube, clip Jisoo diễn Flower ở SBS Inkigayo nhanh chóng cán mốc 1 triệu lượt xem. Các video góc quay khác về tiết mục này cũng cán mốc hàng ngàn view sau vài giờ đăng tải.

Fan kỳ vọng Jisoo sẽ có thêm nhiều sân khấu quảng bá Flower CẮT TỪ CLIP

Sản phẩm âm nhạc solo đầu tay của Jisoo là single album Me với ca khúc chủ đề Flower được phát hành vào ngày 31.3 năm nay. Kể từ khi được ra mắt, Me lẫn Flower đều liên tiếp lập kỷ lục. Riêng Flower đang đạt vị trí cao trong bảng xếp hạng nhạc số Hàn Quốc và quốc tế. Mới đây, MV Flower trở thành MV Kpop phát hành trong năm 2023 đạt mốc 100 triệu nhanh nhất trên YouTube (mất hơn 7 ngày 22 giờ). Trước đó, album Me cũng không ngừng vươn lên những cột mốc mới về lượng tiêu thụ.



Hiện Jisoo đang cùng các thành viên còn lại của BlackPink đi tour Born Pink vòng quanh thế giới và tất bật chuẩn bị cho sự kiện Coachella diễn ra vào tháng 4 này.